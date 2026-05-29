«Птица» зачищает правый берег Днепра, не обращая внимания на РЭБ противника

Фото: Министерство обороны РФ.

В Запорожской области ударные беспилотники группировки войск «Восток» засекли места выгрузки вооружения для украинских сил. В ходе разведывательных мероприятий были выявлены скрытые полевые склады, оборудованные для хранения реактивных снарядов и беспилотников.

Уничтожением обнаруженных целей противника занимались расчеты FPV-дронов, входящие в состав войск беспилотных систем.

«Птица» зачищает правый берег Днепра

«Синхронизация действий разведывательных и ударных БПЛА обеспечивалась с использованием стандартных российских систем связи и управления. Успешные атаки привели к детонации боеприпасов и полному разрушению мест их хранения. Ликвидация этих запасов существенно снизила боевой потенциал противника на данном направлении», — сообщают в Министерстве обороны России, комментируя предоставленные видеоматериалы.

Также можно увидеть, как расчеты ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ведут методичную зачистку огневых позиций на правобережье Днепра в Херсонской области.

«С помощью квадрокоптера проводилась разведка, в результате которой было обнаружено скопление живой силы противника и позиции миномета. Последующая детальная разведка позволила скоординировать действия группы FPV-дронов для нейтрализации артиллерийской установки. Использовались как дроны с радиоуправлением, так и дроны с оптоволоконным наведением», — поделился деталями ликвидации вражеских артиллерийских расчетов оператор FPV-дрона с позывным «Птица».

Несмотря на наличие сложных погодных условий и противодействие российским ударным БПЛА со стороны вражеских средств РЭБ, поставленные боевые задачи успешно выполняются - объекты противника эффективно поражаются.