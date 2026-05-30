Мундир Гагарина, спаниель Сталина и жизнь до смартфона: в какой музей сходить с ребенком, чтобы улучшились оценки

В некоторых музеях разрешают не только посмотреть, но и потрогать, покрутить механизма. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рейтинг составил Московский международный салон образования (ММСО) на основе опроса 780 учителей московских школ. Те чуть ли не единогласно отметили: после посещения интерактивных экспозиций школьники начинают задавать вопросы «как это устроено?».

В некоторых музеях из рейтинга разрешают не только посмотреть, но и потрогать-покрутить разные устройства и механизмы. Конечно же, так ученики лучше понимают физику процессов, чем когда просто рассматривают картинки и схемы в учебниках. Экскурсии и мастер-классы помогают развить у детей понимание принципов работы механики, пространственное мышление. У многих ребят появляется желание собирать и конструировать что-то своими руками. Из этого опыта складывается понимания себя. То есть зашел в музей обычный ребенок, а вышел будущий инженер.

Мы посмотрели, какие из экспозиций стоит посетить во время летних каникул.

ПОДТЯНУТЬ ФИЗИКУ И МАТЕМАТИКУ

Музей космонавтики

Билет школьнику стоит 300 р., в четверг третьей недели месяца вход бесплатный.

Работает выставка «Сердце первого» (про Гагарина и космическую технику) и выставка кукол (есть портретные куклы Гагарина с Белкой и Стрелкой на руках, Константина Циолковского и пр. — всего 24, экспонаты говорящие — сами о себе рассказывают). В музее также есть виртуальные выставки и планетарий.

Музей космонавтики Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Билет школьнику стоит 350 р.

В огромном павильоне представлены более 2 тысяч экспонатов. В их числе уникальные образцы космической и летательной техники. Есть интерактивные тренажеры с имитацией кабины космического корабля, интерактивные столы для освоения материала в игровой форме, 5D-кинотеатр и пр. Проводят обзорные экскурсии и экскурсии-квесты.

Планетарий в Музее космонавтики Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музей «АТОМ» на ВДНХ

Билет школьнику стоит 550 р.

Есть обзорные экскурсии и тематические, есть даже ночные и те, что проводит робот. А 1 июня с 10.00 до 20.00 — фестиваль науки, технологий и семейного отдыха «Атомный движ». Будут мастер-классы, интерактивные площадки, кинопоказы, встречи со спортсменами, VR-активности, творческие занятия и научные эксперименты для детей и взрослых.

Политехнический музей

Билет школьнику стоит 400 р.

Здесь можно увидеть уникальные предметы и механизмы — от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционной постройки «Руссо-Балт» до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники. Сейчас проводят экскурсии «Жизнь до и после смартфона», «Энергия вокруг нас», «Моделирование», «Автомобильные коллекции», «Тайны времени» и пр.

Политехнический музей Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Экспериментаниум

Билет для школьника стоит 850 р.

Экспозиция — 300 интерактивных экспонатов из разных областей знаний: механика, оптика, магнетизм, газы, головоломки, математика, человек, техника, жидкости, звук. Плюс тематические экскурсии, шоу и мастер-классы.

Экспериментаниум Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музей советских игровых автоматов

Билет для школьника стоит 1100 р.

«Морской бой», «Танкодром», «Сафари», «Хоккей» — в фондах музея около 300 экспонатов, можно поиграть, потрогать, узнать, как они устроены. Автоматы создавались на оборонных предприятиях и программировались по передовым методикам тех времен.

Музей криптографии

Билет для льготных категорий стоит от 500 рублей. По карте «Москвёнок» вход для школьников бесплатный. Взрослый билет - 1000 рублей.

Криптография — наука о защите информации математическими методами. В музее есть обзорные и интерактивные экскурсии, квесты, мастер-классы. По понедельникам — летние интенсивы для детей 9–13 лет на развитие инженерного мышления и исследовательских навыков через проекты и игру. Дети познакомятся с устройством цифрового мира и попробуют себя в роли криптографов.

ПОЛЮБИТЬ БИОЛОГИЮ

Дарвиновский музей

Билет школьнику — 250 р., для учеников московских школ и колледжей — бесплатно.

Крупнейший естественно-научный музей страны с уникальными экспонатами. Африканский слон императора Николая II, спаниэль Сталина, омар Гагарина (там все объяснят) и др. Помимо экскурсий сейчас проходят выставки «Искусство обмана» (как маскируется разная живность), «Нахлебники» (история о паразитах в пяти блокбастерах), «Палеоарт» (про динозавров). Все лето будут занятия в лаборатории «Жизнь под микроскопом», мастер-классы, квесты (в том числе и онлайн).

Дарвиновский музей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зоологический музей МГУ

Входной билет для детей бесплатно, экскурсии — от 300 р.

10 тысяч экспонатов, среди которых чучело слонихи, носорога, льва, скелет мамонта — и все с интересной историей. А также экскурсии для детей, интерактивные занятия, квесты, лекции онлайн.

Биологический музей им. Тимирязева

Билет для школьника стоит 225 р.

Работают выставки «Жужжащий мир», «Фантастические насекомые», «12 признаков живого», «Палеоиллюстрации» (работы художника-палеореконструктора). А также виртуальная «Академик Павлов. Человек, „открывший“ рефлекс». Есть экскурсии, квесты, лекции.

Биологический музей им. Тимирязева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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География и история в мультиках

Если от слова «музей» ребенок кривит нос, предложите отправиться в мультпутешествие по нашей стране. Вот подборка мультсериалов от Сергея Морозова, исполнительного директора студии «Клаксон Продакшн».

«Мульти-Россия» (0+). Главный герой сериала Медведь-краевед рассказывает, чем знаменит тот или иной регион, какие народы там живут, чем они занимаются и чем это место важно для страны.

Кадр из мультфильма «Мульти-Россия»

«Команда Флоры. Экопатруль» (0+). Флора и ее команда путешествуют по России, помогая спасать леса, озера, заповедники. Среди локаций — Мраморный каньон Рускеалы, Куршская коса, Чарские пески, Васюганские болота и другие природные объекты.

«Бодо Бородо: Путешествия» (0+). Бодо путешествует по разным странам, а потом по России, от Камчатки до Новгорода. Он передвигается по воде, по суше, по воздуху. Постоянно путает факты и попадает в нелепые ситуации.

«Домики» (0+). Главные герои — дома и архитектурные сооружения России. Они путешествуют, знакомятся друг с другом и рассказывают интересные истории, из которых дети узнают, что такое деревянное зодчество, почему в разных регионах по-разному строили дома и как архитектурные стили связаны с историей страны.

«Гора самоцветов» (0+). Уникальная коллекция сказок народов России, выполненная в разных художественных стилях. Каждый фильм цикла основан на фольклоре конкретного региона или народа — от Кавказа до Сибири и Дальнего Востока.

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