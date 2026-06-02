В России запустили сервис для подготовки к ЕГЭ по русскому языку

Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Новый сервис подготовки к ЕГЭ по русскому языку работает на основе специального телеграм-бота. Он оценивает сочинения по критериям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) — их используют для проверки творческих работ на экзамене. Разработка образовательной платформы Т-Банка «Т-Образование» находит и разбирает ошибки, а также подсказывает школьникам, как не допустить их на экзамене.

Это первый сервис платформы, который выходит за рамки STEM-дисциплин (наука, технологии, инженерия, математика) в область гуманитарных знаний. В планах образовательной платформы — масштабировать междисциплинарный подход в своей деятельности: сочетать технологическую экспертизу с сильной базой по гуманитарным предметам.

— Задача сервиса от Т-Образования — стать надежным цифровым помощником для каждого выпускника страны в преддверии Единого государственного экзамена по русскому языку. Проект дает всем школьникам России простой доступ к высокоточной экспертной проверке знаний, превращая сложный процесс подготовки к экзамену по русскому языку в технологичный и понятный алгоритм, — рассказали в компании.

С независимой проверкой выпускники смогут отточить навыки работы с текстом. Чтобы получить оценку от бота, нужно отправить в чат с ним текст из задания, формулировку проблемы и само сочинение. Система подсчитает слова (определенное число слов — одно из требований к экзаменуемым) и пришлет детальный отчет с итоговыми баллами и разбором сочинения по критериям ФИПИ от К1 до К10. Бот также выдаст рекомендации, какие ошибки в работе следует устранить, чтобы получить более высокие баллы на ЕГЭ.