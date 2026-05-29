Часть россиян получат пенсии досрочно: Соцфонд озвучил порядок выплат в июне

В связи с празднованием Дня России часть пенсионеров заранее получит пенсию в июне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне часть россиян получит пенсии досрочно. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

«В связи с празднованием Дня России часть пенсионеров заранее получит пенсию в июне, — говорится в сообщении. — Выплаты на банковские счета за длинные выходные 12—14 июня будет перечислена до 11 июня включительно. Досрочная доставка коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности».

То есть, те, кто получал пенсию 12—14 июня, получат ее не позже 11 июня. Вообще же, выплатной период продолжается до 25 числа каждого месяца, уточнили в Соцфонде.

Если вместе с пенсией человеку приходят другие выплаты из Социального фонда, то они также будут перечислены на счет получателя заранее.

Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться, заверили в Социальном фонде.

Почтовые отделения в большинстве регионов также досрочно доставят выплаты, которые обычно приходили 12 июня. Чтобы к празднику деньги уже были в кармане. А пенсии, которые приходят 13 и 14 июня, будут выплачены в соответствии с графиком работы почты.

А что с пособиями?

«Длинные праздничные выходные не затрагивают выплату детских пособий, — отметили в Социальном фонде. — Все семьи получат средства в привычные даты».

Большинство пособий банки перечислят 3 июня.

Длинные праздничные выходные не затрагивают выплату детских пособий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, средства будут перечислены по стандартному графику — 5 июня.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня.

Уточнить более подробную информацию о датах зачисления выплат в связи с праздничными и выходными днями в июне можно в банках и почтовых отделениях, напомнили в Социальном фонде России.

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