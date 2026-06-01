Наставники будущего

Открыл цикл лекций своим выступлением перед студентами НИТУ МИСИС один из основателей и лекторов проекта Сергей Бойко. Фонд «Защитники Отечества»

Школы и вузы становятся площадкой для диалога между поколениями, где ветераны могут передать свои ценности и опыт, а школьники и студенты - получить ответы на свои вопросы.

ЛУЧШИМ - ДОРОГА В УНИВЕРСИТЕТ

В преддверии Дня Победы в стране стартовал Всероссийский проект «СВОй путь» по интеграции ветеранов спецоперации в систему высшего образования. Его организаторами выступили Минобрнауки РФ, ассоциация «Я горжусь» и Государственный фонд «Защитники Отечества». Основные задачи проекта - в ресоциализации бойцов, создании кадрового резерва из их числа с последующим трудоустройством в сфере патриотического воспитания. Как подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, «СВОй путь» призван решить задачу, поставленную президентом страны, - вовлечение ветеранов СВО в процессы формирования мировоззрения подрастающего поколения. Проект подчеркивает роль ветеранов как наставников в высшей школе, способствуя передаче опыта подрастающему поколению.

Планируется, что участниками проекта станут сотни бойцов. Они проведут более 160 встреч со студентами по всей стране. По итогам лекций на основе обратной связи слушателей будет сформирован рейтинг выступлений. 50 лучших лекторов продолжат обучение на базе Тамбовского государственного университета имени Державина по следующим направлениям: педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых; основы безопасности жизнедеятельности - теория и методика преподавания; педагогика и психология высшей школы.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИЮ

- Мы всецело поддерживаем инициативы по вовлечению ветеранов специальной военной операции в систему образования и патриотического воспитания молодежи. Опыт защитников, их знания и ценности, которые сегодня особенно востребованы, становятся прочной основой для работы в учебных заведениях. Что важно, в рамках проекта «СВОй путь» ветераны не просто читают лекции - они находят новое призвание, возвращаются к мирной жизни через профессиональную деятельность, - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В свою очередь, фонд на регулярной основе организует встречи ветеранов со школьниками и студентами: уроки мужества, открытые диалоги и просветительские мероприятия по всей стране. Только за прошлый год наставниками стали свыше 7300 ветеранов спецоперации, они провели более 18 тысяч уроков мужества в школах и колледжах.

Практика взаимодействия Минобрнауки РФ и фонда «Защитники Отечества» уже демонстрирует успешные примеры трудоустройства ветеранов СВО в систему высшего образования. Так, ветеран СВО, кандидат географических наук Артем Пшеничников работает доцентом кафедры картографии Тюменского госуниверситета. Ветеран спецоперации Юрий Никулин трудится на кафедре философии и истории Донецкого педуниверситета. А ветеран СВО Константин Шавлохов является учебным мастером в Военном учебном центре Северо-Осетинского госуниверситета. Эти примеры подтверждают, что интеграция ветеранов в образовательный процесс может быть успешной и полезной как для бойцов, так и для студентов.