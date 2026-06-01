И РОБОТОВ БИЛИ

Бойцы 155-го гвардейского полка 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» выбили врага из Верхней Терсы в Запорожской области.

По украинским КП и центрам беспилотной авиации били корректируемыми боеприпасами «Краснополь». В небе находилось до сотни дронов - от разведчиков до ударных беспилотников. Наши дроноводы таранили украинские гексакоптеры, а «внизу» уничтожили до трех десятков наземных робототехнических комплексов.

Морпехи из 155-го полка и мотострелки 394-го полка заходили в поселок с нескольких направлений. Они совершили многокилометровый пеший бросок через лесополосы. Низкая облачность и дождь помогли штурмовикам незаметно проникнуть и занять передовые укрепления ВСУ.

Замкомандира штурмового подразделения 155-го гвардейского полка с позывным «Байтазар» сообщил:

- Сложность была в том, что противник контролировал высоты. Приходилось его оттуда выбивать. Участвовали танки и артиллерия, сходились в дуэлях.

Активность на Запорожском участке фронта нарастает. Бойцы-дальневосточники вклинились достаточно глубоко в оборону противника, угрожая его логистическим маршрутам.

БЫТЬ ДОБРОПАСОВО

В соседней Днепропетровской области штурмовики группировки войск «Востока» подняли российские флаги над Добропасово.

Освобождали населенный пункт подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечает:

- Добропасово - это крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение этого населенного пункта - важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделений.

ИДЕМ ПО ВОЛЧЬЕЙ

Подразделения группировки войск «Север» за минувшую неделю выбили противника из Волоховки и Шестеровки в Харьковской области.

В боях за Волоховку отличились бойцы 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса.

В Минобороны России сообщили:

- Освобождение Волоховки позволило взять под наблюдение дорогу, которая связывает населенные пункты на данном участке левого берега Волчьей.

Оборону в поселке держали националисты из 159-й отдельной мехбригады ВСУ. Для удержания поселка командование ВСУ дополнительно перебрасывало сюда две сводные штурмовые группы. Но это не помогло.

Вообще наступление российских подразделений на Волчанском участке идет как в южном направлении - по левому берегу реки Северский Донец в сторону Старого Салтова, так и в восточном - по правому берегу реки Волчьей. Таким образом, два плацдарма соединяются в один большой. Освобожденная Волоховка - на левом берегу реки. Отсюда ВСУ пытались форсировать Волчью и выбить наших бойцов из Бочково. Не удалось.

Что касается освобождения Шестеровки, то, как указали в российском оборонном ведомстве, это позволяет расширить и углубить плацдарм на территории противника и создает условия для дальнейшего продвижения к правому берегу Северского Донца в направлении Рубежного.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области.