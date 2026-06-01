Боевой опыт - в мирное русло

Ветераны участвовали в практических занятиях, в том числе по оказанию первой медпомощи. Фонд «Защитники Отечества»

Программы, разработанные для ветеранов, учитывают их уникальный опыт и потенциал, позволяя им стать востребованными специалистами в области воспитания молодежи, управления городской инфраструктурой и развития территорий.

НОВАЯ МИССИЯ

Обучение и переобучение - одна из наиболее востребованных мер поддержки среди защитников. И большую роль в организации процесса играет фонд «Защитники Отечества». Его специалисты помогают героям получить знания, освоить новые профессии или развить имеющиеся навыки. В филиалы фонда по всей стране поступило более 14 500 запросов от ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО, а более 9500 человек направлены на обучение.

Одним из центров переподготовки стал Государственный университет просвещения. Сюда регулярно направляют ветеранов для прохождения программы «Военно-патриотическое воспитание». Недавний выпуск объединил 25 ветеранов СВО из Республики Северная Осетия - Алания. В течение трех дней герои участвовали в практических занятиях, в том числе по оказанию первой медпомощи, встречались с ведущими специалистами в области патриотического воспитания, общались с ребятами в школах и учреждениях дополнительного образования. Поддержать бойцов приезжал участник спецоперации, директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков. Он поделился с бойцами своим профессиональным опытом и ответил на интересующие их вопросы. В завершение обучения слушатели представили итоговые проекты военно-патриотических клубов с дорожными картами развития.

- Во время обучения мы увидели, как на практике выстраивается современная система военно-патриотического воспитания. Речь идет о занятиях по военной подготовке, дисциплине и командной работе - комплексном подходе, который помогает формировать у ребят ответственность, характер и уважение к своей стране. Для нас, ветеранов, это важный опыт. Полученные знания и идеи сможем применить при создании и развитии патриотических клубов в республике, - поделился защитник Марат Дудаев.

ИХ МЕСТО РЯДОМ С МОЛОДЕЖЬЮ

Полученные знания и идеи герои смогут применить при создании и развитии патриотических клубов. Фонд «Защитники Отечества»

После завершения обучения ветеранов трудоустроят на базе центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и в учебных заведениях республики. На первом этапе к проекту подключили 10 школ и 15 ссузов региона. В обязанности участников программы войдут руководство патриотическими клубами, проведение мероприятий, кураторство музеев Боевой Славы и юнармейских отрядов. А с нового учебного года планируется поэтапное расширение программы лекций и практических занятий. Участники освоят современные воспитательные методы, изучат педагогику и психологию, приобретут навыки работы со школьниками и студентами, чтобы впоследствии стать советниками директоров в школах и техникумах Северной Осетии.

Таким образом уникальный проект решает две стратегические задачи: помогает с трудоустройством ветеранов и формирует у молодежи устойчивые ценности, уважение к истории и государству.