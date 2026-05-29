Фото: Минобороны России

29 мая в Вооруженных силах России отмечается профессиональный праздник – День военного автомобилиста. В этот день воины отдельного автомобильного полка группировки войск «Запад» продемонстрировали процесс спасения с поля боя поврежденной техники, подчеркнув, что основу эвакуационного парка составляют современные полноприводные тягачи КамАЗ.

Военные водители называют главной угрозой в рейсах ударные беспилотники противника. Для обеспечения безопасности машины, салоны оборудованы штатной огнезащитой кабин и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, водителями создаются укрытия для защиты от дронов, в местах проведения технического обслуживания и отдыха. Такие меры уже не раз спасали жизни и технику.

В стране отмечают День военного автомобилиста

Работа военных автомобилистов сегодня включает широкий спектр задач: доставку боеприпасов, продовольствия, воды на передовую, эвакуацию пострадавшего личного состава, техники, требующей ремонта, а также транспортировку различных грузов.

«Каждый выезд сопряжен с риском, превращая рейс в боевую операцию, где успех подразделений на передовой зависит от мастерства, выдержки и взаимовыручки водителей. Воины-автомобилисты, демонстрируя верность традициям русской армии, самоотверженно выполняют свой долг, способствуя укреплению обороноспособности страны. Военная автомобильная техника остается основой для перевозок, буксировки и транспортировки вооружения во всех подразделениях», - комментируют в Минобороны России.

На кадрах можно увидеть боевую работу военнослужащих 45-й отдельной инженерной бригады. Ее водители встретили свой профессиональный праздник на передовой, продолжая обеспечивать подразделения всем необходимым.

«Понятие переднего края растянулось, вражеские пушки стали дальнобойнее», - отметил военный водитель с позывным «Сахалин». Он регулярно доставляет на передовую боеприпасы и продовольствие, и уже неоднократно уходил из-под вражеских атак.

В честь этого воинского праздника, 96-я военная автомобильная инспекция группировки войск «Запад» провела выездную акцию. Инспекторы ВАИ поздравляли водителей-военнослужащих, выполняющих боевые задачи, проверяли документы и вручали памятные подарки, желая безопасных рейсов и скорейшего возвращения домой. Одним из тех, кого поздравили, стал водитель с позывным «Дракула», который под обстрелами доставляет жизненно важные грузы на передовую.

«Дракула» выразил благодарность за поддержку, отметив, что такие встречи придают сил, и выразил уверенность в победе.