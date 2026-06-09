Сергей Кузнецов: «Работа современного ИТ-лидера – создавать решения, которым можно доверять на государственном уровне»

За плечами Сергея сложнейшие кейсы. Фото: предоставлено героем публикации

ИТ-индустрия остается самым популярным направлением для абитуриентов, в прошлом году только на бюджетные места по направлению «Информатика и вычислительная техника» было подано почти 870 тысяч заявлений, конкурс составил 22 человека на место. Но цифровые технологии развиваются быстрее, чем учебные программы, и развитие нейросетей только усиливает этот разрыв. Сегодня для того, чтобы быть востребованным специалистом, за которого борются лучшие компании мира, недостаточно просто знать синтаксис языка программирования. Как меняется роль айтишника и какие навыки помогают строить карьеру в сфере информационных технологий, обсудили с Сергеем Кузнецовым, который прошел путь от старшего инженера-программиста в небольшой компании до позиции технологического лидера в одной из крупнейших мировых ИТ-корпораций. Его международный статус подтвержден членством в закрытом сообществе сильнейших разработчиков-организаторов хакатонов «Рапторс.дев» (Raptors.dev) и позицией члена совета престижной глобальной ассоциации ИТ-специалистов «Айтекс» (AITEX). За плечами Сергея сложнейшие кейсы: он полностью модернизировал архитектуру медицинского приложения для одного из мировых лидеров цифровой медицины, а также реализовал важнейшие проекты в международной компании, специализирующейся на создании передовых цифровых платформ прямо в Кремниевой долине.

– Сергей, вы более 15 лет участвуете в развитии ИТ-индустрии, создавая решения с высокой степенью рисков, и видите, как меняется отрасль. Исходя из вашей практики, что изменилось на уровне ответственности самих ИТ-специалистов?

– На мой взгляд, происходит переход от линейного написания кода к системному инженерному мышлению. Если раньше программист мог сосредоточиться на узком инструменте, то сегодня востребованность определяется пониманием того, как этот инструмент устроен изнутри. ИИ отлично справляется с написанием типовых функций, но он не может заменить видение архитектуры. За последние годы заметно выросла значимость инженеров, способных видеть задачу шире, чем просто набор строк кода, и мыслить системно. Вместе с тем технологии с каждым годом глубже проникают буквально во все сферы экономики и социальной жизни. Вспомните, еще недавно банковские операции или запись к врачу через приложение были чем-то особенным, а теперь без этих функций представить бытовую жизнь очень сложно. Информационные технологии внедряются в системы управления городским транспортом, без них не работает ни одно промышленное предприятие, они внедрены в работу всех государственных органов. И это все в комплексе значительно повышает ответственность тех, кто их создает.

– Вы начали внедрять ИИ и машинное обучение в разработки для разных областей, от медицины и финансов до образования и доставки еды, до того как он массово вошел в жизнь людей, а когда только начинали карьеру, о нем и речи не было. Как развитие этой технологии отразилось на вашей работе?

– Это одна из тех технологий, появление которой сформировало новый стандарт работы: ИИ берет на себя рутину, инженер же теперь может сосредоточиться на архитектуре и стратегии. Владение ИИ-инструментами на глазах из конкурентного преимущества превращается в обязательное требование. Но это работает только если нейросети используются как усилитель вашего интеллекта. Программист, умеющий работать с ИИ, будет ценнее и эффективнее того, кто игнорирует прогресс и ограничивается знаниями из учебников. Разработчики в крупных компаниях, и мы в том числе, уже выстраивают процессы разработки с поддержкой ИИ на уровне целых команд. Это позволяет решать задачи, которые раньше казались невыполнимыми или требовали в разы больше времени.

– Вы прошли путь от разработчика до ведущего инженера, который руководит командами и отвечает за ИТ-проекты, ошибки в которых могут нанести заметный ущерб как на национальном, так и на международном уровне. Что помогло вам стать командным лидером?

– В первую очередь – умение быстро переключаться с одного контекста на другой и принимать решения в условиях неопределенности. Чтобы быть лидером сейчас, нужно понимать и бизнес, и код одинаково хорошо. Плюс, осознавать ответственность и быть готовым ее принимать. Так, в медтехе, который вы упомянули ранее, ошибки в программных решениях могут напрямую влиять на жизнь пациента. Понимая это, я фокусировал внимание на том, чтобы минимизировать их количество. В одном из проектов, например, за 8 месяцев удалось сократить объем программных ошибок на 70%. В другом случае оптимизация алгоритма ускорила загрузку критической библиотеки на 65%. Для врача это означает мгновенный доступ к данным у постели больного при работе с базой в миллионы записей. Аналогично в финтехе, где мои команды выполняли перенос критически важных данных для банков и пенсионных фондов на облачные технологии, и одной из задач было устранить единые точки отказа и повысить отказоустойчивость всей системы. Из-за глобальной цифровизации современные разработчики создают уже больше, чем просто удобные приложения. Ответственность индустрии сейчас значительно выше, чем это было еще лет 10 назад. В этом и есть работа современного ИТ-лидера – создавать решения, которым можно доверять на государственном уровне.

– Одно из таких решений в области разработки программного обеспечения принесло вам победу в международном конкурсе «Кейсиз энд Фейсиз» (Cases&Faces), который отмечает значимые инновационные проекты с доказанной финансовой эффективностью. Скажите, зачем вам состязания сейчас, когда вы фактически состоялись как инженер и возглавляете ИТ-проекты международной корпорации?

– Любой конкурс – это презентация, защита своих идей и работа в сжатые сроки. Эти навыки очень важны для позиции лидера независимо от опыта работы. Победу нельзя рассматривать как приятный бонус, она является подтверждением экспертности на мировом уровне. В конкурсе участвовали представители 15 стран, и каждый из них продемонстрировал высокий уровень профессионализма. Участие в таком событии дает возможность проверить свои наработки и увидеть новые подходы. Любому специалисту, даже самому опытному, важно быть частью профессионального сообщества и время от времени выходить на конкурсы.

– Признание на международном уровне – это одна сторона медали. Но вы ведь делитесь своей экспертизой и внутри профессионального сообщества: развиваете навыки коллег, вас регулярно приглашают оценивать чужую архитектуру и проводить код-ревью. Зачем вам эта менторская и экспертная работа?

– Для меня это естественный этап развития. За более чем 15 лет накопился огромный массив насмотренности в самых разных областях, поэтому архитектурные паттерны и системные ошибки я замечаю практически мгновенно. Когда я помогаю другим специалистам разбираться со сложной микросервисной архитектурой, оптимизацией производительности или безопасной миграцией данных, то и сам шире смотрю на привычные инструменты. Так что проведение внешнего аудита кода или оценка инженерных решений коллег – это отличный способ помочь индустрии расти и одновременно держать в тонусе собственное системное мышление.

– Сергей, путь в ИТ кажется марафоном, который никогда не заканчивается: учеба, работа, освоение новых технологий. Как вы поддерживаете актуальность знаний, чтобы быть востребованным?

– Через постоянное повышение квалификации и активную внешнюю экспертизу: хакатоны, международные сообщества, конкурсы – там критерии оценки гораздо жестче внутренних стандартов любой компании. Написание научных статей и развитие личного бренда – это инвестиция в то, чтобы ваше имя стало синонимом надежности еще до того, как вы начнете обсуждать контракт с работодателем.

– Как сохранить этот драйв на протяжении всей карьеры?

– Чтобы не выгореть на этом марафоне, важно изменить само восприятие пути. Драйв сохраняется там, где вы видите смысл своей работы – не важно, окончили вы вуз или краткосрочные курсы. Если вам близка социальная миссия – идите в медтех. Там производительность вашего приложения напрямую влияет на качество помощи пациентам и может спасать жизни. Если вдохновляет работа с критически важными данными, которыми пользуются центральные банки и пенсионные фонды, – вас ждет финтех. Не пытайтесь конкурировать с технологиями, но используйте их, чтобы освободить себя от рутины. Стагнация – главный враг интереса. Чтобы глаза продолжали гореть, нужно постоянно выходить за рамки привычного.