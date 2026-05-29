Авиация, искусственный интеллект и спутники: Как школьники России рассказывают о научных достижениях

Победители конкурса «Знаешь? Научи!», их наставники и эксперты жюри. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

«Я хочу создавать то, что летает», - уверенно заявляет восьмиклассник Матвей Сушинин из Рыбинска Ярославской области. 14-летний Матвей – победитель в номинации «Двигателестроение». Ученик школы № 24 им. Бориса Рукавицына создал видеоролик «Сердце самолета», в котором просто и понятно рассказывает, как инженеры создают авиационные двигатели.

Матвей – парень разносторонний: занимается в клубе юного моряка, участвует в соревнованиях по морскому многоборью, любит играть в лазертаг. А в будущем мечтает работать на авиационном заводе как мама, которая привила сыну любовь к инженерной науке.

Матвей Сушинин с мамой. Именно она привила любовь сыну к авиастроению. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

10-летняя Александра Аристова из Омска знает, как рассказать про искусственный интеллект так, чтобы он стал понятен даже бабушке. Выпускница 4 класса технологического лицея «Авангард» любит русский и математику, занимается легкой атлетикой и уже завоевала 3 золотых знака отличия ГТО. Круто же?! А еще она автор классного видеоролика в стиле научпоп «Нейросеть: волшебство или наука?»

Девятиклассница Снежана Попова из Твери шагнула еще дальше. Вместе со своим ИИ-двойником она создала видео, в котором доказала, что нейросеть вполне может быть достойным инструментом для рождения самых разных идей.

ДЕТИ ЛЮБЯТ НАУКУ

С этими замечательными ребятами я познакомилась в киностудии имени М. Горького во время торжественной церемонии награждения победителей V сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Его учредили в Десятилетие науки и технологий для популяризации науки и вовлечения школьников в исследовательскую деятельность. Пятый сезон подтвердил – дети любят науку и с удовольствием погружаются в ее тайны. Так, в этом году участниками стали 2000 школьников со всей страны. Они представили авторские видеоролики с объяснениями сложных научных явлений, технологий и открытий.

Вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко вручил награду двенадцатилетнему Дмитрию Жаворонкову из Москвы. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

- Нацпроект «Молодежь и дети» по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина призван создавать возможности для реализации ваших талантов. В ходе совместной работы с Росмолодежью и АНО «Национальные приоритеты» в рамках него мы видим, как меняется отношение к науке в нашей стране, - отметил в приветственном слове заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко. - По данным социологических опросов, 71% родителей желают, чтобы их дети связали жизнь с наукой. Для того, чтобы это число росло, нужно продолжать, ярко, талантливо, интересно, доходчиво, простыми словами рассказывать о сложном, показывать и делать так, чтобы всем захотелось последовать вашему примеру. Наша страна в мировой науке считается значимой державой, она занимает 8 место. Это говорит о том, что мы вкладываем достаточно для того, чтобы здесь было интересно и можно было эффективно заниматься наукой.

Мне, журналисту, любопытно наблюдать за этим конкурсом из года в год. Во-первых, сердце радуется за ребят. Они любят науку, им нравится разбираться в ее тонкостях и, самое главное – рассказывать об этом другим. Во-вторых, это прекрасная возможность узнать много нового. Ролики победителей организатор конкурса АНО «Национальные приоритеты» выкладывают на портале научи.наука.рф. Посмотрите – там кладезь интереснейшей информации!

ФОРМАТЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА НЕСТАНДАРТНЫЕ

В этом году участие в конкурсе приняли школьники из 82 регионов России. Победителей определяли в трех возрастных категориях – младшая, средняя и старшая школа. В этом сезоне участники представили работы по самым разным направлениям – от физики, химии и биологии до искусственного интеллекта, космоса и новых материалов. Всего за пять сезонов конкурса участники прислали более 12 тысяч видеороликов.

- Дети стали гораздо смелее в подаче материала, научились удерживать внимание аудитории и искать нестандартные форматы. Но главное – изменилось отношение к самой науке, - подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. - Она перестала восприниматься как что-то сложное и недоступное. Участники получают возможность заявить о себе, познакомиться с представителями научного сообщества и ведущих университетов, почувствовать, что их интерес к исследованиям действительно важен и востребован.

Восьмилетний Максим Носулич из московской школы № 760 им. А.П. Маресьева вместе с мамой создал ролик «Русский код смелости». В нем с помощью ИИ известные русские женщины разных эпох рассказывают о своих великих достижениях. А автор-третьеклассник уточняет у них разные нюансы. Были ли ошибки в задачках у Софьи Ковалевской? Боялась ли микробов создательница пенициллина, известный микробиолог Зинаида Ермольева? Было ли страшно в космосе Валентине Терешковой? Словом, новые технологии помогли мальчишке расспросить именитых ученых о том, что его, действительно, интересует. И нет тут никакой магии, ведь нейросеть – не волшебство, а физика, математика, информатика и т.д. Впрочем, Снежана Попова нам об этом уже очень увлекательно рассказала.

Максим Носулич стал победителем в номинации «Наука. История. Человек». Вместе с ним на фото — главный исполнительный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

ПРИБАВКАМ К ЕГЭ

Победителями V сезона конкурса «Знаешь? Научи!» стали 18 школьников в возрасте от 7 до 18 лет (см. ниже), еще 36 участников получили звание призеров. В финал вышли авторы лучших научно-популярных видеороликов, сумевшие не только глубоко раскрыть выбранные темы, но и сделать их интересными и доступными для широкой аудитории. Финалисты, их наставники и школы получили подарки от партнеров конкурса, среди которых – симуляторы для тренировки навыков пилотирования квадрокоптеров, беспроводные наушники, умные колонки, цифровые микроскопы, интерактивные доски, фирменный мерч и другие призы.

- Для РУДН большая честь в этом году выступить одним из партнеров конкурса «Знаешь? Научи!», - сказал ректор РУДН Олег Ястребов. - Мы очень благодарны за возможность поддержать конкурс партнера нашего университета АНО «Национальные приоритеты». РУДН победителям конкурса при поступлении дает 5 баллов дополнительно к ЕГЭ, призерам – 3 балла. Абитуриенты текущего года уже смогут использовать эти достижения. Начисленные баллы мы учитываем на протяжении 2-х лет. В нашем вузе более 200 научных лабораторий. В их числе – лаборатории мирового уровня. Ребята, которые добиваются высоких результатов в научной деятельности, получают дополнительную научную стипендию РУДН.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» – организатора конкурса – София Малявина вручила награду одному из самых юных победителей конкурса – Егору Перелыгину из Москвы. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

ПОБЕДИТЕЛИ «ЗНАЕШЬ? НАУЧИ!»

Номинация «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны» (партнер номинации – ГК «Геоскан»):

Егор Шитик, Центр детского технического творчества профессиональной ориентации при АО «НПО» Обуховский завод (Санкт-Петербург), видеоролик – «Глаза планеты».

Роман Хлунов, Школа № 37 (Нижний Новгород), видеоролик – «Дроны: от мечты о небе до помощников шахтеров и спасателей».

Степан Гаврилов, Центр дополнительного образования детей «Родничок» (г. Ковров, Владимирская область), видеоролик – «Физические принципы полетов».

Номинация «Умные материалы в городах будущего» (партнер номинации – СИБУР):

Олег Маслов, Лицей № 2 (Пермь), видеоролик – «Материалы будущего».

Артур Королев, Школа № 1317 (Москва), видеоролик – «Эластомеры. Чем эластомеры «лучше» пластмасс?».

Ян Якушин, Школа № 220 (Новосибирск), видеоролик – «Полимеры как основные компоненты современных строительных решений».

Номинация «Двигателестроение» (партнер номинации – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»):

Тимофей Ковалев, Псковский технический лицей (Псков), видеоролик – «Как физика поднимает самолеты в небо».

Матвей Сушинин, Школа № 24 имени Бориса Рукавицына (г. Рыбинск, Ярославская область), видеоролик – «Сердце самолета».

Георгий Чернышев, Курчатовская школа (Москва), видеоролик – «Секрет полета – сердце самолета».

Номинация «Устройство будущего: от идеи к чертежу» (партнер номинации – Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»).

Радмира Отставнова, Школа № 15, (г. Альметьевск, Республика Татарстан), видеоролик – «Умное зеркало «HealthScan».

Дмитрий Жаворонков, Бауманская инженерная школа № 1580 (Москва), видеоролик – «Умные контейнеры полного цикла переработки MusorUm».

Егор Перелыгин, Школа в Капотне (Москва), видеоролик – «Smart рюкзак».

Номинация «Наука, история, человек» (партнер номинации – Редакция «Аванта» издательства АСТ):

Софья Куркчи, Школа № 4 имени Жака-Ива Кусто (Санкт-Петербург), видеоролик – «Мария Кюри: свет, изменивший мир».

Анастасия Виноградова, Гимназия № 631 (Санкт-Петербург), видеоролик – «Анатомия: Путешествие в вечность».

Максим Носулич, Школа № 760 имени А.П. Маресьева (Москва), видеоролик – «Русский код смелости: Маленькое интервью с великими женщинами».

Номинация «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый» (партнер номинации – Авито):

Снежана Попова, Центр образования имени Александра Атрощанка (Тверь), видеоролик – «Нейроснежа, помоги».

Виктория Герелес, Молчановская СОШ (с. Молчаново, Амурская область), видеоролик – «Искусственный интеллект: магия или математика?»

Александра Аристова, Технологический лицей «Авангард» (Омск), видеоролик – «Нейросеть: волшебство или наука?».