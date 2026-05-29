Что ждет рынок труда и какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшее десятилетие

Фото: пресс-служба «Территория женского счастья».

Модераторами дискуссии, прошедшей при поддержке медиа «УНИВЕРСИТЕТЫ РФ», медиа-холдинга «Комсомольская правда», Дискуссионного клуба ВОСТОК и Фонда «РОСКОНГРЕСС», выступили Альбина Беляева, доктор технических наук, профессор, руководитель образовательных программ Евразийского НОЦ мирового уровня и Райфа Биткова, заместитель Научного руководителя Национального центра физики и математики. Ведущие специалисты из областей бизнеса, образования и высоких технологий проанализировали логику сдвигов в атласе профессий на ближайшее десятилетие. Эти изменения порождены развитием технологий, трансформациями в экономике и социальной сфере, а также связаны с инновациями, устойчивым развитием и междисциплинарными компетенциями.

ЦЕНТРЫ ИНТЕГРАЦИИ

Президент Южного федерального университета, председатель Совета ректоров вузов Юга России, академик Российской академии образования Марина Боровская, оценивая вклад университетов в решение кадровой проблемы российской экономики и роль образования в экономике будущего, подчеркнула необходимость комплексного подхода к обеспечению нашей экономики кадрами нового типа, включая фактор пространственного планирования, а также важность кооперации с производственными компаниями и финансовыми институтами.

Марина Боровская. Фото: пресс-служба «Территория женского счастья».

- Образование в экономике будущего — это система опережающего формирования человеческого капитала, - сказала она. - Университет сегодня не может только реагировать на запрос работодателя: он должен вместе с бизнесом, государством и финансовыми институтами проектировать будущие отрасли, компетенции и точки роста территорий. Для Юга России, включая новые регионы, такая модель особенно важна: университет становится центром интеграции образования, науки и реального сектора, помогает закреплять молодёжь и обеспечивать устойчивое развитие - все это важно и для России в целом. Экономический суверенитет начинается с людей, которых мы готовим сегодня для задач завтрашнего дня.

ИИ МЕНЯЕТ РЫНОК ТРУДА

Генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев отметил риски и вызовы в части формирования «осмысленного» запроса инновационной и технологической сферы экономики на компетенции и навыки будущих специалистов для данной отрасли, а также ключевые навыки, которыми должны владеть специалисты для понимания образа будущего.

- Мы привыкли говорить, что искусственный интеллект меняет рынок труда. Но вопрос в другом: как именно? Фонд НТИ и наши партнеры фокусируются сегодня на поддержке внедрения проектов ИИ-технологий. Так как для экономики страны важны проекты, укрепляющие технологическое лидерство, - подчеркнул спикер. - Компании заинтересованы перейти от разовых акций использования возможностей ИИ к их системной работе и повышению производительности труда в организации на их основе. Какие новые профессии появятся в 2036 году? Какую роль они сыграют в трансфере технологий? Как вам, например, профессия – управляющий марсоходом? Или инженер автономных систем? В первую очередь речь идет о профессии, которой еще может не быть в официальных реестрах и без которой завтра не будет обходится ни один технологически успешный проект. Сегодня это люди, которые видят научный потенциал и рыночную перспективу. Они формируют «узлы и сети» между научными лабораториями и производством, находят эффективное решение для преодоления технологического барьера. Благодаря им финансирование НИОКР окупается при успешном внедрении новых решений в промышленное, массовое производство. Специалисты ЦК НТИ говорят на двух языках: с ученым — о научной новизне, с заводским инженером — о технологическом регламенте и экономической эффективности. 94 тысячи человек, подготовленных центрами, — это мост, по которому цифровые двойники на основе ИИ, технологии связи 5G, космические системы переходят из диссертаций в пилотный запуск. А далее в серийное производство — от технологий ледовой навигации для Северного морского пути до медицинских высокотехнологичных имплантов. И 43,8 млрд рублей дохода — лучшее доказательство того, что этот мост работает.

КАРЬЕРНЫЙ ТРЕК МЕНЯЕТСЯ

Исполнительный директор Госкорпорации ВЭБ.РФ Александр Мачевский, комментируя вопрос о прогнозе в части кадрового обеспечения ведущих отраслей российской экономики, а также возможный сценарий развития ситуации на стремительно меняющемся ландшафте рынка труда из-за применения ИИ и новых технологий, подчеркнул.

Александр Мачевский. Фото: пресс-служба «Территория женского счастья».

- Рынок меняется со скоростью света. И не только с точки зрения требований работодателя к профессиональным качествам сотрудника, но и его навыкам, опыту, к личностным качествам, его трудовым скиллам, - перечислил эксперт. - Искусственный интеллект меняет ландшафт, но работу с человеком никто не отменял. Появляется новый запрос на новое образование, причем техническое, на профориентацию, на кадровый резерв как у госорганов, так и корпораций. Это влечет создание целых экосистем, начиная с практик и стажировок, кейс-чемпионатов, появление новых подходов к внутренним коммуникациям, развитию HR-бренда, возвращения к ценностям трудовой дисциплины и постоянного прокачивания дополнительных компетенций. Карьерный трек, и не только для молодежи, теперь состоит из множества поворотов, где главное - постоянно совершенствоваться.

БЕСШОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Директор Ассоциации «Содружество университетских школ», руководитель рабочей группы «Общее образование» в рамках подготовки стратегической сессии «Целевые фонды и иные формы благотворительной поддержки образовательных и научных организаций» под руководством председателя Правительства РФ М.В. Мишустина Андрей Гладилин, говоря о главных задачах Содружества отметил важность создания бесшовных траекторий как ключевого элемента системы подготовки кадров будущего.

Андрей Гладилин. Фото: пресс-служба «Территория женского счастья».

- Сегодня бесшовная траектория «университетская школа — вуз — работодатель» становится одним из ключевых механизмов подготовки кадров для научно-технологического лидерства страны. В частности, в Университетской гимназии МГУ уже реализуются подобные модели совместно с ведущими компаниями страны: Росатом, СИБУР, Роснефть, - привел пример спикер. - При этом принципиально важно, что речь идет не о ранней узкой специализации школьников, а об углублении фундаментальной подготовки с учетом будущего образовательного и профессионального трека ребенка — без ущерба для широты образования и основной программы. Университетские школы обладают для этого уникальными возможностями. Формат школы-интерната позволяет выстраивать существенно более насыщенную образовательную среду: помимо основной программы дети вовлечены в проектную деятельность, исследования, университетские лаборатории, взаимодействие с наставниками и индустриальными партнерами. Сегодня также готовятся инициативы по законодательному закреплению особого статуса университетских школ-интернатов — по аналогии со спортивными и художественными школами. Потому что интеллектуальное развитие требует такой же системной и длительной тренировки, как спорт или искусство: мозг — это тоже мышца, которую необходимо развивать. Кроме того, в университетские школы уже приходят дети с повышенным образовательным запросом и высокой внутренней мотивацией, что позволяет им осваивать существенно больший объем содержания и практики по сравнению с традиционной моделью школы. Для индустриальных партнеров и высокотехнологичных компаний такое взаимодействие — это также снижение инвестиционных рисков: они получают возможность работать не с абстрактным “кадровым дефицитом”, а с формированием будущей кадровой экосистемы, начиная с раннего этапа подготовки мотивированных школьников.

НОВЫЕ РЕАЛИИ

Ректор Уфимского университета науки и технологий, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, Вадим Захаров, отвечая на вопрос, что для Уфимского университета науки и технологий служит ориентиром для формирования атласа востребованных в будущем десятилетии профессий, рассказал о новых образовательных программах, связанных с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) и информационных технологий.

Вадим Захаров. Фото: пресс-служба «Территория женского счастья».

- Образовательные программы в нашем университете уже адаптируются к новым реалиям, и эта работа ведется на протяжении многих лет. Во всех образовательных программах есть дисциплины и модули по ИИ с разной степенью погружения в эту область, - сказал Вадим Захаров. - Более того, с 2025 года наш университет в рамках федеральных проектов «Искусственный интеллект» и «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» Минцифры России, при участии Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, реализует проект по обучению студентов по образовательным программам для топ-специалистов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, который обеспечивает подготовку выпускников, обладающих продвинутыми компетенциями в данных областях: разработчиков передовых ИТ-решений, ИИ-моделей, алгоритмов, аналитиков и исследователей данных.

По словам спикера, ключевым условием участия вуза в этом проекте является активное вовлечение работодателей в процесс обучения, в том числе привлечение софинансирования со стороны бизнеса. Обучение студентов проходит в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами и ИТ-компаниями, среди которых: «Газпром нефть – цифровые решения», «Форт Диалог», «Т-Банк», «Лексема», «Р7» и другие. Вуз не только готовит выпускников к успешному профессиональному старту и принятию современных ИТ-решений, но и дает возможность претендовать на ведущие позиции в крупных отраслевых и технологических компаниях. Да, мы понимаем, что искусственный интеллект — это инструмент развития образования, это не полная альтернатива традиционному обучению, но это мощный инструмент для повышения его качества, индивидуализации образовательных траекторий и поддержки научных исследований.

Разумеется, внедрение ИИ не отменяет ведущей роли преподавателя, а требует от него новых компетенций.

- На днях Глава нашей республики Радий Хабиров подписал указ о создании Совета при Главе РБ по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, - дополнил спикер. - Вузы в первую очередь должны стать драйверами внедрения ИИ в регионах и отраслях. Создание сети опорных научно-образовательных центров ИИ на базе ведущих университетов будет способствовать реализации прорывных проектов позволит запустить совместные прикладные исследования с предприятиями реального сектора региона.

В дискуссии также приняли участие Министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель Председателя Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Азат Фаттахов и проректор по учебно-методической работе Уфимского государственного нефтяного технического университета Регина Карачурина.