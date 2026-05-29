Задания - только по программе, работы проверят быстро: Пять фактов о ЕГЭ для спокойствия выпускников и их родителей

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в “Россия сегодня” дали последние напутствия участникам.

1. ЕГЭ уже 25 лет. Все время экзамен совершенствуется, и сегодня он один из самых технологичных, честных и объективных в мире. Никаких “угадаек” в заданиях. Утечки исключены, поскольку задания передаются в пункты проведения экзамена по защищенным каналам.

2. Заданий по темам, которые не проходили, на ЕГЭ нет. Потому что с этого учебного года все школы работают по единым федеральным программам, которые синхронизированы с экзаменационными заданиями (официально они называются КИМы - контрольно-измерительные материалы). Также в федеральном госстандарте прописано, что должны спрашивать на экзамене.

Экзамен ЕГЭ совершенствуется, и сегодня он один из самых технологичных, честных и объективных в мире. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3. Работы обещают проверить четко в указанные сроки. Как показывает практика последних лет, результаты детям сообщают раньше.

4. И выпускники, и их родители могут направлять жалобы о нарушениях или ошибках организаторов через QR-коды, размещенные в пунктах проведения экзаменов. Они ведут на платформу обратной связи Рособрандзора, где обещают реагировать незамедлительно. Пожаловаться можно до и после экзамена. Ранее такая возможность была только у участников экзамена.

5. Динамика последних пяти лет показывает: выпускники сдают ЕГЭ все лучше и лучше. Отмечают рост среднего балла (60+) по естественно-научным предметам, математике и физике. Также все меньше детей проваливают экзамен.

ЦИФРЫ

На экзамене по физике в этом году ожидают почти на 25% больше выпускников, чем в прошлом. Прирост участников отмечают также на математику, химию, биологию, информатику.

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История станет обязательной в 2028-м

Обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов, о котором много говорят в последнее время, планируют провести в марте-феврале 2028 года. Он, напомним, будет допуском к сдаче ОГЭ по аналогии с итоговым собеседованием, которое девятиклассники проходят уже сейчас. То есть допуска будет два.

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