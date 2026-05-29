Пять лет в лидерах: губернатор Александр Моор отчитался о развитии Тюменской области в 2025 году

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменская область уже пять лет подряд не опускается ниже пятой строчки в рейтингах инвестиционной привлекательности и качества жизни. По словам губернатора Александра Моора, это прямое свидетельство слаженной и результативной работы всей большой команды руководства регионом. Такое заявление глава области сделал во время выступления перед депутатами Тюменской областной Думы с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства по итогам 2025 года.

Губернатор напомнил, что весь отчетный период проходил под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, что придало каждому событию особую глубину и смысл. Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, а в самой Тюменской области он стал Годом героев. Александр Моор подчеркнул, что по поручению главы государства 47 ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почетный житель» того муниципального образования, где они проживают. Губернатор назвал ветеранов живыми хранителями исторической памяти и нравственным ориентиром для молодых поколений.

В Год героев в регионе стартовал проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области», созданный по аналогии с президентской программой «Время героев». Его цель — подготовка грамотных и компетентных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, общественных и иных организациях. Как сообщил Александр Моор, сейчас обучение проходят 31 ветеран СВО, а восемь участников проекта успешно трудоустроены.

Глава региона обратил особое внимание на системную поддержку бойцов и их семей. Важнейшим направлением социализации он назвал трудовую занятость. В 2025 году была введена возможность квотирования рабочих мест для участников СВО, и в рамках этой квоты на работу приняли 306 человек. С 1 сентября 2025 года в регионе назначили новую ежемесячную выплату для студентов из семей участников спецоперации, и за четыре месяца ее оформили 736 человек.

Продолжают свою работу 82 семейные социальные гостиные, где родные бойцов могут бесплатно получить юридические и социальные консультации, а также психологическую помощь. Александр Моор привел цифру: с момента открытия первых таких гостиных в 2022 году поддержку получили почти 26 тысяч человек.

Переходя к анализу социально-экономического развития, губернатор сообщил, что индекс промышленного производства составил 100,1 процента. Рост обеспечен прежде всего добычей полезных ископаемых, где показатель достиг 101,4 процента. За последние десять лет промышленность Тюменской области выросла в 1,6 раза, а обрабатывающий сектор — более чем вдвое. Для дальнейшего развития промышленности нужна инфраструктура. Александр Моор проинформировал депутатов, что в 2025 году продолжалось проектирование индустриального парка «Московский» — готовятся внешние и внутриплощадочные сети. Также ведется подготовка градостроительной документации для парка «Рощино». Эти площадки, по замыслу, станут точками притяжения для инвесторов, где бизнес сможет быстро запустить производство, не тратя время на подключение к коммуникациям.

Объем инвестиций в основной капитал за 2025 год достиг 481 миллиарда рублей, что составляет 101,5 процента к уровню предыдущего года. Губернатор акцентировал, что рост уверенный и стабильный. Тюменская область стала одним из первых российских регионов, полностью внедривших муниципальный инвестиционный стандарт. Только за прошлый год в региональный Реестр инвестиционных проектов включили 350 новых инициатив с заявленным объемом вложений свыше 80 миллиардов рублей. При этом 286 проектов признаны реализованными, что позволило создать свыше 10,5 тысячи новых рабочих мест. Александр Моор подчеркнул: за каждым таким проектом стоят реальные предприятия, реальные люди и реальная продукция.

В своем выступлении глава региона также остановился на достижениях в агропромышленном комплексе, поддержке предпринимательства и креативных индустрий, жилищном строительстве, дорожной инфраструктуре, ЖКХ, цифровизации и создании комфортной среды для жизни.

Позитивные перемены происходят и в социальной сфере. Продолжается обновление образовательной инфраструктуры. В 2025 году в поселке Московский Тюменского муниципального округа открылась школа на 1100 мест с дошкольным отделением на 350 мест. Три деревянные школы заменили новыми в Уватском, Ярковском и Вагайском округах. В Тюмени заработали два новых детских сада. Капитальный ремонт провели в 23 школах и 10 детских садах. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в регионе возвели 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории и две модульные конструкции для филиалов поликлиник. Завершилось строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинский, а капитальный ремонт осуществлён на 13 объектах здравоохранения.

Развитие экономики и социальной сферы, по словам Александра Моора, позитивно сказывается на демографии. В Тюменской области наблюдается стабильный рост численности населения и количества семей. По итогам 2025 года в регионе проживает более 270 тысяч семей с детьми, из которых 40 тысяч — многодетные. Из общего числа жителей (свыше 1 миллиона 626 тысяч человек) более 400 тысяч составляют дети.

«Тюменская область стабильно входит в десятку лидеров среди регионов России по суммарному коэффициенту рождаемости»,- сделал акцент губернатор.

В целом регион сохраняет высокий уровень подготовки и эффективности в достижении национальных целей развития, поставленных президентом Владимиром Путиным. В 2025 году на территории Тюменской области успешно реализовали 41 региональный проект в рамках 11 национальных проектов, и эта работа продолжается.

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов отметил, что депутаты положительно оценили работу регионального правительства в 2025 году. Он выразил уверенность, что все достижения области свидетельствуют о поступательном развитии, где приоритетом являются укрепление экономического потенциала и забота о благополучии людей.

Резюмируя свое выступление, Александр Моор заявил, что Тюменская область остается территорией, привлекательной для жизни.

«2025 год еще раз показал: общими силами мы способны справиться со всеми вызовами и задачами. Регион продолжает двигаться вперед», – заявил глава региона.