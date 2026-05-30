Составили для вас подборку актуальных льняных вещей для лета. Фото: 12storeez.com/lamoda.ru

Есть вещи, которые каждое лето возвращаются в тренды, а есть те, что уже давно вышли за рамки моды и стали стилем жизни. Лен — как раз из второй категории. Он выглядит дорого, позволяет коже дышать, красиво смотрится в движении и создает ощущение расслабленной эстетики, будто вы только что вернулись с побережья Италии. О преимуществах льна и об актуальных моделях в этом сезоне рассказала стилист, модный блогер, эксперт ТВ и глянцевых журналов — Мария Шеди.

Стилист Мария Шеди рассказала об особенностях льна и составила подборку актуальных вещей Фото: личный архив.

Особенности льна

Известно, что у льна есть одна особенность, которая многих до сих пор пугает: он мнется. И кажется, что спустя полчаса после выхода из дома образ теряет свою идеальность. Но вот интересный факт: в 2026 году именно эта легкая помятость считается частью стиля. Она перестала быть недостатком и стала характером вещи. Потому что идеально выглаженный лен часто выглядит слишком искусственно, а его легкая небрежность создает ощущение дорогого, расслабленного гардероба.

А если хочется меньше складок, то стоит присмотреться к смесовым тканям — например, лен с вискозой, хлопком или тенселем. Они сохраняют красивую фактуру льна, но при этом намного меньше мнутся.

На самом деле лен не такой капризный, как кажется. Лучше стирать его на деликатном режиме при температуре 30–40 градусов и не использовать слишком агрессивные средства — они могут сделать ткань жестче. После стирки достаточно аккуратно расправить вещи и сушить на вешалке или в горизонтальном положении. Небольшой лайфхак — если хотите минимизировать складки, гладьте лен слегка влажным или используйте отпариватель. Но не пытайтесь добиться абсолютной гладкости: в этом и есть его особенность.

Теперь разберем вещи, в которые действительно стоит инвестировать этим летом.

Брючные комплекты необычного кроя

Если раньше льняной костюм выглядел как базовый комплект для отпуска, то в 2026 году он стал намного интереснее. Асимметричный крой, необычные детали, смещенные линии и архитектурные формы делают его современным.

Костюмы Zarina и 12 storeez. Фото: zarina.ru/12storeez.com

Особенно актуальны молочные, сливочные, песочные и пудровые оттенки. Носить такой костюм можно по-разному: днем добавлять простой топ и сандалии, а вечером менять их на рубашку и украшения с золотыми деталями. Еще один прием — носить рубашку слегка расстегнутой поверх контрастного топа. Это сразу делает образ более сложным.

Колье Tilda Jewelry. Фото: tildajewelry.ru

Топы с принтом и декором

Лен давно перестал быть исключительно про минимализм. В новом сезоне появляются топы с кроше-декором, цветочными мотивами, бантиками и горохом.

Топ Ostin. Фото: ostin.com

Особенно красиво смотрится сочетание романтичных деталей и простой фактуры самого материала. Например, льняной топ в горох с широкими брюками или модель с кроше-элементами с джинсами свободного кроя.

Топ Mango. Фото: lamoda.ru

Главное правило — если верх акцентный, то низ лучше оставить спокойным. Тогда образ будет выглядеть дорогим, а не перегруженным.

Платья: миди и свободное макси

Кажется, нет более летней вещи, чем льняное платье. Прямой крой миди — вариант для тех, кто любит универсальность. Днем его можно носить с балетками или мюлями, а вечером добавить акцентные украшения и маленькую сумку.

Платье Vittoria Vicci. Фото: lamoda.ru

Мюли Vittoria Vicci. Фото: lamoda.ru

Свободное макси — уже про настроение. Про отпуск, долгие прогулки и ощущение легкости. Особенно красиво сейчас выглядят модели не только в белом или бежевом цвете, но и в приглушенном голубом, сливочном, терракотовом или цвете шалфея.

Платье Annen. Фото: lamoda.ru

Шорты

Нет, речь уже не про короткие облегающие модели, которые были популярны раньше. Летом 2026 выбираем свободные льняные шорты с высокой посадкой и чуть удлиненным силуэтом. Они выглядят намного элегантнее и легко вписываются даже в городской гардероб.

Шорты Lime и Zarina. Фото: limestore.com/zarina.ru

Сочетайте их с объемными рубашками, майками, жилетами или легкими жакетами. Один из самых красивых приемов — собрать монохромный образ полностью в одной гамме.

Юбки мини и макси: время экспериментировать

Раньше льняные вещи почти всегда существовали в нейтральных оттенках, но сейчас можно смело уходить в цвет, особенно в таких вещах, как юбки. Присмотритесь к таким оттенкам, как коралловый, изумрудный, темно-синий.

Юбка Lime и сумка Sela. Фото: lamoda.ru

Мини-юбки красиво смотрятся с объемными рубашками и плетеными аксессуарами, а макси — с простыми майками и акцентными украшениями. Иногда достаточно одной цветной юбки, чтобы весь образ выглядел интереснее.

Юбка Sabrina Scala и браслет Zarina. Фото: lamoda.ru/zarina.ru

Свободные брюки: для повседневности и офиса

Наверное, самая универсальная покупка на лето. Для повседневной жизни сочетайте свободные льняные брюки с майками, топами или рубашками навыпуск. Можно поэкспериментировать с принтами. Например, выбрать ультрамодный горох. Добавьте очки, крупное украшение и удобную обувь — и образ готов.

Брюки Govoroli. Фото: lamoda.ru

Для офиса лен тоже давно адаптировался. Просто выбирайте более плотные смесовые ткани и сочетайте брюки со структурированными рубашками, жилетами или лаконичными жакетами.

Костюм 12 storeez. Фото: 12storeez.com

И да, больше не нужно выбирать между комфортом и красивым внешним видом! Лен сегодня — это больше не история про дачу, корзинку и обязательную соломенную шляпу. Он стал намного сложнее, интереснее и современнее. А его легкая помятость теперь говорит не о небрежности, а о расслабленной эстетике, когда вещи выглядят так, будто вы не старались слишком сильно, но все равно выглядите очень хорошо.