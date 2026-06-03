Юлия Барановская: Счастье не зависит от внешних факторов. Оно внутри тебя

Юля абсолютно счастлива! Фото: Личный архив Юлии Барановской

Сегодня, 3 июня, Юлия Барановская отмечает день рождения. Накануне сайт KP.RU обсудил с телеведущей закулисье ее работы на Первом канале в ежедневном ток-шоу о социальных и семейных проблемах «Мужское/Женское» 16+. А еще мы поговорили с именинницей о трех ее замечательных детях, маме и о том, как важно беречь здоровье.

«Строгая диета - новая реальность»

- Юлия, в этот свой день рождения вы можете сказать, что абсолютно счастливы? И дома, и на работе. Все идет так, как вы мечтали и планировали?

- Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Мечтать я не перестаю никогда, а вот планировать - это вообще не про меня. Конечно, хотелось бы, чтобы это было в списке моих сильных сторон, но нет. Поэтому я продолжаю мечтать.

Все ли получается из того, что хочется? Нет, не все. Очень многое еще не получилось, очень многое из задуманного еще не сделано. Где-то не хватает сил, где-то возможностей, где-то я понимаю, что рановато, что, условно, еще не доросла. Но это не значит, что я несчастлива. Я абсолютно счастлива. С годами я поняла, что счастье внутри тебя. Оно не зависит от внешних факторов, от того, получилось у тебя что-то или не получилось. Ты можешь быть счастлив даже в момент, когда у тебя ничего не выходит.

- Вы за минувший год много ездили, снимая проект «Большие семьи большой страны» о многодетных семьях. Чаще люди планируют стать многодетными или приходят к такому решению уже после рождения первого ребенка?

- У всех по-разному. Каждая семья - это новая история, одинаковых не бывает. У всех свой путь. Поэтому у нас, кстати, есть задумка по итогам проекта сделать книгу «Философия многодетности», потому что в каждой семье она своя и она очень крутая. Когда слышишь от них какие-то фразы, вдруг понимаешь: это целый мир, целая философия. И неплохо бы всем нам ее изучить, потому что она мудрая, важная, полезная, глубокая. И вся про созидание, а не про разрушение, и это важно. Поэтому мы думаем, как эту идею реализовать. Когда приезжаешь в многодетную семью, слушаешь их историю, то часто поражаешься... Вот родился третий ребенок, а мама пошла и получила второе высшее образование. Потом родился четвертый ребенок, она третье высшее получила, после пятого они с мужем открыли собственный бизнес. И задумываешься: некоторые с одним ничего не успевают, а тут как будто бы за каждого ребенка тебе несколько часов в сутках прибавляют. Как будто вырастают дополнительные руки, ноги, глаза, как у Громозеки из мультфильма.

Фото: Личный архив Юлии Барановской

- Как раз во время съемок этого проекта в минувшем году случилась история, когда волновались за вас все, - вам сделали срочную операцию. Ангел-хранитель был с вами во время поездки, так как оказались не на корабле в море, а там, где были врачи. Такие истории заставляют нас чаще ходить к врачам, чтобы держать все максимально под контролем, - сработало это так с вами?

- Есть вещи, которые невозможно держать под контролем. Например, конкретно то, что произошло со мной. Я могла бы ходить по врачам, регулярно обследоваться, но это абсолютно непредсказуемо. Единственное, что может помочь в моей ситуации, - соблюдать определенные правила. Раньше я это не совсем знала, потому что, когда 15 лет назад у меня была первая такая операция в Лондоне, при выписке из больницы врачи мне толком ничего не объяснили. У них немного другой подход. Поэтому теперь я знаю: если отправляюсь в какие-то поездки, далеко от цивилизации или просто в другие города, нужно держать очень строгую диету. Это теперь одно из моих, так сказать, правил выживания. Строгая диета - одна из моих новых реальностей, особенно в поездках. Да и в Москве желательно не расслабляться, чтобы не спровоцировать состояние, при котором снова понадобится врачебная помощь.

«Не слышала негатива от обычных людей»

- Проект «Мужское/Женское» на Первом канале уже долгожитель нашего ТВ со стабильно высокими рейтингами. Многие телезрители любят и знают вас именно по этому проекту. Когда люди встречают вас в поездках, они рассказывают истории для программы? Сталкивались ли с агрессией со стороны тех, о ком снимаете сюжет?

- Люди всегда и везде подходят и пытаются воспользоваться моментом, чтобы рассказать какую-то историю, предложить сюжет для программы, где нужна помощь. Это правда: подходят везде, всегда говорят об этом. У каждого есть либо своя личная история, либо история соседки, брата, свата - словом, все пытаются воспользоваться моментом. Я всегда записываю телефон, передаю контакты редакторам, а дальше уже смотрим, можем ли мы что-то сделать. Что касается негатива, то, пожалуй, лишь несколько раз кто-то из чиновников мог высказать мне какие-то претензии из-за того, что мы поднимали ту или иную тему в каком-то регионе. А от обычных людей я никогда не слышала негатива.

Юлия Барановская и Александр Гордон 12 лет ведут программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Фото: Первый канал

- Дружите ли вы с соведущим Александром Гордоном? Как вы друг друга поддерживаете?

- Я знаю, что с Сашей могу обсудить вообще все - от личного до любых исторических моментов. Если я что-то не понимаю в каком-то аспекте, в том, что происходит, если кто-то что-то сказал, заявил и так далее, я всегда у него спрашиваю. Саша - моя персональная поисковая система, голосовой помощник.

- Часто приходится слышать от героев: «Вы - наша последняя надежда»?

- Эта фраза просто прибивает тебя молотком к земле, потому что это огромнейшая ответственность. Когда я слышу эти слова, я на какое-то время цепенею, потому что человек приходит к тебе и говорит: все, дальше мне некуда идти. Мы, конечно же, стараемся и делаем все возможное, что в наших силах. И очень радуемся, когда это удается. Но мы не волшебники, у нас в руках нет волшебной палочки.

«Мы с мамой очень близки»

- Июнь - волнительный месяц для родителей, у которых в семьях есть студенты и выпускники: сессия, экзамены, ЕГЭ. У вас в этом году комбо - и сессия, и выпускные экзамены. Кто больше переживает?

- Дети самостоятельные, я их не контролирую, но считаю, что в плане психологической нагрузки ЕГЭ - это перебор. Для меня это все выглядит как стресс для родителей, для детей. А правила проведения экзамена даже слушать страшно. Представить сложно, что чувствуют дети. Недавно прочла новость, что в этом году на экзаменах запрещены обыски детей. Только вдуматься: обыски детей! Это же просто ужас.

Юлия с детьми на недавнем праздновании дня рождения дочери. На фото - мама с Артемом, Арсением и Яной. Фото: Личный архив Юлии Барановской

- Никто в вашей семье пока не решил пойти по вашим стопам в журналистику? Расскажите, с какими профессиями мечтают связать свою жизнь Артем, Яна и Арсений.

- Я вообще не очень люблю этот вопрос, потому что он как будто все время заставляет детей немедленно определиться. Я всегда даже на встречах с подростками говорю: вы можете выбрать вуз, поступить, начать учиться, а потом понять, что вам не нравится. И в этом нет ничего страшного. Мне кажется, о профессии можно всерьез говорить только тогда, когда ты уже начал чем-то заниматься. А пока у детей есть время, и пусть будет возможность спокойно определиться. Я их не трогаю, не заставляю, не кричу, не ругаю. Да, конечно, важно понимать, кем ты хочешь быть, но выбор должен быть свободным: не под давлением, не потому, что уже выбрали вуз и пошли туда по инерции, а потому, что это действительно твое. Работа занимает большую часть жизни, и очень важно, чтобы она приносила радость и удовольствие.

- День рождения каждого человека - это еще и праздник для его мамы, человека, который эту жизнь дал. Расскажите о вашей маме: как вас воспитывала Татьяна Владимировна, какие качества характера были заложены с детства?

- Я первый ребенок у мамы, и, конечно, я буквально купалась в ее любви и заботе. Я была «маминым хвостиком», меня можно было брать с собой куда угодно. Когда мама брала меня с собой в гости, я никогда не капризничала, не ныла, не говорила: «Поехали домой, я устала». Могла просто тихо посидеть рядом, потом поспать, проснуться и снова сидеть рядом. А вот дома без мамы оставаться не могла с самого детства: стоило ей куда-то уйти, как у меня сразу поднималась температура.

Юля с мамой Татьяной 45 лет назад. Фото: Личный архив Юлии Барановской

Честно, я считаю, что характер во многом формируется еще в утробе. Как бы родителям ни хотелось взять на себя ответственность за все, ребенок - все-таки отдельная личность. Какие-то черты даны изначально, а дальше уже многое зависит от обстоятельств, в которых он растет.

Сегодня мы с мамой, конечно, очень близки. Видимся мы не так часто, как хотелось бы, потому что живем в разных городах. Но, например, когда я попала в больницу, мама сразу прилетела ко мне в Салехард. При этом она продолжает работать, у нее своя занятость, своя жизнь. Но она старается прилетать к нам. Артем и Яна, например, могут даже на один день слетать в Петербург - просто навестить бабушку.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину