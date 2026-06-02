«Женщины рулят» и не только: как промышленность открывает двери для представительниц слабого пола

Фото: Standret/Shutterstock/Fotodom

Одна из главных перемен - женщины трудятся в отраслях, которые раньше считались чисто мужскими. Благодаря современному развитию, тяжелый ручной труд во вредных условиях уходит в прошлое, внедряются цифровые технологии, делающие промышленные производства более безопасными. И сегодня главная задача - расширить список доступных женщинам профессий. Снять законодательные ограничения, изменить правила и стереотипы, которые до сих пор закрывают женщинам вход во многие специальности.

Согласно исследованиям, с 2021 по 2024 год число вакансий для женщин в логистике, IT, рабочих профессиях и промышленности выросло на 5–9%. Но достаточно ли этого, чтобы победить стереотипы? Какие препятствия ещё остаются и что делает бизнес, чтобы их убрать?

Эти вопросы обсуждали эксперты и топ-менеджеры крупных промышленных компаний на дискуссии Комитета по управлению персоналом Ассоциации менеджеров. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации «Женщины в современной индустрии».

- Рынок труда меняется, и трансформация роли женщин в индустрии – один из серьезных трендов. Компании все чаще приглашают женщин на традиционно мужские позиции. И это не дань повестке, а прагматичный ответ на кадровый голод и потребность в новых подходах. Женщины приносят в производство другую культуру управления, высокую вовлеченность и готовность к системной работе. Задача бизнеса – убрать барьеры и дать равные возможности, – рассказывает Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникеля». По ее словам, эти тренды большой бизнес уже не может игнорировать.

РАВНЫЙ ДОСТУП

На другой тренд обратила внимание Светлана Данилова, руководитель Блока развития и интеграции корпоративных практик устойчивого развития СИБУР. Как отметила эксперт, 90% процессов компании уже автоматизированы, что позволяет женщинам профессионально осваивать позиции, которые ранее воспринимались как мужские. Для популяризации специальностей среди женщин и привлечения кадров в организации была запущена масштабная коммуникационная кампания «Женщины СИБУРа», а также налажено сотрудничество с проектом Евразийского женского форума «Женщины в инженерных и производственных профессиях: корпоративный подход и новые решения». По итогам реализованных кампаний доля девушек среди молодых специалистов в инженерных и производственных направлениях выросла до 25%, при этом женщины составляют около 35% общего штата компании, отметила эксперт.

- В промышленном секторе не может быть гендерного равенства, но должен быть баланс. Сегодня мы стараемся обеспечивать равный доступ ко всем ресурсам компании и для мужчин, и для женщин, предоставляя возможность к обучению и прохождению курсов, освоению современных навыков, – заключила Светлана Данилова.

КАРЬЕРА ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ

Про развитие женской карьеры в ИТ-компании рассказала Наталья Пичугина, директор по персоналу СКБ Контур. По словам эксперта, в компании трудятся 54% женщин и 46% мужчин, при этом пока в ИТ-секторе доля мужчин все же преобладает, составляя 66%, а женщин – 34%.

- Компания нацелена на привлечение самых талантливых сотрудников и не обращает внимание на гендер и другие показатели. Женщины сегодня успешно реализуются в ИТ, не сталкиваясь со стереотипами. Есть конкретные ИТ-специальности, где женщин даже больше, чем мужчин: например, системные аналитики, тестировщики, менеджеры разработки, – поделилась Наталья Пичугина.

Она также отметила, что в компании ведется серьезная поддержка инженерного образования. Чтобы каждый человек, независимо от пола, мог реализовать свой потенциал и найти себя в ИТ.

УСЛОВИЯ МЕНЯЮТСЯ

Руководитель направления программы проектов по повышению производительности труда компании «ЕВРАЗ» Денис Сурменев рассказал, как в рамках масштабной программы по повышению производительности труда ведется работа по модернизации рабочих мест и улучшению условий труда, а также как внедряются новые форматы организации работы. Компания планирует выстроить системную работу, чтобы открыть больше возможностей для работы женщин в промышленности.

- Мы столкнулись с необходимостью пересмотреть роль женщин в современном тяжелом горячем производстве, тем более что многие позиции, например, машинистки крана, ранее были сопряжены с опасностью и рисками. Сейчас ситуация изменилась, многие профессии модернизируются, становятся более безопасными, комфортными. Но еще нужна работа со стереотипами: не все руководители готовы принимать женщин на определенные позиции, и сами женщины не всегда готовы их рассматривать, поэтому важно показывать, как меняются профессии и условия работы, – заметил Денис Сурменев.

РОЗОВЫЙ БЕЛАЗ

Заместитель генерального директора по работе с персоналом Восточной Горнорудной Компании (ВГК) Анна Демешкина рассказала, как необычная пиар-акция стала символом идей гендерного равенства в промышленности. В 2025 году компания ввела в эксплуатацию уникальный карьерный 130-тонный самосвал БелАЗ, полностью перекрашенный в розовый цвет. Машина стала символом корпоративной программы «Девушки рулят», цель которой вдохновить женщин осваивать непростые профессии, в том числе водителя тяжелой карьерной техники, и сломать гендерные стереотипы в отрасли.

- Мы масштабно презентовали розовый БелАЗ, и работой в компании заинтересовались девушки-студентки. Символ заработал как определенный смысл. Когда открываешь двери и показываешь, что на самом деле представляет из себя компания, то выстраивается определенная связь и доверие со стороны соискателей. Такие символы помогают быстро проходить управление изменениями и сопротивлениями, – поделилась Анна Демешкина.

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА

Активная популяризация рабочих профессий, в том числе для девушек и женщин, происходит и со стороны государства. Одним из примеров тому является Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», рассказала заместитель директора центра компетенций по организации спецпроектов в кадровой сфере ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Зоя Соломенная. Конкурс проводится с 2012 года, и его цель – повышение престижа рабочих специальностей. Как отметила эксперт, в 2025 году 7 из 60 победителей конкурса стали женщины, и с каждым годом число конкурсанток только растет.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что системный диалог между бизнесом, государством и экспертным сообществом необходим. Барьеры есть: и психологические, и инфраструктурные. Но они решаемы. По итогам дискуссии участники договорились о подготовке меморандума с предложениями по адаптации нормативной базы под современные условия труда. Документ передадут в профильные структуры для рассмотрения с целью создания равных возможностей для женщин в промышленных профессиях.