Представители 16 стран приехали на Международный фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове

Впервые на фестиваль приехала участница из Японии - Натсуми По. Фото: предоставлено Росгосцирком.

Международный фестиваль «Принцесса цирка» в двенадцатый раз собрал под куполом Саратовского цирка выдающихся, смелых и красивых артисток из разных стран, впервые – участница из Японии. Имена лучших будут названы 31 мая в финале гала-шоу.

- Саратовский цирк стал гостеприимным домом для нашего самого красивого фестиваля. Он видел рождение новых звезд и сотни вдохновляющих историй успеха. С каждым годом география участников расширяется, в этом году впервые на манеже будет выступать артистка из Японии. У нас было более 100 заявок, но отобрали лучших, и я уверен, что они смогут удивить зрителей, - сказал Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка.

Традиции циркового мастерства

Фестиваль «Принцесса цирка» вновь собрал в Саратове лучших представительниц циркового искусства. Уникальность этого смотра в том, что выступают только женщины. Манеж наполнился силой, грацией, смелыми трюками и одновременно женственностью, хрупкостью и красотой артисток разных цирковых школ. Фестиваль дает возможность увидеть, как артистки всего мира развивают традиции циркового мастерства.

Дрессировщица Ульяна Машковцева из России с пушистыми артистами развеселила весь зал номером "Дама сдавала в багаж". Фото: предоставлено Росгосцирком.

- Это единственный международный фестиваль, в котором участвуют только женщины. Критерии отбора довольно строгие, мы принимаем видеоработы, кого-то просим приехать, нам важно, чтобы это были интересные режиссерские постановки, художественное оформление и музыка, также должна быть хорошая трюковая часть, так как цирк – это его величество трюк, - рассказала Елена Петрикова, режиссер фестиваля, заслуженная артистка России.

Пока гимнастки, эквилибристки и клоунессы будут бороться за главную корону фестиваля, зрители за два конкурсных дня увидят уникальные номера и сложные трюки, а 31 мая грандиозное гала-шоу с объявлением победителей. Среди звездных гостей и членов жюри фестиваля – выдающиеся деятели циркового искусства, главы зарубежных цирков. В их числе представители России, Вьетнама, Беларуси, Казахстана, Франции, Германии, Мексики.

Среди звездных гостей и членов жюри фестиваля – выдающиеся деятели циркового искусства, главы зарубежных цирков. Фото: предоставлено Росгосцирком.

- Российский цирк во много вдохновил французский цирк. Наблюдая за вашими артистами, у нас стало усложняться техническое мастерство, - отметила Одетт Буглион, генеральный директор Cirque d'Hiver Bouglione.

- Приезжаю в Саратов уже четвертый раз и каждый раз возвращаюсь под впечатлением от высокого уровня циркового искусства, от мастерства артисток и сложности номеров, - сказал Эдуардо Вильегас Мехиас, чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в России.

Полет в кольце и дрессура попугаев

Двенадцатый фестиваль «Принцесса цирка» открыло выступление артиста эстрады Юлиана, который исполнил «Русский вальс». Этот вокально-цирковой номер с элементами балетной постановки открыл дверь в мир захватывающих выступлений и невероятных трюков фестиваля.

Белорусская гимнастка на ремнях Анастасия Щеблыкина показала на фестивале необычный номер "В объятиях Мары". Фото: предоставлено Росгосцирком.

- Эта песня была написана 35 лет назад и ее секрет в том, что она написана сердцем. Композитор Александра Пахмутова и автор слов Николай Добронравов безусловно мастера. Тогда не было модно петь о России, но мы такую песню создали, и она живет до сих пор. Все просто – нужно любить свою страну. А сейчас «Русский вальс» стал частью российского цирка, и я рад стать частью большого шоу, - сказал певец Юлиан.

Фестиваль «Принцесса цирка» открыло выступление артиста эстрады Юлиана, который исполнил «Русский вальс». Фото: предоставлено Росгосцирком.

Эквилибр на туго натянутой проволоке в исполнении Валерии Гармидер из Молдовы заставил зал на время задержать дыхание. Не менее волнительным был номер гимнастки Розы Писфил из Перу – она совершала удивительный полет в кольце. Дебют на фестивале у японской гимнастки Натсуми По – участница продемонстрировала грациозный номер на воздушной матче. Артистки из Эфиопии показали уникальный групповой каучук «Королевы Агазиана».

Поклонники цирка увидели и знаменитый на весь мир антипод из Китая под руководством Лю Гуо, а также яркое выступление дрессировщицы попугаев Анастасии Новичковой из России. И это только первый день фестиваля.

Поклонники цирка увидели антипод из Китая под руководством Лю Гуо. Фото: предоставлено Росгосцирком.

Особым подарком для гостей стало выступление балета «Королевского цирка Гии Эрадзе» вне конкурса. Специально для фестиваля был подготовлен новый номер «Линия любви». Это не просто балетная постановка, а целый сплав театра, цирка и танца.

- Еще один абсолютно новый номер в программе у воздушной гимнастки на петлях Дарьи Руденко, - рассказал Гия Эрадзе, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе». - Мы представили этот номер всего на двух шоу в Симферопольском цирке и вот, можно сказать, премьера здесь в Саратове.

Бороться за заветную корону и мировое признание будет более 100 участниц. Фото: предоставлено Росгосцирком.

Фестивальные дни не обойдутся без традиционного блеска и бурлеска, хотя в этом году акцент «Принцессы цирка» в оформлении смещен в сторону более тонкой эстетики. А зрители станут свидетелями женского циркового триумфа: впереди номера на трапеции от участниц из Бразилии, хрупкое равновесие соло-эквилибра из Италии и выступления отечественных клоунесс и дрессировщиц.