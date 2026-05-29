Фото: Министерство обороны РФ.

В свой профессиональный праздник, День военного автомобилиста, в зоне спецоперации водители 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии «Центр» продолжают обеспечивать жизненно важную логистику, доставляя на передовую грузы, необходимые для поддержания боеготовности штурмовых подразделений и выполнения поставленных задач на Добропольском направлении.

В военном ведомстве подчеркивают, что снабжение на линии боевого соприкосновения играет решающую роль в успешном продвижении войск.

Бойцы ВС РФ выполняют боевые задачи, отбиваясь от дронов

«Работа водителей проходит в крайне сложных условиях, под постоянной угрозой вражеских дронов. Группы снабжения вынуждены часто останавливаться, отражать атаки беспилотников», - комментируют кадры в Минобороны России.

В этот праздничный день состоялась церемония награждения отличившихся военнослужащих-автомобилистов ремонтного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии «Центр». За мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач, многие водители, ежедневно рискующие жизнью, получили знаки отличия «Отважный», грамоты, благодарности и наручные часы.

Командование отметило их самоотверженность в обеспечении бесперебойности фронтовой логистики, несмотря на постоянную опасность от вражеских дронов и обстрелов.

Несмотря на все трудности, военные автомобилисты продолжают доблестно выполнять свои обязанности, обеспечивая передовые подразделения всем необходимым, рискуя при этом своими жизнями.

СПРАВКА «КП»

День военного автомобилиста, учреждённый приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года, празднуется 29 мая. Этот день – профессиональный праздник не только военнослужащих автомобильных войск ВС РФ, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством по долгу службы. Именно 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота, основной задачей которой стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии.