Супруга президента Франции Брижит Макрон. Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, поделилась подробностями собственного расследования, которое держит в напряжение чету Макрон уже второй год. В интервью ТАСС Оуэнс заявила, что полностью уверена в своих выводах о первой леди Франции.

- Расследование завершено. Не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон - мужчина*. Не в моем стиле распространять глупые теории заговора. Я изучила этот вопрос, исследовала его, и я говорю - это был школьный учитель Эмманюэля, - утверждает журналистка.

Кэндис Оуэнс. Фото: m9rppfh5cx / www.capitalpictures.com / Global Look Press

По ее словам, самое поразительное, что Брижит Макрон подала на нее в суд не за утверждение, что она мужчина*, а за то, что Оуэнс якобы обвинила ее в краже документов сестры. (Конспирологи утверждают, будто настоящая Брижит умерла еще маленькой девочкой, а ее личность присвоил брат Жан-Мишель).

- Это полное сумасшествие, — отметила американка.

Кэндис Оуэнс - одна из самых популярных консервативных блогеров в США. Ее YouTube-канал насчитывает более шести миллионов подписчиков. С марта 2024 года она ведет расследование, пытаясь доказать, что первая леди Франции родилась мужчиной.

Так, Оуэнс назвала имя пластического хирурга Патрика Бьюи, который, по ее данным, оперировал Брижит в Американском госпитале в Париже. Он известен как специалист в области трансгендерных* операций. Когда информация просочилась в прессу, супруга президента Франции пришла в ярость.

Оуэнс также обратила внимание на окружение первой леди: креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер, открыто продвигающий трансгендеров* на показах, режиссер «сатанинской» церемонии открытия Олимпиады в Париже Том Жолли и другие фигуры, связанные с «культурой разнообразия»*. Именно Брижит, по версии журналистки, стояла за выбором Жолли для парижских Игр.

Креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер. Фото: Ik Aldama / Global Look Press

Теория, которую излагает Оуэнс, строится в том числе на внешнем виде первой леди: резкие черты лица, низкий голос. Также она обратила внимание: осталось крайне мало фотографий Брижит в молодости, а история ее семьи выглядит крайне странно.

Оуэнс указывает на отсутствие убедительных доказательств прежней жизни первой леди Франции и требует прямых ответов на вопросы: родилась ли она женщиной и сама ли родила троих детей.

Макроны отвечали на это судебными исками. В прошлом году они подали иск о клевете в Верховный суд штата Делавэр. Макроны потребовали компенсации и заявили, что готовы предоставить неопровержимые доказательства того, что Брижит - женщина.

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