Иван Жвакин: Хочу видеть рядом с собой уравновешенного и здорового человека

Актер Иван Жвакин воплощает на экране самые разные образы. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Один из главных героев культовой спортивной франшизы «Молодежка» (16+, СТС) Иван Жвакин давно уже в одиночном плавании - артист успешно воплощает на больших и малых экранах образы следователей, музыкантов, менеджеров, мажоров и простых обаятельных парней. А в сериале «Тысяча «нет» и одно «да», созданном Жорой Крыжовниковым с опорой на русскую классику (сценарист вдохновлялся драмами Александра Островского «Бесприданница», «Грех да беда на кого не живет» и грустной комедией «Шутники»), у Ивана - образ профессионального спортсмена. Футболист Валентин Клюев зачем-то приходит на свадьбу бывшей (Ангелина Стречина) с огромным букетом цветов. Не иначе как что-то задумал? Сайт KP.RU расспросил актера про новый проект, тысячу «нет» от девушек и настрой на создание большой и крепкой семьи.

Артист успешно воплощает на больших и малых экранах разные образы. Фото: Антонина Кирнос

«Спортсмены - настоящие воины»

- Иван, на съемках проекта «Тысяча «нет» и одно «да» вы сравнивали своего героя с Евгением Онегиным. До сих пор видите в них сходство?

- Да, он довольно самолюбивый паренек, хоть и хороший спортсмен. Весомый футболист. У него есть любовная арка с главной героиней Таней (Ангелина Стречина). Сходство с Онегиным в том, что Ваня тоже не определился в молодости с предпочтениями и искал чего-то другого, даже не понимая чего. Или распылялся в силу темперамента и аппетитов. И только когда поезд ушел, нечто внутри начало переключаться, вдруг понял, чего хочет, - вот и пришел на свадьбу, где его, по сути, не ждали. Фактически он просто ребенок - и в себе еще не разобрался.

- А у вас с футболом какие отношения?

- Честно говоря, не играю. Да и до «Молодежки» особенно не интересовался хоккеем, большого мастерства в этом не было. А потом погрузился - и заинтересовался.

- Ваш герой - типичный футболист? В представлении обывателя. Большие деньги, брендовые шмотки, тачки, вечеринки с дорогим шампанским.

- Именно этот - довольно отвязный тип. Я, на самом деле, считаю, что профессиональные спортсмены другие. Это настоящие воины, собранные и сконцентрированные люди, нацеленные на результат и дисциплину. Иван - индивидуалист, в этом проекте придумано именно так, хотя в футболе, командном виде спорта, человек с таким складом характера вряд ли добился бы результатов.

В роли футболиста Клюева в «Тысяче «нет» и одном «да». Фото: Канал СТС

- Человек спортивный - это особый тип ментальности и в том числе подхода к девушкам?

- Тело - хороший слуга, но плохой хозяин. И речь идет о необходимых физических нагрузках каждому человеку. Ведь порой мы можем «закисать». А то, что здоровое тело нравится всем без исключения, это нормально. А еще быстрее соображаешь. И по тебе видно, что готов ко всему!

- Что лично для вас сложнее сыграть - мелодраму, где тонко строятся отношения, или спортивную драму формата «Молодежки», к примеру, где есть и каток, и раздевалка, и другие поля битвы амбиций?

- «Молодежка» - это тоже мелодрама, только спортивная. В этом проекте тоже есть любовные арки. Ну и пропаганда спорта, здоровых отношений и дружбы! Лично я мелодрамы в чистом виде не смотрю. Предпочитаю научную фантастику.

А в «Молодежке» - в образе хоккеиста Кострова (крайний справа). Фото: Канал СТС

«Любовь - это когда тебя хотят ощущать»

- А вам приходилось слышать тысячу «нет» от девушек? Или вы не из тех, кто проявляет маниакальную настойчивость?

- Нет, я не проявляю маниакальную настойчивость. Я за свободу воли и за волю момента. Так надежнее!

- Вообще, если брать шире, Пушкин был прав, когда указывал в том же «Онегине»: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей»? Что подсказывает ваш опыт?

- Ну, Пушкин - гений наш великий! И, что удивительно, чем взрослее становишься, тем больше это осознаешь и глубже проникаешь в его поэзию.

- Еще бы. А у вас с нынешней девушкой отношения развивались стремительно? Или неспешно и плавно?

- Честно говоря, давно не влюблялся (улыбается).

Иван с мамой. Фото: Личный архив Ивана Жвакина

- А что лично для вас самое-самое важное в женщине, от чего можете терять волю, как тот слон из мультика про сыщиков Колобков?

- Любовь - это когда лишний раз к тебе пододвигаются поближе за столом, кладут свою ладонь на твою, зовут к себе, чтобы приобнять, заводят непослушную прядь тебе за ухо. Когда вдыхают аромат твоих волос с наслаждением, целуют просто так в щечку, проходя мимо, держат за руку, переходя дорогу с тобой и просто, гуляя по улице, притягивают к себе, чтобы сфотографироваться вместе. Любовь - это когда тебя хотят трогать, ощущать, слушать. Это невозможно изобразить, сыграть, если этого нет. Поэтому Станиславский тысячу раз прав, ответив на вопрос, что такое любовь: «Хотеть касаться».

- Статус секс-символа и звезды кино в целом мешает искреннему общению с противоположным полом или наоборот?

- Обычно те, кто мне нравится, не знакомы с моим творчеством! Тут появляется табличка «Ирония» (улыбается).

Отдых иногда бывает и экстремальным. Фото: Личный архив Ивана Жвакина

- При каких обстоятельствах можете увидеть себя примерным семьянином и отцом семейства? Или вообще нет таких планов и готовы оставаться в холостяках?

- Для меня самое главное, чтобы дети росли в полноценной семье и любви. На примере любви! Поэтому хочу видеть рядом с собой уравновешенного, здорового человека. Фундамент для счастья готов, остальное - это совместные приключения по жизни! И я тоже хочу семью!

СТС.

«Тысяча «нет» и одно «да» 16+

С 8 июня, пн./16.00, вт. - чт./17.00

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