Тульская область обогнала конкурентов по инвестициям

Дмитрий Миляев на одном из промышленных предприятий.

Вопреки общероссийской тенденции к снижению капиталовложений Тульская область по итогам прошлого года показала уверенный рост. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 2% и превысил 306,7 млрд рублей. Регион занял 4-е место в Центральном федеральном округе, где положительную динамику продемонстрировали только восемь из 18 областей ЦФО.

С 2021 по 2025 год объем вложений в экономику региона превысил 1,2 трлн рублей, а в 2025-м вырос в 2,2 раза относительно уровня 2020-го.

ДОСЛОВНО

Дмитрий Миляев, губернатор:

– Тульская область – это площадка перспектив и больших возможностей. Мы делаем все, чтобы регион был максимально привлекательным для бизнеса.

Драйверы роста

Устойчивую динамику обеспечили промышленность и сельское хозяйство.

Среди крупнейших проектов последних лет – литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь» (43 млрд рублей), завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (42,4 млрд), тепличный комплекс «Тульский» (15,8 млрд), центр омниканальной торговли Wildberries в Алексине (16 млрд), а также установка по производству метанола «Щекиноазота» (17,9 млрд).

В 2025 году завершена реализация 12 крупных проектов. Среди них:

• Три свиноводческих комплекса «Тульской мясной компании» (5,4 млрд рублей, 180 рабочих мест).

• Производство термостабильных полимеров «Полипласт Новомосковск» (19 млрд рублей, 650 рабочих мест).

• Предприятие по выпуску картофельных хлопьев ООО «ЖАК» (4 млрд рублей, 150 рабочих мест). Всего за год благодаря новым производствам создано более 1200 рабочих мест.

В 2026 году регион планирует завершить более 20 инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 100 млрд рублей.

Кадровый потенциал региона – более 1 млн. жителей.

ОЭЗ «Узловая»: 31 резидент и 74 млрд уже вложено

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» – флагманский инвестиционный проект региона. Расположенная между Тулой и Новомосковском, в 180 км от Москвы, вдоль федеральной трассы М4 «Дон», зона сочетает выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и доступ к кадровому потенциалу Тульской агломерации (свыше 1 млн жителей).

На сегодня резидентами ОЭЗ являются 31 компания – от «АгроГриба» до «Тульского маслоэкстракционного завода». Заявленный объем инвестиций – 104 млрд рублей, планируется создать порядка 6 тысяч рабочих мест. На 1 января 2026 года уже вложено 75 млрд рублей, создано 3000 рабочих мест, выручка составила 51,9 млрд рублей, а налоговые отчисления в консолидированный бюджет – 2,9 млрд рублей. В ближайшие 10 лет бюджет получит порядка 44 млрд рублей.

В 2025 году статус резидента получили четыре новые компании, включая «ЭФКО-шоколад» (8,66 млрд рублей) и «Тульский маслоэкстракционный завод» (10 млрд рублей, 480 рабочих мест). Площадь ОЭЗ планируют расширить с нынешних 490,4 га до 1068 га – соответствующая инициатива получила поддержку Минэкономразвития России.

Рядом с ОЭЗ развивается индустриальный парк «Узловая», якорный резидент – компания «Хавейл».

В 2019 году запущена первая очередь производства автомобилей HAVAL (инвестиции – 500 млн долларов, более 4 тыс. сотрудников), а в марте 2024 года открыт завод двигателей мощностью 130 тыс. единиц в год.

Одно из ключевых новых предприятий – «Полипласт», где создано 700 рабочих мест.

ТОР «Алексин» и «Ефремов»: почти 20 тысяч новых рабочих мест

Территории опережающего развития «Ефремов» (создана в 2018 году) и «Алексин» (2019 год) продолжают привлекать крупный бизнес. Всего здесь зарегистрировано 19 резидентов: 12 в Ефремове и 7 в Алексине.

Общий объем заявленных инвестиций – более 78 млрд рублей, планируемое количество рабочих мест – около 20 тысяч. Уже вложено порядка 34 млрд рублей, создано 16,7 тыс. рабочих мест.

Ключевой проект ТОР «Алекс-ин» – складской комплекс Wildberries.

В конце 2022 года открыта первая очередь (150 тыс. кв. м), в ноябре 2023-го – вторая (еще 50 тыс. кв. м). Создано около 15,5 тыс. рабочих мест.

В ТОР «Ефремов» главные игроки – компании группы «Черкизово».

В 2023 году запущено производст-во замороженных полуфабрикатов «Компас Фудс», в 2024-м – завод по переработке побочных продуктов убоя. Планируется строительство завода по переработке бройлеров «Куриное Царство Тула». Общий объем инвестиций этих проектов – около 43 млрд рублей, создание более 3,3 тыс. рабочих мест.

Рекордный ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум 2025 года принес Тульской области 27 инвестиционных соглашений на общую сумму 167 млрд рублей с созданием более 5200 рабочих мест.

Среди ключевых проектов:

• Дальнейшая локализация «Хавейл» (развитие производства компонентов и трансмиссий, 30 млрд рублей, 1000 мест).

• Вторая очередь Тульского пищевого комбината компании «ЭФКО» (10 млрд рублей, 600 мест).

• Два свиноводческих комплекса «Тульской мясной компании» (6 млрд рублей, 120 мест).

• Тепличный комплекс «Цветочный сад» (4 млрд рублей, 250 мест).

В сфере туризма:

• строительство гостиницы в Туле (4 млрд рублей),

• парк-отеля AZIMUT (1,5 млрд рублей),

• экокурорта «Берег Дона» (500 млн рублей).

Регион внедрил полный цикл поддержки инвесторов. Действует единый институт развития, объединяющий десять организаций – от Корпорации развития до Центра поддержки предпринимательства и НОЦ «ТулаТЕХ». На сопровождении находится 119 инвестиционных проектов на сумму более 537 млрд рублей с созданием свыше 40 тысяч рабочих мест. Каждому проекту присваивается менеджер из Корпорации развития, ведется еженедельный мониторинг.

Всего в регионе подготовлена 271 площадка для размещения производств: 96 на уже существующих мощностях и 175 – на свободных участках. Для строительства инженерной инфраструктуры для инвесторов используются все возможные федеральные механизмы поддержки.

ЦИФРА

27 инвестиционных соглашений на общую сумму 166,85 млрд руб. зданием более 5200 рабочих мест было подписано на ПМЭФ-2025.

Тульская область продолжает удерживать статус одного из самых привлекательных регионов для долгосрочных капиталовложений

АКТУАЛЬНО

Налоговые преференции для инвесторов

Резидентам ОЭЗ «Узловая» предоставляются льготы:

• налог на прибыль – 2% первые 10 лет,

• налог на имущество – 0% на 10 лет,

• земельный налог – 0% на 5 лет,

• транспортный налог – 0% на 10 лет.

Действует процедура свободной таможенной зоны.

Материал опубликован в специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ПМЭФ-2026.