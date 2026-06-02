Подведены итоги Отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Координатор – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Исполнительный комитет утвердил список участников, успешно справившихся с заданиями двух туров Отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Конкурсные испытания проходили в дистанционном формате на цифровой платформе «Содружество».

В 2026 году в Отборочном этапе приняли участие около 20 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В следующий этап Олимпиады перешли ребята из 45 стран: старшеклассники из всех регионов России и российские и иностранные студенты.

«Уже 6 год наша страна проводит Международную олимпиаду по финансовой безопасности. Проект становится все популярнее, его география расширилась до 45 стран. Олимпиада уже переросла в настоящее международное движение по финансовой безопасности. Я призываю вас присоединяться к этому движению, стать участниками олимпиады», - отметил вице-премьер Чернышенко на I Международном форуме по безопасности, который прошел в Московской области с 26 по 29 мая.

Участникам Олимпиады предстоит пройти заключительный шаг перед финалом – написать конкурсное эссе, в котором они смогут рассказать о своей мотивации к развитию в области финансовой безопасности.

Финал Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на базе вуза-участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Сибирского федерального университета.

Также, Минобрнауки объявил о старте гонок среди регионов за право принять финальный этап Олимпиады в 2027 году. Итоги конкурсного отбора среди субъектов РФ будут определены на полях предстоящего финала в Красноярске.

Регионы уже сейчас могут подать заявки, чтобы побороться за право принять у себя главное финансовое событие года. Что нужно для победы? Организаторы оценивают кандидатов по нескольким ключевым критериям:

Готовность: наличие современной инфраструктуры и площадок для проведения масштабных мероприятий.

Доступность: развитая транспортная сеть и международный аэропорт для удобства гостей из десятков стран.

Комфорт: наличие мест для размещения и питания участников.

Опыт: успешное проведение крупных международных или всероссийских форумов в прошлом.

Прием заявок от регионов продлится с 1 по 30 июня 2026 года, а имя победителя мы узнаем уже на итоговом заседании оргкомитета в октябре.