Окопная правда на сцене

Спектакль - живой рассказ с места событий, позволяющий зрителю окунуться в окопный быт солдат. Сызранский драматический театр им. А. Н. Толстого

Литература всегда была зеркалом эпохи, в котором отражаются самые важные и драматичные события. Сегодня особенно значимыми становятся голоса участников спецоперации. Они честные, часто резкие, но всегда идущие из самого сердца. Истории, пережитые нашими героями на передовой, их боевой опыт превращаются в стихи, рассказы и повести. Таким образом участники СВО создают настоящие документы эпохи, и их произведения становятся источником вдохновения для будущих поколений и напоминанием о цене мира.

Одним из таких вдохновляющих событий стала премьера спектакля «Фуга ля минор» в сызранском драматическом театре им. А. Н. Толстого. Первоначально постановку собирались показать еще в конце апреля, но из-за трагических событий все развлекательные мероприятие были отменены. В итоге зрители смогли познакомиться с новой работой труппы 8 мая, в преддверии праздника Великой Победы. Дату выбрали не случайно, ведь герои спектакля - достойные внуки своих прославленных дедов, продолжатели славных военных традиций .

Автором и режиссером пьесы выступил уроженец Луганска Артем Малахов. С первых дней спецоперации он был мобилизован на фронт, однако уже через восемь месяцев службы его комиссовали по здоровью, и он вернулся домой.

ИСПЫТАНИЕ ВЫБОРОМ И БЛИЗОСТЬЮ СМЕРТИ

Артем начал собирать информацию для своей будущей драмы, еще когда находился непосредственно в зоне боевых действий. В основу легли судьбы реальных людей, истории, которые развивались в непосредственной близости от автора, подмеченные им детали характеров и фронтового быта. Своей главной миссией Малахов избрал донести до земляков всю правду о происходящем. Перед зрителями предстают военные будни, быт простых солдат, их негромкий героизм, их суждения о войне, об отступлении и победе - словом, все то, что называется окопной правдой.

Главный герой спектакля - молодой офицер, авианаводчик, который никогда раньше не участвовал в боевых действиях и вдруг оказался в гуще боевых действий. Война испытывает его боями, гулом орудий и близостью смерти. Но тяготы фронтовой жизни усиливаются человеческим фактором - сомнениями, недовольством, амбициями, а физические испытания дополняются моральными - сочувствием, ощущением вины, сознанием того, что от тебя ничего не зависит. В критической ситуации герой делает все возможное, чтобы спасти своих товарищей на передовой. Однако для выполнения своей задачи ему придется преодолеть боль потери и отчаяние.

С УСТАНОВКОЙ НА НЕЛИТЕРАТУРНОСТЬ

У многих зрителей не героическое, не военное и не патриотически заряженное название спектакля вызвало вопросы.

- Прототип главного героя играл фугу ля минор Баха на скрипке в юности, - объяснил Артем Малахов. - Эта мелодия сопровождала его в мыслях и чувствовалась глубоко в сердце, особенно в моменты драматических событий, происходящих в зоне боевых действий. Она стала своего рода внутренним голосом, отражавшим переживаемые эмоции.

По мнению автора, нельзя делать из СВО инфошум, но важно доносить неприкрытую правду, потому что она помогает соотечественникам лучше понять тех, кто возвращается из-за «ленточки», и увидеть надежду.

«Фуга ля минор» отчетливо показывает, что жизнь человека на войне - это сложное переплетение будущего, прошлого и настоящего. Сосредоточенность на отдельном участке фронта, на отдельных судьбах сочетается в повести с панорамным взглядом на военные события, лаконизм повествования - с глубиной размышления о человеке на войне и точностью деталей. При этом своеобразие стиля определяется установкой на нелитературность, то есть живой рассказ с места событий.