Путин поддержал предложения по развитию Арктики, представленные мурманским губернатором Чибисом

Президент России Владимир Путин поддержал предложения Комиссии Госсовета РФ по развитию Северного морского пути и Арктики. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.

Владимир Путин поддержал предложения Комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», представленные ее председателем, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В ходе совещания президента с Правительством РФ 23 апреля глава региона рассказал о конкретных мерах, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития арктических территорий.

По итогам совещания Владимир Путин поручил кабмину взять на контроль реализацию ключевых арктических проектов, предложенных Чибисом. Документ с поручениями президента опубликовали 30 мая на сайте Кремля.

По словам Андрея Чибиса, решение главы государства является мощным импульсом для развития Мурманской области и всей российской Арктики.

«Выражаю глубокую благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за масштабный перечень поручений, направленных на развитие Мурманской области. Эти решения - не просто поддержка, это мощный импульс для Арктики. Благодаря контролю над ключевыми проектами, такими как "Мурманский СПГ", развитие газовой отрасли и обновление атомного ледокольного флота, наш регион не просто может уверенно смотреть в будущее, а совершит существенный рывок вперед, укрепляя статус стратегического центра Трансарктического коридора», - подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор региона, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис представил конкретные предложения на совещании 23 апреля. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.

В числе поручений, данных главной государства правительству РФ, - контроль за реализацией проекта «Мурманский СПГ» и строительством магистрального газопровода «Волхов – Мурманск», вопросы формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Республики Карелия, бесперебойное функционирование электросетевого комплекса региона, а также расширение атомного ледокольного флота.

Проекты «Мурманский СПГ» и «Волхов – Мурманск»

«Мурманский СПГ» - масштабный инвестиционный проект компании «НОВАТЭК» по строительству в акватории Кольского залива крупного завода по сжижению природного газа. Предприятие разместится в поселке Белокаменка Мурманской области. Мощность завода составит 20,4 миллиона тонн в год. Он будет состоять из трех линий мощностью в 6,8 миллиона тонн каждая. Первую очередь планируется построить в 2027 году, вторую - в 2029 году.

Новый магистральный газопровод «Волхов – Мурманск» станет частью перспективной трассы «Волхов - Мурманск» общей длиной более 1000 километров. До 2030 года он должен обеспечить газификацию Мурманской области и Республики Карелия.

«Осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра правительства РФ контроль за реализацией проекта "Мурманский СПГ" и строительством магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" с учетом необходимости ввода этого газопровода в эксплуатацию до 2030 года», - говорится в поручении президента правительству России.

Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Карелии, а также тарифа на транспортировку газа для «Мурманской СПГ». Соответствующий доклад должен быть представлен правительством до 1 июля 2026 года.

Энергообеспечение Мурманской области

Еще одно поручение главы государства касается энергобезопасности региона. Владимир Путин поручил кабмину и ПАО «Россети» обеспечить стабильную работу электросетей Мурманской области и там, где это необходимо, обновить и модернизировать инфраструктуру.

«Обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Мурманской области, при необходимости предусмотрев дополнительные мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Мурманской области, и определив источники финансирования таких мероприятий», - говорится в поручении.

Срок реализации проекта Владимир Путин обозначил до 1 августа 2026 года, ответственными за его исполнение назначил премьер-министра Михаила Мишустина, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и генерального директора ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» Андрея Рюмина.

Строительство двух новых атомных ледоколов

Президент также поручил профинансировать строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 («Чукотка» и «Ленинград») и многофункционального судна атомного технологического обслуживания. Глава государства поручил рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026–2027 годах внебюджетного финансирования, включая уплату процентов.

О результатах поручения до 15 июня президенту должны будут доложить премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Это серия современных атомоходов, способных круглый год прокладывать дорогу судам по Северному морскому пути и проводить различные экспедиции в Арктике. Сейчас в составе атомного флота работают четыре таких ледокола - «Арктика», «Сибирь», «Якутия» и «Урал».