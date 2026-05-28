Паулина Андреева отметила развод с Федором Бондарчуком в Париже

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2025 года актриса Паулина Андреева объявила о расставании с режиссером Федором Бондарчуком. Супруги почти год тянули с официальным расторжением брака. Но в конце апреля актриса все-таки подала заявление на развод. В итоге 19 мая суд поставил точку в их семейной жизни.

Подав заявление на развод, Паулина уехала в Париж. Видимо, в столице Франции она решила отпраздновать начало новой свободной жизни. Артистка осмотрела парижские достопримечательности, побывала в Лувре и пообедала в местных ресторанчиках. Снимками парижских улочек она поделилась в своем блоге.

На одном из фото Паулина сидит в парке рядом с Эйфелевой башней. Актриса беззаботно откинулась на спинку стула и позирует фотографу в эффектной позе. Кто именно гулял с Паулиной по Парижу и фотографировал ее, неизвестно.

Подав заявление на развод, Паулина уехала в Париж. Фото: соцсети.

По словам знакомых, Федор до последнего надеялся вернуть 37-летнюю жену, которая родила ему сына Ивана, поэтому так долго тянул с разводом. После разрыва в отношениях пары наметилось потепление – поклонники надеялись, что супруги воссоединятся. Но этого не случилось.

По словам знакомых, актриса и режиссер не сошлись во взглядах на жизнь. Мол, он - любитель шумных компаний, она - домоседка. В итоге Паулина просто не выдержала бурного образа жизни мужа.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева начали встречаться в 2015 году. Режиссер и его избранница поженились в сентябре 2019 года. Жених и невеста устроили роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. На церемонии присутствовали звезды российского кино и шоу-бизнеса.

Паулина младше Федора на 21 год, что вызывало тогда немало пересудов. Тем не менее, супруги всегда казались очень счастливыми, особенно когда в 2021 году у них родился сын Иван.

После развода Бондарчуку и Андреевой удалось сохранить дружеские отношения. Иван остался жить с мамой - вопросы воспитания ребенка и раздела имущества бывшие супруги разрешили без скандалов. 9 мая Паулина опубликовала в соцсетях ролик с бывшим мужем и поздравила его с днем рождения – режиссеру исполнилось 59 лет.