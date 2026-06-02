Кроме живой силы, за отчетный период Вооруженными силами РФ были уничтожены: танк, 12 единиц бронетехники. Фото: Минобороны РФ.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил информацию потерях в вооруженных формированиях киевского режима за прошедшие сутки.

Согласно заявлению генерал-лейтенанта, силами группировки войск «Север» было уничтожено 195 боевиков ВСУ, «Западной» - 185, «Южной» - 165, «Центр» - 325, «Восток» - 330 и «Днепр» - 40. Таким образом, за несколько часов Объединенная группировка войск ВС РФ ликвидировала по всей передовой свыше 1240 украинских боевиков и иностранных наемников.

Боевая работа расчета РСЗО Ураган ГрВ «Центр» на Добропольском направлении

Кроме живой силы, за отчетный период Вооруженными силами РФ были уничтожены: танк, 12 единиц бронетехники, включая две американские машины HMMWV, 10 артиллерийских орудий (в том числе французская самоходка CAESAR), 8 комплексов РЭБ и 91 различных машин.

Ударные и оперативные действия нашей группировки, осуществленные армейской авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией, были направлены на места подготовки и запуска украинских БПЛА дальнего радиуса действия, а также на скопление личного состава киевского режима в 133 районах.

При уничтожении целей использовались данные оперативных наводчиков с передовой, а также данные с разведывательных беспилотников, которые патрулируют глубокий тыл противника.

Средства ПВО России также успешно отразили воздушные атаки, сбив 10 управляемых авиабомб, 3 ракеты РСЗО HIMARS и 381 ударный дрон ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 2 июня 2026 г уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

154 703 - дронов.

661 - ЗРК.

29 581 - танков и бронемашин.

1 729 - РСЗО.

35 183 - орудий.

63 177 - единиц спецтехники.

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