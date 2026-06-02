Песков: Конфликт завершится до конца суток, если Зеленский выведет войска

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг для российских и зарубежных СМИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Президент вчера сказал, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске. Дмитрий Сергеевич, можете, пожалуйста, пояснить, что подразумевается под новым качеством конфликта? Киев намерен обострять ситуацию и сосредоточиться на ударах по гражданским объектам? И в таком случае сохраняется ли готовность России к переговорам?

- Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 2 июня, на вопросы журналистов. - И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего - девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно.

Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось.

Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, - это и есть совсем другая парадигма.

Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.

Что касается переговорного процесса… Мы всегда говорили, что несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем.

Поэтому, да, мы достигнем наших целей и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров.

Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного регулирования… Специальная военная операция будет продолжаться.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, вчера глава офиса Зеленского сказал, что тот дал указание как можно скорее завершить конфликт, желательно к зиме. И - что «достижение соглашения с Россией является реалистичным». Как вы такие заявления оцениваете? Когда могут возобновиться переговоры? Ожидаются ли какие-то контакты с США в ближайшее время по этой теме?

Песков:

- Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс (переговорный. - А.Г.) на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе.

Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.

Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток.

Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом.

Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.

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