Для отделения хирургического центра в Петербурге приобрели современный рентген-аппарат за 10 млн рублей

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Он позволяет получать снимки прямо во время операции. Это важное приобретение стало возможно благодаря сотрудничеству клиники с фондом «Линия Жизни» и торговой сетью «Пятёрочка». Как рассказала руководитель направления устойчивого развития сети Алина Юхневич, более 10 млн рублей на покупку аппарата было собрано вместе с покупателями благодаря благотворительной акции с забавными игрушками «Йокими».

– Это часть нашей большой программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и очень глубокая вещь, которая помогает усиливать взаимодействие с фондом и помогать большему количеству детей. С каждой проданной игрушки 5 рублей шли в фонд «Линия Жизни». И за несколько месяцев была собрана сумма на покупку рентген-аппарата, который сейчас помогает Санкт-Петербургскому педиатрическому университету.

В клинике медицинского вуза работает хирургический центр, специализирующийся на травмах кисти. Сюда попадают дети не только из Петербурга, но и со всего Северо-Западного федерального округа. Как рассказал детский хирург клиники педиатрического университета Роман Полозов, новый аппарат позволит ускорить время проведения операции, что положительно скажется на выздоровлении детей: ведь чем меньше на организм ребенка действует наркоз, тем лучше.

– Это дополнительный инструмент хирурга, который занимается патологией костей у детей, – объяснил доктор. – Аппарат позволяет в высоком качестве и с низким излучением получать высококачественные рентгенологические снимки. Это ускоряет работу хирурга, так как аппарат рассчитан на работу прямо в операционной. Он может перемещаться во многих направлениях, а изображение появляется мгновенно на экране. Можно увеличить и рассмотреть детали. При этом не нужно перемещать пациента и ждать, когда лаборатория подготовит снимки. Можно предположить, что сложные операции сократятся минимум на 30 минут.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Клиника проводит не менее 300 операций в год. По словам директора института детской хирургии, травматологии, ортопедии педиатрического университета, доктора медицинских наук Алексея Баиндурашвили, центр выполняет сложнейшие операции, которые могут длиться по 8-10 часов, поэтому новое оборудование значительно улучшит качество помощи детям и снизит лучевую нагрузку на врачей.

– В планах университета была покупка подобного аппарата, и когда благотворительный фонд нам задал вопрос «Чем помочь?», мы посоветовались с хирургами и решили, что лучшим вариантом будет срочная покупка такого устройства, – сказал Алексей Георгиевич. – Такой аппарат - это не роскошь, а производственная необходимость. Бывает, что операция начинается в 8 вечера, а заканчивается в 6 утра. Это тяжелый труд, и когда у хирурга есть современная аппаратура, конечно, становится интереснее. Нам легче справляться с теми тяжелыми травмами, которые, к сожалению, дети продолжают получать. Поэтому такая помощь дорогого стоит. Организации и люди, которые нам помогают, по сути, становятся рядом с нами, хирургами, и участвует в том, чтобы детям стало лучше.

Акция с игрушками «Йокими», которая помогла приобрести для детской хирургии важное оборудование, лишь часть большой и системной социальной работы торговой сети. Эти усилия объединяются под именем регулярного проекта «Конфетка доброты». Пять рублей с каждого проданного леденца идут в фонд «Линия Жизни», который оказывает адресную помощь тяжелобольным детям.

– С 2014 года мы системно работаем с фондом, и за это время помогли 283 детям. Всего на их терапию и сложные генетические обследования было направлено около 158 млн рублей, – отметила Алина Юхневич.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Представители фонда и торговой сети посетили юных пациентов хирургического отделения клиники и подарили им тех самых «Йокими». Одним из первых преимущества нового аппарата почувствовал на себе 13-летний Алексей, который поступил в клинику с тяжелым переломом кисти.

- Играл в футбол, хотел отбить мяч, но попал рукой по штанге, даже не помню, больно было или нет, так испугался, сейчас уже ничего не болит, доктора говорят, что скоро поеду домой, - рассказал мальчик.

Как сообщила представитель фонда «Линия Жизни» Юлия Витковская, большинство детей, родители которых обращаются за помощью, получают необходимое лечение на протяжении многих лет, вплоть до выздоровления.

– Среди них, например, есть петербурженка Лиза, у которой серьезная сосудистая патология - практически вся поверхность левой руки, предплечье и левая сторона груди и спины выглядели как одно большое багровое пятно, – говорит пресс-секретарь фонда. – В одной из московских клиник маленькой пациентке, благодаря в том числе проекту «Конфетка доброты», уже шесть лет под наркозом проводят процедуры фототермолиза и с помощью лазера успешно борются с обширной капиллярной мальформацией. Постепенно образование теряет плотность - уменьшается и светлеет, физический дискомфорт становится меньше. Но главное ребенок перестал испытать психологические проблемы из-за повышенного внимания взрослых и нападок ровесников. Все это помогло ей почувствовать себя увереннее и поступить в кадетское училище в класс медицинским направлением, начать вести насыщенную интересную жизнь. Девочка теперь мечтает стать нейрохирургом.

По словам представителя НКО, сотрудничество с надежным партнером позволяет оказывать медицинскую помощь детям в разных форматах: как адресно, тем, кто в ней остро нуждается, так и через покупку дорогого и уникального высокотехнологичного оборудования для медучреждений, которое позволяет охватить большее количество детей.