Отмены и задержки рейсов приводят к убыткам: жителей Махачкалы напугали новостью о якобы закрытии аэропорта

Глава Росавиации Дмитрий Ядров. Фото: Росавиация.

«Аэропорт Махачкала закрывается» — такое сообщение от имени главы Росавиации Дмитрия Ядрова появилась в социальных сетях. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, бить тревогу рано — это всего лишь очередная провокация.

Ролик, где руководитель организации заявляет сообщает громкое известие, появился в фальшивом канале воздушной гавани, который был создан в мессенджере Телеграм буквально вчера — 28 мая. Там на данный момент всего один подписчик. В качестве причины закрытия анонимы — устами Ядрова — назвали задержки и отмены авиарейсов, из-за чего получаются большие убытки.

Уже само качество видео вызывает вопросы. Слова и мимика выступающего расходятся. Голос звучит искусственно и монотонно. Подделку подтвердила и система аудиовизуального мониторинга «Зефир», созданная АНО «Диалог Регионы» для выявления сфабрикованного контента.

Так, оригинальные кадры, на основе которых нейросеть сгенерировала дипфейк, опубликованы 27 декабря 2024 года. На них Дмитрий Ядров комментирует авиакатастрофу около аэропорта Актау в Казахстане, когда рухнул самолет Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку-Грозный.

Добавим, что на официальных каналах махачкалинского аэропорта подобных известий не публиковалось, как и на ресурсах Росавиации. Онлайн табло воздушной гавани работает в обычном режиме. Задержки есть, но незначительные. Последние серьезные ограничения там вводили 21 мая, но их отменили в тот же день.

Глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов также подтвердил, что в мессенджере тиражируют лживые сведения.

«В сети распространяется поддельный канал аэропорта, где опубликовано ложное сообщение о прекращении работы авиаузла „из-за убыточности“, а также видео, сгенерированное нейросетью. Информация не соответствует действительности. Аэропорт Махачкалы продолжает работать в штатном режиме», — прокомментировал он.

Власти призывают не вестись на провокации, а ориентироваться только на проверенные источники. С учетом развития искусственного интеллекта подобные подделки недоброжелатели делают все чаще, чтобы вызвать волнения и протестные настроения в обществе.