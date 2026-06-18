Олег Прокофичев: «VR и QR-коды помогают перестать бояться темы похорон и начать говорить о важном»

Олег Прокофичев более 20 лет он помогает россиянам проститься с близкими. Фото: предоставлено героем публикации

Ритуальные услуги — деликатная и консервативная сфера жизни, но и она подверглась влиянию современных технологий. На смену коротким эпитафиям на памятниках приходят QR-коды, а похороны родственника в другом городе теперь можно посетить онлайн. Параллельно растет интерес и к «зеленым» похоронам: с экологически чистыми материалами гроба и живым деревом вместо памятника.

Что скрывается за этими трендами, как они трансформируют вековые устои, а главное, не потеряют ли похороны своей сакральности и душевности, превратившись в безликий технологический процесс, об этом поговорили с экспертом в похоронном бизнесе Олегом Прокофичевым — более 20 лет он помогает россиянам проститься с близкими. Начав в 2003 году с изготовления памятников, он запустил полный цикл ритуальных услуг и одним из первых в России начал предлагать цифровые сервисы, например, VR-церемонии.

— Олег, «посещение похорон» через смартфон и QR-коды на памятниках для большинства — по-прежнему экзотика, тем не менее эти услуги предлагают во многих городах России. Вы с начала 2000-х профессионально занимаетесь организацией похорон, как считаете, что стало причиной зарождения тренда на цифровизацию похорон?

— Нынешнее поколение выбирает новые формы похоронного обряда, отличные от традиционных представлений. В современном обществе прослеживается тенденция переосмысления церемонии прощания — от формы к большему содержанию — обращение к жизни, достижениям покойного. К тому же люди привыкли получать большинство услуг через интернет, с виртуальным пространством связано все больше сфер жизни. Работники ритуальной сферы должны соответствовать этим тенденциям, что и обуславливает использование новых технологий. Я помню, когда я был ребёнком, во время прощания родственники должны были сидеть вокруг гроба с покойным 24 часа непременно в его доме, на саму церемонию, которая проходила там же, приглашали плакальщиц. Сейчас так мало кто делает. Теперь про покойных делают фильмы и слайд-шоу фотографий, рассказывающие о самых значимых вехах жизни, передающие памятные моменты — это все отражение духа времени.

— У бизнеса на ритуальных услугах особая повышенная ответственность, а в России особенно — тема похорон достаточно табуированная, и все новое чаще воспринимается со скепсисом. Вы в числе первых в стране начали проводить VR-церемонии прощания. С какими трудностями столкнулись, что помогло их преодолеть?

— Сложностей было немало, включая технические — технологию виртуальной реальности то время в России в нашей области мало кто применял, приходилось многому учиться самостоятельно. Но главный вызов был не технический, а психологический и этический. В России смерть и похороны часто вызывают страх у людей, до сих пор сильны многие суеверия, связанные с прощанием и погребальными ритуалами. Многие и сейчас считают, что технологии сделают прощание бездушным, механическим, превратят сокровенный момент в некое шоу. Поэтому в нашей сфере нельзя просто добавить новую строчку в прайс-лист — важно идти по пути максимальной деликатности. Если речь идет, например, о технологиях, позволяющих посетить похороны «удаленно», по видеосвязи, нельзя подавать это как «модную» услугу. Это позволительно для других сфер жизни, но не для той, что связана с деликатной ее частью. Важно признавать, что виртуальное присутствие на похоронах — не замена традиционного ритуала, а возможность быть «рядом» для тех, кто физически не может приехать.

— «Удаленные» похороны стали распространенной практикой в пандемию, но вы начала организовывать такие трансляции раньше. Видите ли вы какие-то изменения в отношении к услуге?

— Мы начинали в 2018–2019 годах, и тогда столкнулись буквально со стеной непонимания. Люди воспринимали саму идею с большим сомнением. Ограничение на контакты, введенные в период пандемии, подтолкнули к переоценке взглядов на цифровой вариант проведения похорон, и сейчас они воспринимаются проще. В пандемию онлайн-трансляция для многих стала единственной возможностью проститься, почувствовать единение с семьей. Сейчас практика востребована среди тех, кто ведет мобильный образ жизни — многие переезжают в другие города или страны, при этом авиаперелеты довольно дорогие, плюс осложнена логистика. Мир меняется, но потребность быть рядом с близкими, проститься с родным человеком, даже через экран, как показала практика, оказались сильнее любых предубеждений.

— Как считаете, способны ли подобные технологии стать основой церемонии, а не дополнительной возможностью?

— Я не думаю, что виртуальные похороны могут заменить традиционные церемонии — в нашей культуре личное присутствие, возможность прикоснуться к гробу, положить цветок, обняться с родным имеют большое значение. Это не просто формальность, это важнейшая часть процесса проживания утраты. VR-церемонии и трансляции онлайн-похорон могут быть выходом для тех, кто не имеет возможности проститься лично, но не более того.

— Свой бизнес вы начинали с производства гранитных памятников. Сейчас помогаете семьям организовать все этапы похорон, а на памятниках делаете QR-коды с цифровыми мемориалами. Почему вы обратили внимание на эту технологию? В чем ее замысел, по-вашему?

— QR-код на памятниках — по-моему, одно из самых перспективных направлений в современном ритуальном сервисе. Я воспринимаю ее как мост между поколениями. Считав код, любой человек — будь то друг, коллега, сосед или далекий родственник — получает доступ к живой памяти об ушедшем: биографии, фотографиям, видео, голосовым записям. Такое часто используют прогрессивные музеи, чтобы погрузить человека в реальность, которой посвящена экспозиция. А теперь эту возможность вернуться в прошлое, когда дорогой человек был жив, может получить любой, и эта память становится наследием для будущих поколений. Внуки и правнуки, которые, возможно, даже не застали человека при жизни, смогут не просто прочитать имя и даты на камне, а увидеть, каким он был на самом деле — услышать его смех, увидеть его в окружении семьи, понять его ценности и характер. Достаточно навести камеру смартфона на памятник, и память о человеке оживает. Это делает скорбь менее болезненной, а воспоминания — более теплыми и личными.

— И тем не менее вы также предлагает вместо памятников сажать деревья. «Зеленые» похороны — популярный тренд на Западе, но многие представители вашего бизнеса в России говорят, что у нас он не приживется. Почему вы решили пойти против течения?

— Да, у нас в стране это направление пока молодое, но спрос на него уже есть и продолжает расти. За последние пять лет мы отмечаем все большую заинтересованность в экологичных решениях, например, есть запрос на гробы из дерева без лакокрасочных покрытий и синтетических материалов, есть те, кто хочет видеть на могиле не камень, а растущее дерево. Такой подход особенно востребован у людей 30–45 лет — технологичное поколение людей с активной жизненной позицией, экологически сознательные семьи. Сегодня охрана окружающей среды становится приоритетом во всех сферах, и, на мой взгляд, ритуальный бизнес тоже должен постепенно включаться в этот тренд.

— В 2025 году ваш вклад в отрасль высоко оценили на федеральном уровне. Вы стали лауреатом премии Best Business Awards как лучший предприниматель в сфере специальных услуг. Для ритуального бизнеса это редкое событие. Расскажите что стоит за этой наградой и почему она важна сейчас?

— Я думаю это важный сигнал, о том, что отношение к нашему делу в стране понемногу меняется. Отрасль становится более открытой и профессиональной и то, что мы делаем теперь видят не просто как частную инициативу. Это ответ на запрос людей на современный и качественный сервис в такой непростой сфере.

— Вы выстраиваете сервис на пересечении очень личных, эмоциональных ситуаций и рациональных технологий. Какой вы видите главную задачу похоронного дела сегодня?

— В нашей сфере технологии в последние годы все чаще сталкиваются с глубоко личными переживаниями, но главная задача ритуальных услуг, на мой взгляд, за последние десятилетия не изменилась — помочь людям достойно проститься и мягко пройти через утрату. Цифровые инструменты здесь в первую очередь решают практическую задачу: помогают сохранить живую память о человеке или объединить всех членов семьи, даже если у них нет возможности физически присутствовать, но необходимо понимать, что эти инструменты работают только тогда, когда встроены в уважительный, вдумчивый подход. Вместе с тем VR и QR-коды помогают перестать бояться темы похорон и начать говорить о важном, решая все ту же задачу — сохранить человечность в самый трудный момент.