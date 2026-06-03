Страховка лето бережет: Разбираемся, какие страховые полисы смягчат сезонные удары судьбы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
По теории вероятности шанс, что беда коснется именно вас, небольшой. Но если все же коснулась, придется платить за все из собственного кармана и сумма может оказаться катастрофической.
- Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, которые разорились, не делая этого, - говорил в середине прошлого века Уинстон Черчилль.
Пожары, потопы от соседей, прорывы труб - все это может превратить квартиру в руины и потребовать огромных вложений. Страховой полис как раз и нужен, чтобы смягчить такие удары судьбы.
- Прошлым летом родственница уехала на неделю в отпуск. И у нее на кухне прорвало гибкий шланг. Соседей снизу тоже не было, причем сразу на нескольких этажах - кто-то уехал в отпуск, кто-то жил на даче. И за два дня затопило три квартиры, помимо ее. Где-то полюбовно все решили, где-то она судится, потому что соседи выкатили нереальные суммы. Никто не был застрахован, - рассказал один из коллег.
Калькулятор «КП»
Цена вопроса - 800 - 1000 рублей в месяц. Это при страховке на 3 млн рублей, включая отделку, движимое имущество и ответственность перед соседями (по миллиону за каждый риск). Если оформлять на год, будет дешевле на 10 - 20%. Но чем ниже сумма возмещения, тем ниже и плата. Застраховать можно на любой срок.
Летом страховать их актуально. Особенно от пожара. Причиной ЧП может быть не только сильная засуха, но и безалаберность соседа по участку, решившего жечь мусор в ветреную погоду.
Еще один важный риск - падение деревьев. Если на вашем участке или рядом с ним есть большие деревья, то нелишним будет включить эту опцию в полис.
И наконец, еще один актуальный риск - атака дронов. Их часто сбивают на подлете к крупным городам, а осколки периодически попадают кому-то на участки или в дома.
- Средняя сумма возмещения за ущерб по этому случаю составляет 125 тысяч рублей. А год назад владельцам дома в Брянской области, который сгорел из-за падения обломков БПЛА, выплатили 1,5 млн рублей, - рассказали в одной из крупных страховых компаний.
Калькулятор «КП»
При максимальной компенсации в 2 млн рублей (за отделку, имущество и ответственность перед соседями) отдать придется от 1000 до 2000 рублей в месяц. Много зависит от набора рисков. При этом риск падения БПЛА страховщики оценивают от 50 до 100 рублей в месяц.
ОСАГО - это обязательный полис, который должен быть у каждого автовладельца. Но, по словам экспертов, несколько миллионов водителей осознанно экономят и не покупают его. Специально для тех, кто пользуется машиной нечасто и, например, только в летний период, страховщики придумали специальный механизм. Можно оформить ОСАГО на три месяца.
Калькулятор «КП»
В среднем полис ОСАГО стоит в России около 10 тысяч рублей. При оформлении на три месяца действует коэффициент 0,5. То есть страховка на лето обойдется в 5000 рублей. При этом стоимость полиса зависит от многих факторов - возраста и стажа водителя, семейного положения, давно ли он попадал в аварии, есть ли штрафы за нарушения ПДД и т. д.
Раньше при оформлении визы наличие медстраховки было обязательным. Но сейчас большинство россиян ездят в безвизовые страны. И некоторые решают, что нет смысла переплачивать. И зря. Случиться за рубежом может что угодно, а лечение может обойтись в десятки тысяч долларов. Как утверждают страховщики, с организацией лечения даже в недружественных странах проблем нет. И врача вызовут, и клинику найдут, и лекарства. И самое главное - все это оплатят. Но лучше выбирать наиболее крупных страховщиков.
Калькулятор «КП»
Обычная страховка путешественников стоит недорого - 100 - 200 рублей в сутки (в зависимости от покрытия). Можно добавить опцию «алкогольного опьянения». Она означает, что расходы возместят, даже если турист будет под мухой. Правда, полис тогда обойдется вдвое дороже. А с опцией активного отдыха - втрое. Стандартные лимиты выплат - от $30 до 100 тысяч.
А если улететь не удалось совсем?
- Такая страховка имеет смысл, когда тур дорогой, билеты невозвратные или есть визовые риски. Но обычно покрываются конкретные причины: болезнь, травма, отказ в визе, смерть близкого родственника, вызов в суд, иногда - отмена рейса или другие события, если они прямо прописаны в договоре, - говорит финансовый консультант Александр Зубрицкий.
Главное правило - такую страховку надо оформлять сразу при планировании путешествия одновременно с покупкой билетов или тура.
Калькулятор «КП»
Стоит она прилично. К примеру, при покрытии в 1000 евро (включает билеты и жилье) только один этот риск стоит от 2 до 3 тысяч рублей.
Многие россияне отдыхают внутри страны. И часто на природе. А там их поджидают не только безобидные комары, но и, например, клещи. Чтобы потом не отдать целое состояние за лечение, можно застраховаться от укуса клеща.
- Годовой полис стоит 200 рублей. За эти деньги можно получить бесплатное обращение в поликлинику для определения инфицированного клеща, а в случае заболевания после укуса - оплату лечения на сумму до 1 млн рублей, - поясняет Александр Зубрицкий. - При этом страховка не отменяет прививку.
Калькулятор «КП»
Страховка от укуса клеща оформляется на год. Стоит от 200 до 500 рублей. Действует по всей территории России.
Все мы застрахованы государством. Платим страховые взносы, которые частично идут в систему ОМС - обязательного медицинского страхования. Оно включает бесплатную скорую помощь, амбулаторное и стационарное лечение. Но если хочется большего комфорта, то можно дополнительно застраховаться. Особенно если речь идет о собственном ребенке.
- Дети - наше все. Защищать их здоровье стоит всегда, но в летний период особенно - детские лагеря, спорт, активный отдых приводят к повышенному травматизму. Лучше получить от страховой компании выплату, которая поможет купить необходимые лекарства, оплатить операцию в хорошей клинике, - говорит Александр Зубрицкий.
Калькулятор «КП»
Страховка на все лето обойдется в 500 - 1000 рублей. Покрытие - 350 тысяч рублей. Если добавить активный спорт (например, футбол), стоимость полиса увеличится примерно вдвое - до 1000 - 2000 рублей.
Внимание!
Предлагают вместо вклада
Нередко банки идут на уловки, предлагая «альтернативные» продукты для сбережений. Чаще всего под этим соусом предлагают страховку. К примеру, один из банков на днях предложил такой продукт. Мол, в течение трех лет вкладываете деньги - равными суммами каждый год. В первый год получаете 15% в виде кешбэка. Во второй год - 13%. А на третий - 11%. Звучит заманчиво. Так еще и страховка в придачу!
Вот только никакой это не вклад, а полис накопительного страхования жизни (НСЖ). Это написано внизу мелким шрифтом. Расчет на то, что потенциальный клиент прельстится получать 15% годовых. И не будет вникать в подробности.
В целом полис НСЖ - нормальный финансовый продукт. Но надо понимать, что реальная доходность этого продукта составит всего 6,7% годовых. Ведь ежегодный кешбэк вы будете получать не на всю сумму, а лишь на внесенные именно в этом году деньги.
Есть и другие нюансы. Во-первых, кешбэк не облагается налогом на вклады. То есть эти полученные проценты не будут учитываться при расчете возможного налога по итогам года. Напомню, в 2026 году без уплаты налога можно получить до 160 тысяч рублей в виде процентов по вкладам и накопительным счетам.
Во-вторых, полис НСЖ дает возможность получить налоговый вычет. То есть вернуть часть подоходного налога с закинутых в полис 150 тысяч рублей в год. От 13% до 22% в зависимости от вашей зарплаты. Это дополнительная доходность.
И наконец, есть защита от тех или иных рисков. Тут надо выяснять в банке и страховой компании, от чего именно вас они будут защищать. Но помните, что вытащить деньги из НСЖ досрочно проблематично. При раннем закрытии вклада вы теряете проценты, а тут можете потерять существенную часть сбережений.
ВОПРОС - РЕБРОМ
Как сэкономить?
Выберите только те риски, которые вам нужны.
Уменьшите сумму возмещения. Необязательно страховать квартиру на миллионы рублей - ограничьтесь суммой 500 тысяч. В большинстве случаев этого хватит.
Оформите полис с франшизой. Это значит, что если произойдет какой-то ущерб, то часть суммы (10 - 50 тысяч рублей) заплатит владелец, а остальное компенсирует страховая компания. Такой полис стоит на 5 - 25 тысяч рублей меньше.
Сравните предложения нескольких страховых компаний. Конкуренция на этом рынке большая.
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