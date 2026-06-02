Фиделя познакомил с русскими его брат: Раулю Кастро исполнилось 95 лет

Братья Кастро вместе стояли у руля Острова свободы в течение многих десятилетий. В 2008 году Рауль (на фото - справа) сменил Фиделя на посту президента Кубы. Фото: AP Photo/Cristobal Herrera/EAST NEWS

ПОДАРОК - ОРДЕР НА АРЕСТ

За две недели до праздничной даты США сделали Раулю Кастро подарок: американский минюст выдал ордер на арест бывшего президента и министра обороны Кубы. Младшего брата легендарного Фиделя Кастро обвинили в убийстве американцев, находившихся в сбитых у берегов острова в 1996 году самолетах организации кубинских эмигрантов «Братья по спасению».

Дональд Трамп уже давно грозит выкрасть Рауля, подобно тому, как американцы в январе похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь у него есть прямой повод попробовать исполнить свою угрозу. Хозяин Белого дома также регулярно говорит о свержении нынешней власти на Кубе. Необходимые для этого силы, по данным американских СМИ, Пентагон уже сосредоточил вблизи острова и ждет только отмашки от Трампа.

Но если Рауля Кастро все-таки попытаются похитить по венесуэльскому образцу, стоит напомнить, что именно кубинцы, входившие в личную охрану Мадуро, оказали самое жесткое сопротивление американцам. Так что бравада Трампа по поводу того, что и с Кастро справимся, выглядит неубедительно.

КАК РАУЛЬ ОБАМУ ЗА РУКУ ПОЙМАЛ

Рауль Кастро уже вошел в историю хотя бы потому, что имел мужество и достоинство остановить руку президента США. В марте 2016 года Барак Обама прилетел в Гавану. Это был первый визит американского лидера на Кубу почти за 90 лет. При Обаме в отношениях двух стран наметилось некоторое улучшение. В 2015 году были восстановлены дипотношения, разорванные Вашингтоном в 1961-м.

Во время визита в Гавану президент США Обама хотел покровительственно похлопать Кастро по плечу. Но Рауль его руку ловко перехватил. Фото: Кадр видеосъемки

И вот кадры, которые показывали во всем мире: Обама и Кастро рядом друг с другом выступают перед жителями Гаваны. В какой-то момент американский гость решил повести себя как хозяин. Обама занес левую руку над Кастро, желая покровительственно похлопать его по плечу. Но произошло то, чего американец и представить не мог: Рауль Кастро мгновенно ухватил запястье Обамы, удерживая его руку над своей головой. Получилось совсем не то, на что рассчитывал президент США, - вместо вальяжного похлопывания по спине хозяина его рука безвольно задрыгала в воздухе. Президентской рукой водил кубинский лидер, в буквальном смысле - руководил лидером США.

ПОЧЕМУ ГАВАНА НЕ ПОШЛА ЗА МОСКВОЙ

Рауль Кастро имел все основания остановить покровительственный порыв Барака Обамы. С 1961 года США ввели против Кубы экономическую, торговую и финансовую блокаду. Американцы, не сумев сбросить власть братьев Кастро военным путем - высадка контрас в Заливе свиней полностью провалилась, - десятилетиями пытались буквально удушить кубинцев, обрекая их на жизнь в условиях сплошных санкций. Причем в 80-х годах эти санкции распространились и на другие страны, которые торговали с Гаваной. Чуть смягчив рестрикции, Обама полагал, что совершил для кубинцев благо. Но Рауль Кастро показал, что благодетелями американцев, причинивших его народу столько страданий и лишений, не считает.

Очень плохо стало Кубе после того, как в конце перестройки Горбачев стал заигрывать с лидерами антикастровской эмиграции в США, а после развала СССР новая власть в Москве практически полностью разорвала экономические связи с Гаваной и перестала оказывать Острову свободы какую-либо помощь. Дескать, «братским отношениям» конец - нефть будем продавать по рыночным ценам, а сахар станем покупать не у «диктатора», а в других странах Карибского бассейна. Как дела с демократией обстояли там, российских либералов не волновало.

Более того, в те годы из Москвы давали кубинцам «добрый совет» - делайте как мы, откажитесь от коммунистических догм, верните собственность в частные руки. При этом подсказчикам в голову не приходило, что после революции в России до краха советской власти прошло 75 лет, за которые сменились несколько поколений, и вопрос о реституции - возвращении собственности бывшим хозяевам - у нас не стоял. Все поделили путем приватизации, как считается, между собой и «по справедливости».

А на Кубе новой власти тогда было всего 30 лет. И если бы они решили «открутить все назад», то старые хозяева были близко - в 90 милях от острова во Флориде. Участь кубинских властей и тех, кто шел за ними, была очевидна: если они сдаются, то вернувшиеся антикастровцы доведут их до ближайшей стенки, а потом заберут свое.

ПОМОГ СОЙТИСЬ С СССР

В июле 1953 года будущий советский разведчик Николай Леонов был направлен совершенствовать испанский язык в Латинскую Америку. На корабле из итальянской Генуи он почти месяц плыл в Мексику. На судне познакомился с кубинскими ребятами, среди которых был и Рауль Кастро. Всех их по прибытии в порт арестовала полиция.

А через пару лет Николай встретил Рауля на улице Мехико. И через него потом познакомился с Че Геварой, а еще позже и с Фиделем.

Леонова направили переводчиком члена Политбюро Анастаса Микояна, который вскоре после победы революции совершил первый визит на Кубу. Микоян был очень впечатлен увиденным: «Это же совсем настоящая революция, как наша!» Между странами завязались отношения. И вскоре, опять-таки при содействии Леонова, Рауль Кастро отправился в Москву договариваться об оружии для кубинской армии.

Потом был знаменитый визит Фиделя Кастро в СССР в 1963 году, который длился 38 дней. После него Москва и Гавана установили тесные связи, которые просуществовали много лет. «Куба - далеко, Куба - рядом!» - пели во всем Советском Союзе.

ПОМНИЛИ О ХОРОШЕМ

Даже когда Россия временно отвернулась от Кубы, ложно посчитав, что сэкономит на этом и найдет новых «демократических» друзей, кубинцы помнили о хорошем в наших отношениях. В условиях жесточайших экономических трудностей они несколько лет за свой счет принимали на лечение и восстановление детей Чернобыля.

Николай Леонов стал генерал-лейтенантом, начальником аналитической службы внешней разведки КГБ. Личные отношения с Раулем Кастро он поддерживал очень долго - в 2013 году их дружбе исполнилось 60 лет, и Рауль пригласил Николая на Кубу для участия в торжествах по случаю годовщины штурма казарм Монкада.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рауль Модесто Кастро Рус был четвертым из семерых детей в семье крупного кубинского землевладельца. В 1950 году поступил в Гаванский университет, но не окончил его, занявшись активной политической деятельностью.

В июле 1953 года вместе с братом Фиделем участвовал в неудачном штурме казарм в Сантьяго-де-Куба. За это был приговорен к 13 годам тюремного заключения.

Таким Рауль был во времена Кубинской революции. Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

После победы Кубинской революции (1 января 1959 года) до 2008 года занимал должность министра Революционных вооруженных сил.

В 1965 году стал заместителем брата на посту главы правящей партии, в 1976 году - его заместителем на посту председателя Госсовета.

В феврале 2008 года официально стал председателем Госсовета Кубы и Совета министров. С апреля 2011 года утвержден на посту первого секретаря ЦК Компартии Кубы, который покинул в апреле 2021-го.

Рауль Кастро сохраняет звание генерала армии и влияние на политику страны как неформальный лидер.