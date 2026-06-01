Лица мужества

Каждый представленный на экспозиции портрет - результат живого общения художника с героем СВО. Фото: Виктор БЕРЁЗКИН. Перейти в Фотобанк КП

У каждого времени свои герои - люди, не понаслышке знающие, что такое честь, долг и верность. Сегодня такие герои - ветераны спецоперации, чьи истории и взгляд на жизнь можно назвать нитью, связующей прошлое с настоящим и будущим. Именно поэтому так важно, чтобы они встречались с подрастающим поколением и делились воспоминаниями. Это не просто урок истории, но и возможность увидеть мир глазами тех, кто прошел через испытания и чьи поступки стали примером мужества. Слова ветерана звучат иначе, чем строки в учебнике: они наполнены эмоциями, искренними рассказами и гордостью за свою страну.

СЛУШАЕМ И РИСУЕМ

Свыше 1,2 тысячи ветеранов и более 30 тысяч художников - от начинающих авторов до признанных мастеров - из разных регионов стали участниками всероссийской акции «Портрет Героя» проекта #КиберЛюди. С апреля 2025 года, когда стартовала уникальная по масштабам акция, прошло свыше тысячи мероприятий. Ветераны СВО встречались с детьми, подростками, профессиональными коллективами, они слушали рассказы героев о службе, товариществе, испытаниях, истинных ценностях и получали ответы на вопросы. Во время общения у участников была возможность создать портреты героев на бумаге. Карандаш, акварель, масло - никаких ограничений перед художниками не ставили. Благодаря такому способу фиксации впечатлений работы отражают не только внешнее сходство, но и силу характера, мужество и внутренний мир человека.

УВАЖЕНИЕ К ПОДВИГУ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

- Особенно ценно, что инициатива родилась у самих молодых людей, - отметила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. - Они по зову сердца захотели сохранить память о героях нашего времени, выразить благодарность тем, кто сегодня отстаивает интересы Родины.

Впоследствии акция расширилась за пределы школ и учреждений культуры. К ней присоединились крупные государственные корпорации и министерства, открывшие площадки для встреч ветеранов с коллективами и художниками. Представители Минобороны, ВЭБ.РФ, Минпромторга и Минздрава отметили, что «Портрет Героя» стал не только художественной инициативой, но и важным инструментом реабилитации, общения и обратной связи: на таких встречах обсуждаются потребности ветеранов, в том числе в современных средствах реабилитации.

Так через искусство формируется уважение к подвигу защитников Родины, укрепляется связь поколений и сохраняется историческая память.

ЭКСПОЗИЦИЯ ЛУЧШИХ

Результатом годовой работы стало открытие выставки на площадке Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели. Эксперты во главе с президентом академии Василием Церетели отобрали лучшие - более ста наиболее выразительных и глубоких портретов. Увидеть картины можно до 14 июня. При этом некоторые живописные полотна и графические листы войдут в книгу-альбом «Послание потомкам», которая до конца года представит истории ветеранов широкому кругу читателей.

Всероссийская акция «Портрет Героя» продолжается во всех регионах России, а выставка будет пополняться новыми портретами и историями. В следующий этап проекта уже предложили включить медицинских работников.