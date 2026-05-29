Дочь Жасмин Маргарита спела вместе с мамой на шоу «Головоломка» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жасмин начала подготовку к своему столичному шоу «Головоломка» ещё несколько месяцев назад. Специально для концерта артистка под присмотром нутрициолога постройнела на 12 килограммов и сейчас выглядит как голливудская кинодива.

Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

14-летняя дочь Жасмин запела вместе с мамой

«Ферритин у меня был практически на нуле всё время. Я вызывала медсестру: она меня прокапывала, или же я принимала таблетки, чтобы поднять ферритин. Я действительно себя очень плохо чувствовала», — рассказывала репортерам о своей борьбе за стройность Жасмин.

Шоу Жасмин получилось не только эффектным благодаря красивой сценографии, декорациям-трансформерам, которые превращали сцену то в уютное кафе, то в шумную площадь, но и душевным.

Жасмин с семьей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Артистка пела свои хиты живьём в сопровождении музыкантов, которые прятались за декорациями в виде железных масок.

Не только голос звучал как хрусталь, но и блистали наряды звезды. Жасмин оригинально обыграла асимметричный пиджак с одним рукавом, накинув его на одно плечо. И вот уже без сложных переодеваний на сцене получился новый образ. Хотя, конечно, смена нарядов была и не одна. Артистка не без удовольствия демонстрировала стройные формы в ярких нарядах, расшитых кристаллами.

Маргарита, дочь Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В зале певицу поддерживала вся семья: муж, бизнесмен и политик Илан Шор, и дети.

14-летняя дочь Маргарита приехала со своей лучшей подругой Надей Песковой, дочерью фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Аркадий Укупник Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Маргарита, которая, по словам Жасмин, очень похожа на своего папу, всё же нашла схожую черту с мамой — девочка любит петь.

«Мы с тобой так похожи!» — пели со сцены мама и дочь. В партере дуэт поддержали многие звёзды: хоккеист Александр Овечкин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, композитор Аркадий Укупник с женой, Алсу, певица Диана Гурцкая с братом Робертом, Нелли Кобзон, Александр Буйнов, Лев Лещенко.

Алсу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нелли Кобзон Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выступление Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лев Лщенко и Жасмин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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