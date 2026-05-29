От добрососедства к совместному росту: чем запомнился форум «АмурЭкспо-2026» на Дальнем Востоке

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Организаторы подвели итоги Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо». За четыре дня состоялась 71 сессия как регионального, так и федерального уровня, а общее количество мероприятий, посвященных развитию территорий, логистике, туристической отрасли, креативным индустриям и цифровой экономике, превысило сотню.

АЭФ в четвертый раз стал выездной площадкой для Восточного экономического форума. Важно, что мероприятие проходило в период государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Китай. Благодаря этому форум превратился в практический инструмент для реализации договоренностей, которые лидеры двух стран достигли на высшем уровне.

Заместитель председателя Правительства России и полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул настрой на развитие взаимовыгодного партнерства с дружественными государствами. По его словам, лидеры двух стран договорились об усилении взаимодействия, а «АмурЭкспо» служит одной из площадок, где обсуждаются возможности укрепления товарищеских связей, и наглядно демонстрирует результаты этой работы.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что Амурская область стала ключевым центром для углубления российско-китайских контактов во всех основных сферах. Он рассказал, что благодаря реализованным проектам Приамурье превратилось в важнейший транспортный, промышленный и логистический узел на границе двух стран. Здесь появляются масштабные инфраструктурные объекты, развивается газохимический кластер, прокладываются новые международные маршруты для перевозок, создаются современные предприятия и рабочие места. Как подчеркнул министр, за последние годы товарооборот Дальнего Востока с Китаем вырос почти в 2,5 раза, превысив в прошлом году 1,7 трлн рублей. А сам форум за это время стал одной из главных площадок для прямого диалога власти, предпринимателей и иностранных партнеров по практическим вопросам торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Участие в «АмурЭкспо» приняли свыше 500 представителей из России, Китая, Беларуси и Казахстана. Среди них — чиновники федеральных министерств, дипломаты КНР, региональные власти, бизнесмены и научные эксперты.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал главной задачей форума развитие российско-китайских отношений, подчеркнув стратегическую важность Китая как партнера. Он напомнил, что именно по решению Президента России в Благовещенске создается Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня, а «АмурЭкспо» — важная составляющая этой работы. Ежегодно растет уровень участников, и в этом году на площадке проходили выездное совещание комитета Совета федерации и круглый стол думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Центральным событием стало пленарное заседание под названием «Амурский коридор в будущее: Россия и Китай — от добрососедства к совместному росту». Здесь отметили уже достигнутые успехи: в 2025 году товарооборот макрорегиона с КНР увеличился на 45%, а пассажиропоток — на 16%. Также был реализован ряд совместных логистических, социальных и культурных проектов и намечены пути дальнейшего расширения взаимодействия.

Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов заявил, что Благовещенск в дни форума стал настоящим мостом между странами, продемонстрировав уникальные возможности и потенциал Дальнего Востока для развития экономических и гуманитарных связей. По его убеждению, результаты АЭФ повлияют на деловую повестку ВЭФ во Владивостоке и помогут выработать новые решения в сферах инвестиций и совместных проектов.

На пленарной сессии представили проект «Культурные визитки» от Института наследия РГГУ. Этот инструмент позволит систематизировать ключевые черты стран-участниц и создать общее культурное образовательное пространство России и Китая, включив в него лучшие образцы литературы, поэзии и искусства. Директор департамента МИД России Игорь Капырин добавил, что партнерство должно пройти через все слои общества. Он привел цифры - только в прошлом году между регионами было подписано 74 соглашения о сотрудничестве, а в этом — уже 13.

Среди ключевых тем также было обсуждение Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года и запуск нового инвестиционного цикла. Зампред правительства Амурской области Павел Пузанов сообщил, что валовой региональный продукт превысил 1 трлн рублей, а по темпам роста регион занял первое место на Дальнем Востоке и четвертое в стране. Инвестиции в экономику области также перешагнули отметку в 1 трлн рублей. В рамках ТОР «Амурская» привлечено 54 проекта с общим объемом вложений 2,4 трлн рублей.

Впервые на форуме эксперты России и Китая детально проработали тему электронной коммерции как «портала в торговлю будущего». Обсуждались трансграничные цифровые платежи, требования банков, перспективы цифрового юаня и рубля, а также безопасные маршруты международных расчетов. Министр цифрового развития Амурской области Денис Земнухов отметил, что цифровое сотрудничество выходит на принципиально новый уровень — от разговоров к конкретным механизмам вроде единой цифровой платформы и научных центров на базе вузов.

Выставочная часть «АмурЭкспо-2026» собрала 89 компаний, из которых 12 представляли КНР. Впервые участвовала провинция Гуандун, а Якутия показала уникальные золотые украшения. Посетители увидели первый в регионе автономный поселок «Родник» с домами на солнечных панелях и геотермальным отоплением, модульные дома-конструкторы, китайский внедорожник BAW 212 - для амурского бездорожья и коммерческий транспорт на газомоторном топливе.

Ярким событием стал первый стрим на крыше Дома российско-китайской дружбы по продаже российских продуктов. Четырехчасовую трансляцию, охватившую весь Китай, посмотрели 113 тысяч зрителей, а число показов достигло 990 тысяч. В топе продаж оказалось амурское печенье фабрики «Зея». Всего реализована продукция 17 компаний из 13 регионов.

В рамках форума прошли выездные мероприятия в Хэйхэ и Харбине. На них участники рассказали о разнообразии представленной продукции. Особый интерес вызвала экспозиция «Север – Юг» с продукцией 42 технологичных компаний из провинций Цзянсу, Чжэцзян, Шанхая и Шэньчжэня.

Министр внешних связей и туризма Приамурья Екатерина Киреева подчеркнула, что ключевыми темами на площадке Хэйхэ стали логистика и расширение межрегионального сотрудничества. Для гостей организовали насыщенную культурную программу: мастер-классы по народным промыслам и дегустации уникальных гастрономических новинок, вроде лесного сэндвича с папоротником и пирожков с начинкой «борщ». Агентство гостеприимства области провело более 700 экскурсий по Благовещенску.

Еще одним значимым событием стал Российско-китайский форум промышленного туризма «Открытая промышленность». Представители более 40 регионов делились опытом. За пять лет на промышленных предприятиях Амурской области побывало свыше 200 тысяч туристов. Особой популярностью пользуется космодром Восточный, который за два года посетили более 17 тысяч человек. По словам Екатерины Киреевой, участники не просто обменялись опытом, но и заложили фундамент для международного этапа развития промышленного туризма.

Губернатор Василий Орлов резюмировал, что «АмурЭкспо» давно перерос формат простой выставки и стал рабочим механизмом для выстраивания прямых контактов между компаниями двух стран в условиях растущего товарооборота. Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян подчеркнул особую ценность форума, прошедшего сразу после переговоров лидеров двух стран. АЭФ-2026 в очередной раз подтвердил статус ключевой площадки для укрепления сотрудничества России и Китая, основанного на высоком уровне доверия и взаимной выгоде.