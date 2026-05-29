Бойцы ВС РФ выполняют боевые задачи, отбиваясь от дронов

Фото: Министерство обороны РФ.
В свой профессиональный праздник, День военного автомобилиста, в зоне спецоперации водители 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии «Центр» продолжают обеспечивать жизненно важную логистику, доставляя на передовую грузы, необходимые для поддержания боеготовности штурмовых подразделений и выполнения поставленных задач на Добропольском направлении.
В военном ведомстве подчеркивают, что снабжение на линии боевого соприкосновения играет решающую роль в успешном продвижении войск.
«Работа водителей проходит в крайне сложных условиях, под постоянной угрозой вражеских дронов. Группы снабжения вынуждены часто останавливаться, отражать атаки беспилотников», - комментируют кадры в Минобороны России.
В этот праздничный день состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих-автомобилистов ремонтного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии «Центр». За мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач, многие водители, ежедневно рискующие жизнью, получили знаки отличия «Отважный», грамоты, благодарности и наручные часы.
Командование отметило их самоотверженность в обеспечении бесперебойности фронтовой логистики, несмотря на постоянную опасность от вражеских дронов и обстрелов.
Несмотря на все трудности, военные автомобилисты продолжают доблестно выполнять свои обязанности, обеспечивая передовые подразделения всем необходимым, рискуя при этом своими жизнями.
День военного автомобилиста, учреждённый приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года, празднуется 29 мая. Этот день – профессиональный праздник не только военнослужащих автомобильных войск ВС РФ, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством по долгу службы. Именно 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота, основной задачей которой стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии.