Сотрудники ФСБ России поймали в Краснодарском крае 33-летнего поджигателя

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ России предотвратила теракт в Новороссийске, который готовился 33-летним местным жителем по заданию украинских спецслужб. Попытка взрыва на железной дороге была пресечена.

По данным следствия, задержанный самостоятельно связался с представителем СБУ через Telegram. Ему было поручено устроить подрыв железнодорожного полотна под пассажирским поездом. Для этого он получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и собрал взрывное устройство, которое хранил у себя дома.

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«Задержание произошло при попытке подозреваемого провести разведку местности на участке железной дороги. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет», - прокомментировали в ЦОС ФСБ РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Ему грозит длительный срок в колонии.

Предатель на допросе пояснил, что в прошлом году устроился работать токарем на железной дороге. Но во время поиска дополнительной работы в сети был завербован сотрудником украинской работы.

«Украинские спецслужбы поручили мне подорвать железнодорожные пути по которым идут пассажирские поезда, чтобы погибло как можно больше людей. Подготовил бомбу, но взорвать не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ РФ», - пояснил предатель.

В ФСБ России предупреждают об активных попытках украинских спецслужб вербовать граждан через интернет и мессенджеры для совершения диверсий и терактов. Ведомство подчеркивает, что все, кто пойдет на сотрудничество с противником, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности.