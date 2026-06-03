Первые опросы общественного мнения в стране проводила «Комсомолка»

Сегодня чуть ли не каждый день СМИ публикуют результаты опросов граждан на самые разные темы. А первый исследовательский центр - Институт общественного мнения (ИОМ) был создан 66 лет назад в «Комсомольской правде».

19 мая 1960 г.

Первый вопрос, который ИОМ задает советским гражданам, - «Удастся ли предотвратить войну», а выборку делает по географическому принципу:

«Мы решили отправиться в путешествие по одному из ста семидесяти меридианов, пересекающих нашу Родину. Выбор пал на 30-й, Пулковский меридиан, который проходит через четыре союзные республики - Российскую (включая Карельскую АССР), Украинскую, Белорусскую и Молдавскую».

«Что ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ ТЫСЯЧИ АНКЕТ! Он прежде всего еще раз наглядно обнаружил страстное, неукротимое стремление советских людей к миру, их жгучую ненависть к войне».

«96,8 ПРОЦЕНТА опрошенных ответили на первый вопрос анкеты - «Удастся ли человечеству предотвратить войну?» - утвердительно: «Да, удастся!»

«Каждый четвертый из опрошенных был на фронте; каждый десятый пережил кошмары фашистской оккупации; 150 человек из тысячи не покладая рук трудились в тылу; 28 были в партизанах; 17 перенесли блокаду Ленинграда. 453 опрошенных (возраст до 32 лет) не принимали непосредственного участия в борьбе с врагом, но черное крыло войны губительным ураганом пронеслось и над сотнями ребячьих сердец».

Вот данные некоторых опрошенных, ответивших утвердительно:

«Моя уверенность основана на том, что наши ученые создали мощную ракету, которая сразу смогла сбить американский самолет».

ГОНОБОЛИНА Римма.

Простая рабочая. 22 года.

В войне лично не участвовала.

У меня убили отца Гоноболина Конст. Дм. (в 1941 году ушел добровольцем), убили сестру, мать и я были тяжело ранены».

«1. Пока я жива, войны не будет.

2. Народ не хочет войны, а раз народ не хочет, значит, он добьется своего. Но на врага нужно всегда иметь, чем оборониться от него. Я одинокая женщина, и то топор под кроватью держу, кто соберется обидеть. А государству и подавно надо иметь, чем защитить народ. Тогда и не полезут, побоятся».

Екатерина Ильинична КОЛОСОВА.

Псаломщица С.-Преображенской церкви, бывшая послушница Новгородского женского монастыря. 73 года.

Война началась, когда я работала в трикотажной мастерской в г. Старая Русса. Бомбежкой немцы снесли начисто и город и мастерскую. При бомбежке погиб эшелон с детьми, которых эвакуировали. Мы, старые люди, жили под открытым небом в окопах 1 год 8 месяцев. Питались чем попало, не мылись и не раздевались, зимой мерзли, и как все перенесли, трудно самим себе поверить. Сколько ненужных смертей стариков, детей, женщин! Кровь, слезы, пожары, разорение, сиротство. Кому это нужно? Видно, людям, потерявшим совесть от власти золота».

«Во-первых, надо закрыть границы нашей Родины на прочный замок от бандитских вторжений, а тому, кто захочет его взломать без нашего разрешения, обрубать руки по самые плечи.

Во-вторых, немедленно ликвидировать последствия войны путем заключения мирного договора с Германией.

ЛАВРЕНЕВ Сергей Кузьмич.

Наладчик швейного оборудования. 49 лет.

Думаю еще прожить 51 год.

Участник Отечественной войны, инвалид.

Потерял слух, зрение и здоровье. Четыре близких родственника погибли на фронте. Дом, где я жил, был разбит вражеским снарядом».

6 января 1961 г.

В этот раз «решили обратиться к нашим читателям - ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ КОМСОМОЛЬСКОГО ВОЗРАСТА. Просим вас поделиться своими мыслями о духовном облике нынешнего поколения советской молодежи».

11 января 1961 г.

Уже через четыре дня опубликованы первые ответы на вопросы о молодом поколении.

Возраст опрошенных - от 17 до 29 лет. И свое поколение большинству нравится. Как главное качество молодежи 60-х многие отмечают целеустремленность. А вот черную метку получают «стиляги, хулиганы, пьяницы».

1 сентября 1962 г.

Опрос на тему «Во имя чего вы учитесь» тоже адресован молодежи.

«Весной этого года Институт общественного мнения «Комсомольской правды» провел опрос 1000 студентов в аудиториях МГУ по следующей анкете:

1. КАКОЙ ИЗ МОТИВОВ ПОБУДИЛ ВАС ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ИЗБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

2. КАКУЮ ЦЕЛЬ ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

3. УДАСТСЯ ЛИ ВАМ ОСУЩЕСТВИТЬ ЕЕ?

4. ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ ПОМИМО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

5. ГДЕ И КАК ВЫ НАМЕРЕНЫ ПРИМЕНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ

УНИВЕРСИТЕТА?

6. МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ЛИБО ПОМЕШАТЬ ЭТИМ ВАШИМ НАМЕРЕНИЯМ? ЕСЛИ ДА, ЧТО ИМЕННО?

Сегодня мы печатаем всего лишь одну сотую часть ответов, которые сейчас обрабатываются в редакции».

«1. Традиция семьи. Семья неграмотна.

Романтичность профессии. В прежней работе романтики было даже больше.

Относительная легкость труда. Чем больше знаешь, тем больше спрос и работать трудней, сложней.

Высокая оплата труда данной профессии. По всей вероятности, буду получать меньше, чем получал...

Ни один из этих мотивов не побуждал меня. Мною двигало даже не призвание, а скорее любовь к тому, что я сейчас изучаю».

Н. ПАШКОВ.

25 лет, историк, II курс, работал в РТС механиком. С. Коточиги, Викуловский район Тюменской области».

«1. Романтичность профессии. Профессия советского юриста - это нелегкая профессия. Трудная, но зато интересная. И самое главное, мне нравится то, что я буду врачом человеческих душ, буду ставить в один строй с настоящими советскими людьми людей пошатнувшихся».

5. Собираюсь работать в органах суда и прокуратуры. Желательно в своем родном городе Куйбышеве. Но куда пошлют, туда и готов ехать».

«6. Помешать могут - неудачная женитьба, ухудшение здоровья матери, ухудшение личного здоровья.

Ф. ХАНЕЕВ.

23 года, юрист, I курс. Работал бригадиром сортировщиков».

«5. Мечтаю работать в археологических и этнографических экспедициях в Африке. По всей вероятности, однако, первые годы после окончания нужно будет работать в школе, ибо сейчас выпускников направляют в первую очередь на эту работу. Признавая государственную необходимость такого распределения, я все же думаю, что это не совсем рациональное расходование средств.

6. В общем, помешать может только война.

В. ИВАНОВ.

24 года, историк, III курс, кафедра археологии. 3 года работал на Ярославском шинном заводе в цехе вулканизации перезарядчиком 7-го разряда».

20 ноября 1964 г.

В этом номере анкета, цель которой «изучить состояние бытового обслуживания населения, выяснить основные причины недостатков, собрать все рациональные предложения о возможных путях прогресса в данной области».

3 декабря 1964 г.

Предложения в анкетах «Хорошо ли вас обслуживают?» действительно очень дельные. Вот например:

«СТАЛИ НОВОСЕЛАМИ И ТЫ И Я...»

Мне хочется поговорить только об одном очень важном, на мой взгляд, вопросе. В нашей стране непрерывно растет армия новоселов. А вот их обслуживание поставлено плохо.

Я получил квартиру. Комнаты пустые, сбережений нет, так как до этого приходилось снимать частную комнату. Что делать? Мне посоветовали: «Купи мебель в кредит». Пошел в магазин мебели. Хотелось обставить комнату современно и не очень дорого. Но, оказывается, в кредит продают только разрозненную мебель. По качеству она явно уступает гарнитурам, а цена та же. Остается один выход - ежемесячная беготня по магазинам, трата драгоценного времени, сил и средств. Приходится скрепя сердце прибегать к испытанному способу. Что это такое, я объясню. Пришел я в мебельный магазин на Дмитровском шоссе. Спрашиваю: «Есть темные шкафы по 150 рублей?»

В ответ - молчание, продавец мнется. Тогда задаю еще вопрос: «Сколько?» - «Десять рублей, идите выбивайте». Вы скажете: «За руку этого жулика - да в милицию». Но не тут-то было. Никто тебя не поддержит в магазине: «Не хочешь брать - другой купит». А десятка твоя все равно пропала. Больно и стыдно об этом говорить, но это факт.

Какой же выход?

Необходимо создать магазины-выставки нашей современной мебели. Вам дают ордер на квартиру и одновременно талон на мебель. Вы приходите в магазин, выбираете мебель, которая вам нравится, и делаете заказ, который бы выполнялся, скажем, через месяц, даже через два, притом если вы желаете - в кредит. Удобно? Мне кажется, да! Тем самым вы сэкономите массу времени и сил и обставите квартиру по своему вкусу. Одновременно это будет пропагандой современной моды. И, наконец, мы избавимся от тех хапуг, которые еще встречаются в «узких» местах торговли.

В. ПОТАПОВ, инженер.

гор. Долгопрудный, Московская область».