Освежающая и сытная: какую окрошку готовят россияне

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

При этом за привычным супом сегодня стоит куда более разнообразный выбор: россияне все чаще отходят от классических сочетаний и пробуют новые. Медиаплатформа Food.ru и торговая сеть «Пятёрочка» провели исследование и выяснили, какие рецепты окрошки оказались самыми востребованными.

Популярные рецепты 2025 года

В прошлом году россияне посмотрели рецепты окрошки свыше 440 тыс. раз. Наибольший спрос по-прежнему у традиционных способов приготовления блюда: варианты окрошки на кефире и квасе за 2025 год набрали 116 тыс. и 78 тыс. просмотров соответственно. В таких рецептах используется базовый набор продуктов: отварной картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зелень, колбаса или отварное мясо. Все ингредиенты нарезаются соломкой или кубиками, а перед подачей важно хорошо охладить и напиток, и саму нарезку.

Но наряду с ними пользователи активно искали и нестандартные способы приготовления любимого летнего супа. Окрошка — блюдо-конструктор, и это отлично доказывает версия с крабом на айране (8 тыс. просмотров). Классический вкус меняют несколько новых ингредиентов: айран, каперсы и мясо краба. При этом натуральный продукт можно заменить крабовыми палочками.

Также среди любимых рецептов россиян в 2025 году — окрошка с домашним ростбифом и яблоком (6 тыс. просмотров). Вместо вареной колбасы здесь добавляют запеченную говядину, поэтому процесс приготовления занимает больше времени. Яблоко придает блюду свежесть и легкую кислинку, а хрен — остроту.

Нашлось место в топе рецептов и экспериментам с консервами — окрошка с килькой в томате (1 тыс. просмотров). Такой вариант — отличный пример того, что необычные сочетания не требуют изысканных ингредиентов, а незабываемый вкус порой можно получить и без обращения к «классике».

Эксперименты продолжаются

В 2026 году сезон окрошки только начался, при этом с начала года пользователи Food.ru уже открыли рецепты 22 тыс. раз. В отличие от прошлого сезона, лидирующей заправкой стала вода — различные варианты такого приготовления окрошки пользователи смотрели почти 5 тыс. раз: почти вдвое чаще рецептов с квасом (3 тыс. просмотров) и в 5 раз чаще, чем с кефиром (1 тыс. просмотров).

Помимо классических заправок, в рецептах также используют и более экспериментальные. Например, куриный бульон или воду, разбавленную яблочным уксусом и майонезом.

В этом году россияне продолжают экспериментировать. Так, в топ необычных рецептов вошли окрошка с черемшой, несколько вариантов холодного супа на отварной куриной грудке и сыроедческая окрошка, в составе которой авокадо, зеленое яблоко и семечки.

Какие продукты для окрошки покупают россияне

Каждый год с началом сезона в торговой сети растет спрос на ключевые ингредиенты для приготовления этого блюда. С мая по август 2025 года покупатели приобрели более 34 млн упаковок фасованного картофеля и свыше 38 млн упаковок куриных яиц. А продажи мягких упаковок столовой горчицы за эти четыре месяца выросли более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе продаж также оказались зеленый лук и укроп. В 2025 году было продано около миллиарда упаковок с этими видами зелени и почти 500 млн готовых наборов из лука, укропа и петрушки. Часть покупателей торговой сети предпочитает наборы с редисом: их продажи остаются стабильно высокими на протяжении нескольких лет. За первые две недели мая 2026 года таких наборов для окрошки продали в 2 раза больше, чем за весь апрель.

На протяжении последних лет с началом сезона растут продажи кефира собственного бренда сети: в мае — на 10–13% по сравнению с апрелем. Пик спроса традиционно приходится на июль — как правило, самый жаркий месяц года, когда россияне чаще отдают предпочтение холодным супам вместо горячих.

Однако не все готовы тратить время на нарезку и смешивание ингредиентов, поэтому покупают готовую окрошку. В 2025 году с мая по август было продано почти 900 тыс. упаковок — чаще всего покупали в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Окрошка в России постепенно выходит за рамки традиционного рецепта. Классические варианты остаются основой спроса, но пользователи все чаще экспериментируют с ингредиентами и заправкой. В результате окрошка превращается в универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любые вкусовые предпочтения.