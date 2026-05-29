Анна Валуева: «Цифровизация — это способ эффективно решать задачи в сфере ЖКХ»

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За 2025 год тарифы за ЖКУ существенно выросли. Для большинства итоговые суммы в платежках — лишь перечень цифр, часто вызывающий больше вопросов, чем ответов. Эксперты* указывают на непонятность тарифообразования для населения: широко распространено мнение, что ставки формируются в зависимости от запросов ресурсоснабжающих организаций, а представители потребителей почти не влияют на решения. Это усиливает недоверие к платежным документам, что напрямую бьет по собираемости и увеличивает долги, а, значит, задерживает ремонт оборудования и снижает качество услуг.

О том, почему прозрачность расчетов становится главным инструментом социальной стабильности, как выявляются низкорентабельные направления в городском хозяйстве и может ли обычный потребитель влиять на эффективность системы, мы говорим с кандидатом экономических наук, директором по экономике и финансам расчётного центра Анной Валуевой, за плечами которой 25-летний стаж в управлении сложными инфраструктурными проектами. Она отвечает за миллиардные финансовые потоки, занимается ценообразованием тарифов и обеспечивает доходность, превращая ЕИРЦ в аналитический центр, который не просто фиксирует платежи, но и находит способы сделать городское хозяйство прибыльным и понятным для каждого жителя.

Анна, большинство населения видя итоговую сумму в квитанциях, не всегда понимает, как она сложилась. Вы же, напротив, видите всю систему насквозь. Скажите как эксперт, способна ли тотальная автоматизация, о которой сейчас говорит государство, раз и навсегда снять вопрос недоверия между потребителем и поставщиком ресурсов? И как вообще изменится система?

Речь идет о вполне конкретных изменениях. Во-первых, это автоматический сбор данных с приборов учета электричества, воды и тепла без ручного ввода. Во-вторых, все шире применяются централизованные биллинговые системы, которые обеспечивают соблюдение законодательства и исключают необоснованное завышение начислений. В-третьих, это интеграция с государственными и региональными базами тарифов и информации по домам, чтобы в расчетах использовались только официальные значения. Автоматизация затронет и перерасчеты. Если изменятся показания или тарифы, система сама пересчитает сумму. Потребитель сможет увидеть детализацию: сколько начислено, по какому тарифу и за какое время. Доступ к расшифровке поможет снять вопросы об алгоритмах расчета. Цифровизация — это способ эффективно решать задачи в сфере ЖКХ.

Как кандидат экономических наук и человек, который влияет на сферу ЖКХ изнутри, объясните, как обычный потребитель, вооружившись данными, может заставить систему работать на себя?

Сейчас всё шире применяются инструменты информирования клиентов о начислениях. Калькуляторы на сайтах поставщиков ресурсов и органов регулирования помогают перепроверить цифры в квитанции. Контакт-центры и чат-боты дают подробные разъяснения по нормам законодательства и формулам расчета. И, разумеется, всегда можно прийти в офис расчетного центра и получить очную консультацию.

Самостоятельный разбор начислений в платежном документе поможет сформулировать конкретную претензию. Многие научились отслеживать динамику изменения суммы. Если, условно, тариф вырос на 5%, а платеж на 10%, нужно разобраться, где выросла цена, а где — объем или дополнительные начисления. Вы сможете обратиться к теплосети или водоканалу с вопросами, из чего сложились суммы начислений. Поставщик ресурсов будет вынужден либо обосновать начисления, либо их пересчитать.

Преимущество расчетного центра в том, что он имеет информацию по всему массиву домов в регионе и, следовательно, возможность сравнить потребление с нормативами или аналогичными домами, чтобы выявить экономическую неэффективность, такие как, например, потери в сетях или завышенные общедомовые нужды. Эти издержки нельзя перекладывать на потребителей без оснований. Жители вправе требовать перерасчет или изменения в управлении домом.

В вашем портфолио есть проект конкурса на «Лучшего потребителя тепловой энергии». Это довольно нестандартный ход для финансового сектора. Почему финансовому директору важно не только «выбивать долги», но и поощрять дисциплинированных плательщиков? Как это меняет экономику региона?

Если коротко, это способ снизить стоимость неплатежей для системы. Долги создают кассовые разрывы, судебные и административные расходы. То есть, чем больше просроченных платежей, тем дороже системе обходится каждый рубль. За счет своевременных поступлений, наоборот, экономика выравнивается, уменьшается потребность в кредитах. В масштабах региона это меняет саму структуру экономики ЖКХ: снижает издержки, деньги быстрее доходят до ресурсников, а значит, ремонтные программы и модернизация сетей начинаются вовремя.

Какие еще меры, помимо поощрения дисциплинированных плательщиков и звонков должникам, повышают собираемость платежей и финансовую дисциплину?

Основными причинами неплатежей являются несвоевременная доставка квитанций и банальная забывчивость населения. Первая проблема решается подключением к личному кабинету — так все квитанции собраны в одном месте, можно посмотреть их, сразу оплатить, передать показания или направить обращение. Доля населения, которая пользуется личным кабинетом, постоянно растет. А тем, не платит сразу, как только получил квитанцию, можно либо звонить, либо прислать пуш-уведомления. В совокупности данные меры обеспечивают до 95 % сборов. Остальное — это уже либо жители, которые не согласны с начислениями (с ними мы проводим разъяснительную работу), либо те, кто не платит добровольно — с такими решаем проблему только через суд.

Скажите, как вы, как экономический директор ЕИРЦ, выстраиваете ценовую политику и контролируете ее экономическую обоснованность?

В наше время тарифная политика, нацеленная на постоянное повышение тарифов, не получает поддержки ни у населения, ни у власти. Растущие тарифы вызывают непонимание, недовольство, и уровень сбора с населения падает. Да и с точки зрения поставщика ресурса гораздо выгоднее постоянно оптимизировать расходы, внедрять дополнительные услуги, тем самым сохраняя или даже увеличивая доходность бизнеса.

В ЕИРЦ вы выявляете низкорентабельные направления и подразделения. В государственном секторе это всегда сложный вопрос: что делать с такими участками? Всегда ли это про «закрыть и сократить» или цифровизация дает шанс на финансовое оздоровление убыточных сервисов?

Работа с низко рентабельными участками — это не поиск повода для их сокращений, а прежде всего глубокая диагностика. В государственном секторе за каждой цифрой стоят социальные обязательства, поэтому закрытие — это не выход. Сначала нужно провести расчеты, понять, почему возникает убыток: из-за тарифа, который почему-то ниже себестоимости, из-за избыточных операционных расходов или низкой загрузки мощностей. Для каждой ситуации - свое решение. Цифровизация может помочь в диагностике состояния сетей и оборудования, снизить административные издержки за счет того, что часть операций не будет проводиться вручную, а также точнее считать фактическое потребление. Иногда этого достаточно, чтобы вывести направление на безубыточность. Если проблема в тарифе или недостаточной нагрузке, то нужны другие решения.

С учетом опыта судейства на премии “Бизнес-прорыв” вместе с такими значимыми экспертами, как президент ассоциации франчайзинга Александр Мельников и основатель крупнейших сервисных центров Ильнар Самигуллин, скажите, какие проблемы в сфере ЖКХ чаще мешают появлению сильных решений?

Основная проблема текущей сферы ЖКХ — большая изношенность сетей и вытекающее из нее низкое качество оказания услуг. В первую очередь, это касается нарушения тепло- и водоснабжения. Кроме того, ЖКХ традиционно не оценивается как отрасль, перспективная для инвестиций. В совокупности два этих фактора и приводят к тому, что интересные проекты по модернизации водоканалов, очистных сооружений и котельных крайне редки и не получают большой известности, держатся больше на энтузиазме, нежели чем на следовании запросу общества.

Как кандидат экономических наук, скажите, какой вы видите модель ЖКХ через 5–10 лет?

Думаю, что со временем ИИ интегрируется и в ЖКХ. Искусственный интеллект способен анализировать колоссальные массивы данных о потерях, пиковых нагрузках и эффективности оборудования в реальном времени с такой скоростью, с какой не может человек. Нейросети помогут сделать ценообразование гибким и стимулирующим — поощряя тех, кто внедряет энергоэффективные технологии, и быстро выявляя участки, где деньги «улетают в трубу». Однако за ним все равно нужен будет контроль. Это превратит ЖКХ из консервативной отрасли в высокотехнологичный сектор, где во главе угла стоят математическая точность и комфорт человека.

* https://www.mk.ru/economics/2025/03/02/syurprizy-v-platezhkakh-zhkkh-chto-zhdet-rossiyan-v-2025-godu.html