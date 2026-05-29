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Общество29 мая 2026 8:08

Для отделения хирургического центра в Петербурге приобрели современный рентген-аппарат за 10 млн рублей

Клиника Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета получила новое оборудование – рентгеновский аппарат типа C-дуга, названный так из-за особой конструкции
Василий ОЛЕНЕВ
Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Он позволяет получать снимки прямо во время операции. Это важное приобретение стало возможно благодаря сотрудничеству клиники с фондом «Линия Жизни» и торговой сетью «Пятёрочка». Как рассказала руководитель направления устойчивого развития сети Алина Юхневич, более 10 млн рублей на покупку аппарата было собрано вместе с покупателями благодаря благотворительной акции с забавными игрушками «Йокими».

Это часть нашей большой программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и очень глубокая вещь, которая помогает усиливать взаимодействие с фондом и помогать большему количеству детей. С каждой проданной игрушки 5 рублей шли в фонд «Линия Жизни». И за несколько месяцев была собрана сумма на покупку рентген-аппарата, который сейчас помогает Санкт-Петербургскому педиатрическому университету.

В клинике медицинского вуза работает хирургический центр, специализирующийся на травмах кисти. Сюда попадают дети не только из Петербурга, но и со всего Северо-Западного федерального округа. Как рассказал детский хирург клиники педиатрического университета Роман Полозов, новый аппарат позволит ускорить время проведения операции, что положительно скажется на выздоровлении детей: ведь чем меньше на организм ребенка действует наркоз, тем лучше.

Это дополнительный инструмент хирурга, который занимается патологией костей у детей, – объяснил доктор. – Аппарат позволяет в высоком качестве и с низким излучением получать высококачественные рентгенологические снимки. Это ускоряет работу хирурга, так как аппарат рассчитан на работу прямо в операционной. Он может перемещаться во многих направлениях, а изображение появляется мгновенно на экране. Можно увеличить и рассмотреть детали. При этом не нужно перемещать пациента и ждать, когда лаборатория подготовит снимки. Можно предположить, что сложные операции сократятся минимум на 30 минут.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Клиника проводит не менее 300 операций в год. По словам директора института детской хирургии, травматологии, ортопедии педиатрического университета, доктора медицинских наук Алексея Баиндурашвили, центр выполняет сложнейшие операции, которые могут длиться по 8-10 часов, поэтому новое оборудование значительно улучшит качество помощи детям и снизит лучевую нагрузку на врачей.

В планах университета была покупка подобного аппарата, и когда благотворительный фонд нам задал вопрос «Чем помочь?», мы посоветовались с хирургами и решили, что лучшим вариантом будет срочная покупка такого устройства, – сказал Алексей Георгиевич. – Такой аппарат - это не роскошь, а производственная необходимость. Бывает, что операция начинается в 8 вечера, а заканчивается в 6 утра. Это тяжелый труд, и когда у хирурга есть современная аппаратура, конечно, становится интереснее. Нам легче справляться с теми тяжелыми травмами, которые, к сожалению, дети продолжают получать. Поэтому такая помощь дорогого стоит. Организации и люди, которые нам помогают, по сути, становятся рядом с нами, хирургами, и участвует в том, чтобы детям стало лучше.

Акция с игрушками «Йокими», которая помогла приобрести для детской хирургии важное оборудование, лишь часть большой и системной социальной работы торговой сети. Эти усилия объединяются под именем регулярного проекта «Конфетка доброты». Пять рублей с каждого проданного леденца идут в фонд «Линия Жизни», который оказывает адресную помощь тяжелобольным детям.

С 2014 года мы системно работаем с фондом, и за это время помогли 283 детям. Всего на их терапию и сложные генетические обследования было направлено около 158 млн рублей, – отметила Алина Юхневич.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Представители фонда и торговой сети посетили юных пациентов хирургического отделения клиники и подарили им тех самых «Йокими». Одним из первых преимущества нового аппарата почувствовал на себе 13-летний Алексей, который поступил в клинику с тяжелым переломом кисти.

- Играл в футбол, хотел отбить мяч, но попал рукой по штанге, даже не помню, больно было или нет, так испугался, сейчас уже ничего не болит, доктора говорят, что скоро поеду домой, - рассказал мальчик.

Как сообщила представитель фонда «Линия Жизни» Юлия Витковская, большинство детей, родители которых обращаются за помощью, получают необходимое лечение на протяжении многих лет, вплоть до выздоровления.

Среди них, например, есть петербурженка Лиза, у которой серьезная сосудистая патология - практически вся поверхность левой руки, предплечье и левая сторона груди и спины выглядели как одно большое багровое пятно, – говорит пресс-секретарь фонда. – В одной из московских клиник маленькой пациентке, благодаря в том числе проекту «Конфетка доброты», уже шесть лет под наркозом проводят процедуры фототермолиза и с помощью лазера успешно борются с обширной капиллярной мальформацией. Постепенно образование теряет плотность - уменьшается и светлеет, физический дискомфорт становится меньше. Но главное ребенок перестал испытать психологические проблемы из-за повышенного внимания взрослых и нападок ровесников. Все это помогло ей почувствовать себя увереннее и поступить в кадетское училище в класс медицинским направлением, начать вести насыщенную интересную жизнь. Девочка теперь мечтает стать нейрохирургом.

По словам представителя НКО, сотрудничество с надежным партнером позволяет оказывать медицинскую помощь детям в разных форматах: как адресно, тем, кто в ней остро нуждается, так и через покупку дорогого и уникального высокотехнологичного оборудования для медучреждений, которое позволяет охватить большее количество детей.