«Сочинители не видят границ»: почему родственники дятловцев хотят запретить ложные версии трагедии

Родственники погибших на Северном Урале зимой 1959 года туристов хотят запретить распространять самые гнусные версии о той трагедии. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

В ряде СМИ прошла информация, что родственники погибших на Северном Урале зимой 1959 года туристов хотят обратиться в правоохранительные органы с требованием запретить распространять самые гнусные версии о той трагедии. Наши журналисты комментируют эту новость.

Сразу скажем, что и мы готовы подписаться под данным требованием, если представится такая возможность. Беда в том, что разные СМИ, особенно в теле-шоу, давно перешли моральные красные линии в освещении гибели группы Дятлова. Многие берутся за эту тему вовсе не для того, чтобы докапываться до истины, а только лишь ради рейтинга, пользуясь массовым интересом зрителя, слушателя и читателя к данной загадочной истории. А чтобы больше набрать очков, не вникая особо в саму историю, надобно много врать.

Так появляются множественные «свидетели» разных возрастов, которым когда-то якобы в задушевной беседе под рюмочку покойный ныне прокурор ли, следователь, судмедэксперт, военный… рассказал под большим секретом настоящую правду о той трагедии, несмотря на расписку о неразглашении.

Есть несколько рассказчиков, которым умирающие старые родственники поведали на смертном одре, как они случайно — каждый в отдельности - оказались в ночь на 2 февраля 1959 года на месте драмы и наблюдали из-за дерева (из-за камня, из-за сугроба) расправу над туристами со стороны чуть ли не всех силовых структур СССР.

Даже нам, как изучающим долгое время трагедию на перевале, разные телеканалы не раз предлагали на определённых условиях поддержать ту или иную «новую шокирующую версию» очередного «специалиста». Мы, конечно же, не соглашались. А потому все реже появляемся на передачах по теме перевала Дятлова. Но там с накручиванием рейтингов хорошо справляются и без нас. С каждым годом версии становятся более «невероятными и шокирующими», а свидетели более «откровенными и бесстрашными». Дошло уже до того, что «...похоже самый старший походник Семён Золотарёв всех порешил!» - прости, Господи!

И вот каково эту мерзость читать и слушать родственникам Семёна Золотарёва?

Так же все больше и больше грязи льётся и на других погибших туристов. И, несомненно, еще немало насочиняют разной невероятной пошлости.

Сочинители от телешоу и прочих СМИ просто не видят, не понимают границ между безобидной байкой на тему, скажем…, вот у певички этакой родился за рубежом ребеночек без её участия… и глумлением над погибшей группой Дятлова.

А если не понимают сами, то следует им запретить вранье с помощью правоохранителей. Только вот как это сделать юридически в наши демократические времена, то вопрос.

А ответ на него может быть такой: после очередных «шокирующих свидетельств, расследований, версий», унижающих честь и достоинство туристов погибшей группы и членов их семей, но «свидетельств», не имеющих твёрдых документальных доказательств, родственники оболганных туристов могут обратиться в суд с требованием большой моральной компенсации от СМИ и прочих распространителей клеветы.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. Перед гибелью, как установит следствие, они выскочили из палатки полураздетые и полуразутые, спустились по склону, развели костер в безветренном месте… и погибли. Замерзшие и покалеченные тела всех девятерых были найдены в радиусе полутора километров от палатки. Что стало причиной трагедии, следствие так и не установило, объяснив причину туманной формулировкой: туристы погибли от «стихийной силы, преодолеть которую были не в состоянии».