Представители 16 стран приехали на Международный фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове

Международный фестиваль «Принцесса цирка» в двенадцатый раз собрал под куполом Саратовского цирка выдающихся, смелых и красивых артисток из разных стран, впервые – участница из Японии. Имена лучших будут названы 31 мая в финале гала-шоу.
- Саратовский цирк стал гостеприимным домом для нашего самого красивого фестиваля. Он видел рождение новых звезд и сотни вдохновляющих историй успеха. С каждым годом география участников расширяется, в этом году впервые на манеже будет выступать артистка из Японии. У нас было более 100 заявок, но отобрали лучших, и я уверен, что они смогут удивить зрителей, - сказал Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка.
Фестиваль «Принцесса цирка» вновь собрал в Саратове лучших представительниц циркового искусства. Уникальность этого смотра в том, что выступают только женщины. Манеж наполнился силой, грацией, смелыми трюками и одновременно женственностью, хрупкостью и красотой артисток разных цирковых школ. Фестиваль дает возможность увидеть, как артистки всего мира развивают традиции циркового мастерства.
- Это единственный международный фестиваль, в котором участвуют только женщины. Критерии отбора довольно строгие, мы принимаем видеоработы, кого-то просим приехать, нам важно, чтобы это были интересные режиссерские постановки, художественное оформление и музыка, также должна быть хорошая трюковая часть, так как цирк – это его величество трюк, - рассказала Елена Петрикова, режиссер фестиваля, заслуженная артистка России.
Пока гимнастки, эквилибристки и клоунессы будут бороться за главную корону фестиваля, зрители за два конкурсных дня увидят уникальные номера и сложные трюки, а 31 мая грандиозное гала-шоу с объявлением победителей. Среди звездных гостей и членов жюри фестиваля – выдающиеся деятели циркового искусства, главы зарубежных цирков. В их числе представители России, Вьетнама, Беларуси, Казахстана, Франции, Германии, Мексики.
- Российский цирк во много вдохновил французский цирк. Наблюдая за вашими артистами, у нас стало усложняться техническое мастерство, - отметила Одетт Буглион, генеральный директор Cirque d'Hiver Bouglione.
- Приезжаю в Саратов уже четвертый раз и каждый раз возвращаюсь под впечатлением от высокого уровня циркового искусства, от мастерства артисток и сложности номеров, - сказал Эдуардо Вильегас Мехиас, чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в России.
Двенадцатый фестиваль «Принцесса цирка» открыло выступление артиста эстрады Юлиана, который исполнил «Русский вальс». Этот вокально-цирковой номер с элементами балетной постановки открыл дверь в мир захватывающих выступлений и невероятных трюков фестиваля.
- Эта песня была написана 35 лет назад и ее секрет в том, что она написана сердцем. Композитор Александра Пахмутова и автор слов Николай Добронравов безусловно мастера. Тогда не было модно петь о России, но мы такую песню создали, и она живет до сих пор. Все просто – нужно любить свою страну. А сейчас «Русский вальс» стал частью российского цирка, и я рад стать частью большого шоу, - сказал певец Юлиан.
Эквилибр на туго натянутой проволоке в исполнении Валерии Гармидер из Молдовы заставил зал на время задержать дыхание. Не менее волнительным был номер гимнастки Розы Писфил из Перу – она совершала удивительный полет в кольце. Дебют на фестивале у японской гимнастки Натсуми По – участница продемонстрировала грациозный номер на воздушной матче. Артистки из Эфиопии показали уникальный групповой каучук «Королевы Агазиана».
Поклонники цирка увидели и знаменитый на весь мир антипод из Китая под руководством Лю Гуо, а также яркое выступление дрессировщицы попугаев Анастасии Новичковой из России. И это только первый день фестиваля.
Особым подарком для гостей стало выступление балета «Королевского цирка Гии Эрадзе» вне конкурса. Специально для фестиваля был подготовлен новый номер «Линия любви». Это не просто балетная постановка, а целый сплав театра, цирка и танца.
- Еще один абсолютно новый номер в программе у воздушной гимнастки на петлях Дарьи Руденко, - рассказал Гия Эрадзе, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе». - Мы представили этот номер всего на двух шоу в Симферопольском цирке и вот, можно сказать, премьера здесь в Саратове.
Фестивальные дни не обойдутся без традиционного блеска и бурлеска, хотя в этом году акцент «Принцессы цирка» в оформлении смещен в сторону более тонкой эстетики. А зрители станут свидетелями женского циркового триумфа: впереди номера на трапеции от участниц из Бразилии, хрупкое равновесие соло-эквилибра из Италии и выступления отечественных клоунесс и дрессировщиц.