«По многим ИТ-решениям Россия уже обгоняет Запад»: Что обсуждали на ЦИПР-2026

Фото: Предоставлено пресс-службой ЦИПР

В Нижнем Новгороде завершила свою работу конференция ЦИПР-2026 («Цифровая индустрия промышленной России). В этом году конференция побила рекорд как по числу гостей, так и по масштабу экспозиции. В мероприятии приняли участие почти 5000 российских компаний.

У медиагруппы «Комсомольская правда» на ЦИПР работала открытая радиостудия. Мы пообщались за микрофоном с представителями самых продвинутых с точки зрения IT-решений компаний страны. Мы поговорили о том, как искусственный интеллект помогает в бизнесе, а также об угрозах, которые он несет.

«Никто в мире не делал то, что сделали мы»

Сквозной темой конференции стала замена ушедших западных решений и продуктов отечественными решениями. Главное пленарное заседание ЦИПР открыл премьер Михаил Мишустин. Глава кабмина заявил, что мы Россия не только практически восполнила пробел, возникший с уходом западных компаний, но по ряду ИТ- решений мы даже стали обгонять конкурентов.

- Если не во всех сферах, то во многих мы достигли паритета с ведущими западными компаниями. И если будет возможность дальше развиваться, то мы получим очень хорошие, не побоюсь этого слова, мирового уровня отечественные решения, которые мы сможем экспортировать в мир. Например, мы совсем недавно получили международный патент на наше изобретение. И это то, что никто в мире до нас не сделал, в том числе в лучших компаниях в США и в Китае, - рассказал «КП» исполнительный директор компании WowNet Никита Иванов.

Говоря о технологических направлениях, которые в ближайшие 2-3 года будут определять развитие российского телекома, эксперты отмечают, что самым сильным драйвером развития станет все, что касается искусственного интеллекта. Сейчас крупные корпорации начинают активно внедрять у себя ИИ. Это требует огромных скоростей передачи данных и, соответственно, решений по коммутации, которые могут эту скорость обеспечить.

Если говорить про Wi-Fi, то тут, по оценкам экспертов, на первый план выходит адаптация новых протоколов. В России не так давно был разрешен диапазон 6 гигагерц, и соответственно сейчас компании активно идут в разработку решений, которые умеют работать в гражданском сегменте.

- Мы отходим от общепринятой концепции, когда производят какую-то железку, а дальше заказчик сам с этим возится. Мы даем максимальную автоматизацию, чтобы предприятия даже не 1-2 сотрудниками легко могли обслуживать огромное количество людей, - рассказал Никита Иванов.

«За рубежом растет интерес к российским решениям»

Говоря о теме импортозамещения, эксперты в сфере ИТ отмечают: в некоторых сегментах рынка по части системного софта и операционных систем объемы импортозамещения уже доходят до 90-95%. А вот по прикладному софту вопросов пока много: легкие задачи решены, но сложные остались. Есть большая задача внедрения отечественного инженерного софта для промышленности, его нужно разработать, обучить, проверить.

- Здорово, что мы идем по своему пути развития в части инженерного софта, а также в операционных системах, в прикладном софте. Мы не копируем, а начинаем управлять своей разработкой с учетом особенности российского рынка. И на нас уже поглядывают из-за границы и начинают нас копировать. Вот это дорогого стоит, когда мы задаем тренды, - рассказал «КП» генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

По его словам, для рынка ИТ сейчас в России создана максимально благоприятная ситуация, и этим не нужно злоупотреблять, нужно разрабатывать действительно качественные востребованные заказчиками решения и выводить их на рынок.

Представители российских компаний отмечают, что за рубежом также растет интерес к нашим решениям.

- У нас есть запросы из ближнего зарубежья, а также из ЮАР, Вьетнама, Индии, Бразилии, Мексики. Мы участвовали в большой выставке в Индии, так индийцы приходили на наш стенд и были очень вдохновлены нашими решениями, - поделился Сергей Трандин.

«Население надо учить здоровому долголетию»

Цифровые решение все глубже проникают в самые разные сферы нашей жизни, в том числе в медицину. Цифровизация сейчас затронула даже такое направление, как реабилитация (например, в случае утраты человеком когнитивных функций). Большое число государственных программ и решений, разрабатываемых отечественными компаниями, направлено на продление активного долголетия населения. Но в этом направлении Запад нас пока значительно опережает. По оценкам экспертов, у российских компаний и у инвесторов в этом направлении есть огромный потенциал. Продление жизни - longevity - становится новой точкой пересечения медицины, биотехнологий, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Проблема в том, что разработки в этой сфере идут вперед, а вот мышление россиян, наш менталитет в этом направлении не достаточно развиты. Для многих людей здоровое долголетие - это нечто иллюзорное, не существующее, хотя во многих развитых странах это давно не так.

- Главное, чего не хватает рынку longevity в России, - это покупателя. Формирование покупательского спроса - ключевая задача и ключевой барьер. Каких либо проблем с регуляторикой мы не видим. Но для того, чтобы сформировать рынок потребителей, масштабировать уже имеющиеся решения, необходимо формировать у россиян привычку к здоровому долголетию. Например, пропаганда здорового образа жизни и тот рынок velnes, который мы видим на сегодня, это результат большой системной работы. И активное долголетие, longevity – это тот самый рынок, который можно формировать по схожей модели. То есть ключевая задача сейчас, начиная, наверное, со школьной скамьи, формировать у населения те привычки, то мышление, которое должно привести к потреблению услуг longevity, - рассказал «КП» генеральный директор компании «Визионеро» Андрей Лысенко.

«Подтягивать цифровую грамотность важно как детям, так и взрослым»

— Одной из ведущих тем ЦИПР-2026 стала информационная безопасность. ИИ-агенты всё активнее входят в повседневную жизнь, и вместе с удобством появляются новые риски — в том числе для детей. Сегодня всё чаще звучат вопросы: с какого возраста ребёнку можно пользоваться ИИ, нужно ли регулировать такое взаимодействие и как технологии могут влиять на когнитивные способности детей. Как вы это оцениваете?

— Мы сейчас вместе с коллегами работаем над Белой книгой по искусственному интеллекту для детей. Один из ключевых тезисов — важно научить детей не очеловечивать ИИ. И это, кстати, вызов не только для детей, но и для взрослых: многие уже разговаривают с роботами-пылесосами или воспринимают голосовых ассистентов почти как живых собеседников. Наша задача — объяснить детям простым языком, что такое искусственный интеллект, как он работает и как безопасно им пользоваться. Для младших детей материалы, скорее всего, будут сделаны в игровом формате, например в виде раскрасок, а для подростков — уже более подробно. Мы хотим рассказать, как правильно взаимодействовать с ИИ, где он может быть полезен и почему важно сохранять критическое мышление, — рассказала «КП» председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

— Эксперты отмечают, что большая ответственность за цифровую безопасность лежит именно на родителях. Что сегодня взрослые чаще всего недооценивают?

— Очень многое действительно зависит от родителей. Когда ребёнок получает первый смартфон — а сегодня это часто происходит ещё в дошкольном возрасте — важно сразу выстраивать понятные правила пользования технологиями и подключать инструменты родительского контроля. Это ответственность, которую невозможно полностью переложить на школу, государство или IT-компании. В младшем возрасте ограничения действительно необходимы, потому что ребёнок ещё не способен самостоятельно оценивать риски и контент. Но если начинать говорить о цифровой безопасности только в 12–14 лет, когда начинается подростковый возраст, — это уже поздно. К этому моменту привычки взаимодействия с цифровой средой во многом уже сформированы.

— Насколько сегодня велик цифровой разрыв между взрослыми и детьми?

— Это одна из ключевых проблем. Многие родители до сих пор не до конца понимают, насколько серьёзными могут быть последствия кибербуллинга, онлайн-манипуляций или вовлечения детей в опасные сообщества. Для ребёнка исключение из чата или травля в интернете могут восприниматься так же болезненно, как изгнание из компании друзей в офлайн-жизни. А существуют и более серьёзные угрозы — вербовка, вовлечение в деструктивные сообщества, склонение к противоправным действиям. И здесь критически важно, чтобы родители не просто контролировали ребёнка, а умели разговаривать с ним о рисках и выстраивали доверие.

— Если оценивать уровень цифровой грамотности детей по шкале от 1 до 10, какую оценку вы бы поставили?

— Я бы сказала, средний уровень сейчас примерно на пять баллов. Дети очень разные. Мы сейчас работаем над индексом цифровой грамотности, который позволит лучше понимать возникающие риски и уровень подготовки подростков. Например, среди детей, участвующих в общественных и образовательных организациях, мы видим очень высокий уровень киберграмотности. Но при этом есть и другая сторона: дети, которые становятся участниками мошеннических схем, занимаются дропперством или вовлекаются в противоправную деятельность. И таких историй, к сожалению, тоже немало.