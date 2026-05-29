Петербургский стиль в туризме: объединяя мировую географию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Развитие мирового туризма определяется персонализацией опыта, цифровизацией процессов, устойчивым потреблением и поиском альтернативных форматов отдыха взамен классического массового туризма. Объединение мировой географии стирает границы между странами и связывает людей по всему земному шару.

- По данным Всемирной туристской организации и ведущих мировых туристических агентств и агрегаторов, индустрия полностью восстановилась и превзошла допандемийные показатели, достигнув в 2025 году отметки в 1,5 млрд человек и свыше 2,2 трлн долларов доходов, - привел цифры, открывая мероприятие, программный директор клуба Vostok Сергей Рыбаков.

Cергей Рыбаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Он подчеркнул, что Санкт-Петербург – культурная столица России и признанный глобальный туристический центр, ежегодно принимающий миллионы путешественников со всего мира. Город славится шедеврами архитектуры, белыми ночами, дворцовыми ансамблями и богатейшим культурным достоянием, объединяя классическое наследие и современную событийную и деловую инфраструктуру. В разные годы город официально признавался ведущим туристическим направлением планеты по версии престижной премии World Travel Awards.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

2026 год вновь подтверждает статус Санкт-Петербурга как туристической столицы. Отрасль находится на пике активности, реализуется множество ярких проектов. Об этом рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

- В преддверии лета мы готовимся к двум ключевым событиям – ПМЭФ и программа «Северное лето» – так мы открываем новый туристический сезон, - сказал он. - Разумеется, главной точкой притяжения станет экономический форум, который стартует со дня на день. У нас сформирована обширная туристическая повестка. Будут события как на основных площадках, так и в отдельных локациях.

По словам Евгения Панкевича, 2025 й оказался весьма успешным: город принял 12,4 миллиона гостей. В этом году прогнозируется рост от 3 до 5%.

- Отрасль уже активно трудится: музеи, водные экскурсии, заказные группы, - перечисляет спикер. - Оживленно ведет себя деловой туризм. Февраль, март, апрель подарили Петербургу множество частных конгрессов, круглых столов и конференций. Не менее важен событийный туризм. У нас бесконечное число маршрутов и вариативный турпродукт для любых возрастов и категорий граждан, что обеспечивает высокий индекс возвратности и удовлетворенности поездкой, что, безусловно, является главными факторами нашей работы на внутреннем рынке.

КАКИМ БУДЕТ ПМЭФ

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков рассказал о подготовке XXIX Петербургского международного экономического форума. На площадке идет монтаж стендов партнеров, зон делового общения, залов деловой программы.

- «Экспофорум» преображается на глазах. Мы уверены, что сможем удивить даже самых постоянных участников — новыми решениями, стендами и подходами к организации пространства. В этом нам активно помогают партнёры, - подчеркнул Алексей Вальков. - Полная программа Форума опубликована на сайте. Структура остается привычной. Форум откроет День международной кооперации малого и среднего предпринимательства: мы продолжаем получать множество заявок от представителей МСП из России и зарубежных стран. В этот же день пройдут двусторонние бизнес-диалоги, а также форум «Лекарственная безопасность».

4 июня состоится сессия открытия и мероприятия основной деловой программы.

5 июня — пленарное заседание.

Заключительный день, 6 июня, посвящен Дню будущего и форуму креативного бизнеса.

По словам Алексея Валькова, за считаные дни до старта мероприятия заявки продолжают поступать. Особенно велик интерес со стороны МСП.

- ПМЭФ — площадка не только для крупных игроков, - отметил он. - Это лучшая точка входа для тех, кто хочет вести бизнес с Россией и расширять сеть контактов. Поэтому оргкомитет утвердил для малых компаний отдельный пакет участия стоимостью 66 000 рублей на два дня — первый и заключительный.

Организаторы ждут для участия в ПМЭФ внушительные делегации из Саудовской Аравии и Танзании. Все зарубежные гости будут сконцентрированы в одном павильоне, где также расположится зона «Росконгресс Интернешнл».

ТУРИЗМ – ЭТО НАША ТЕМА

Тема туризма «Комсомольской правды» началась с легендарных советских экспедиций. Журналисты «Комсомолки» побывали практически во всех уголках страны: от Дальнего Востока до Крайнего Севера, флаг «КП» водружен даже на Северном полюсе. Эта тема нам органично близка, и мы увидели, что она невероятно востребована. Люди хотят читать о своей стране, открывать ее прекрасные и удивительные грани.

- Поэтому в 2019 году мы запустили специальный сайт «Отдых в России». Название говорит само за себя: он целиком посвящён внутреннему туризму, - рассказала шеф-редактор специальных проектов KP.RU в Медиагруппе «Комсомольская правда» Дарья Панкина. - Наш ключевой принцип - постоянный анализ поисковых запросов. Мы отслеживаем, что именно ищут люди, и исходя из этого формируем контент. По сути, это полноценный путеводитель по всем видам отдыха в России: от поездок с детьми на Новый год до романтических путешествий и летнего отпуска. Логичным продолжением сайта стала наша национальная туристическая премия «Маршрут построен». Она стартовала в 2021 году, и в апреле мы с гордостью завершили юбилейный пятый сезон. Он стал рекордным. Мы получили более 1100 заявок из 79 регионов по 23 номинациям. По данным «Медиалогии», наша премия вошла в топ-3 туристических премий России по упоминаемости в сети. Мы очень гордимся этим результатом.

Дарья Панкина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дарья Панкина отметила, что среди победителей и призеров -проекты из Санкт-Петербурга. «Кронштадт» стал лауреатом в номинации «Туристический город». Проект «Санкт-Петербург: новая география» получил приз в новой для нас номинации «Инклюзивный туризм». Еще один призер в номинации «Автотуризм» - внедорожный фестиваль «Ладога Трофи», который проводится уже 30 лет.

МЕСТО ВСТРЕЧ

Петербург - место, где встречаются друзья и родственники. Это один из самых популярных поводов для визита, наряду с семейным отдыхом и желанием увидеть новые локации, чтобы затем вернуться вновь. ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Санкт-Петербурга начинают общение с потенциальным гостем Северной столицы задолго до его приезда, активно продвигая город в регионах страны.

- В Петербурге работают 13 туристских информационных центров. Наше бюро - первое в России, ему 25 лет, - рассказала генеральный директор ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Санкт-Петербурга Яна Макшина. - Именно от нас пошли ТИЦы по всей стране. Самый знаменитый центр - на Дворцовой площади. В апреле мы открыли новый центр нового формата в Петропавловской крепости. Также центры есть на всех значимых въездах: в Пулково, на автовокзале и железнодорожном вокзале.

Яна Макшина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты бюро знают о тенденциях туризма все: в первый раз гости приезжают за музеями и архитектурой, во второй и третий — погружаются в атмосферу и открывают для себя другие районы. Сейчас в топе посещаемости - экотуризм.

- Мы уделяем большое внимание инклюзивному туризму. Город должны видеть все, даже люди с ограничениями по здоровью, - дополнила Яна Макшина. - Два наших масштабных экскурсионных продукта полностью адаптированы, и теперь любой желающий может посетить Петербург с семьей самостоятельно.

По словам спикера, сегодня большой популярностью у туристов пользуются карты и маршрутные буклеты. Так, самым востребованным стал маршрут по местам Виктора Цоя. Кроме того, Петербург - водный город. Более 150 экскурсий по рекам и каналам предлагается на выбор его гостям.

«МОСКВИЧКА» ПОКАЖЕТ И РАССКАЖЕТ

Издатель журнала «Москвичка» Дарья Решке рассказала о презентации ПМЭФ путеводителя по Петербургу от команды «Москвички», отметив, что для каждого региона Петербург нужно показывать по-своему.

- Для создания путеводителя мы нашли локации, которые ценят сами петербуржцы, и поговорили с ними, - сказала Дарья Решке. -В гиде представлены более 50 героев - те, кто создает инфраструктуру города: представители власти, бизнеса, творческие люди, кураторы музеев, художники, музыканты, спортсмены. Каждый поделился личными рекомендациями, из которых сложились 10 основных маршрутов и один бонусный -по воде. С каждым героем мы провели оригинальную съемку. Кроме того, создали модную историю, где вся стилизация построена на брендах из Петербурга. Эти визуальные образы вдохновляют людей повторять подобное и даже специально ехать ради контента.

Дарья Решке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Издатель подчеркнула, что путеводитель – не просто «отчетник на бумаге», а продукт, сделанный с душой. 2 июня в рамках ПМЭФ пройдет большое гала-мероприятие, посвященное путеводителю.

LOTTE ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Директор Royal Club, закрытого клуба для лидеров бизнеса при международном отеле класса люкс Санкт-Петербурга Юлия Пешкова рассказала о премиальном отеле в центре Санкт-Петербурга Lotte Hotel (южнокорейская сеть отелей), который стал настоящей точкой притяжения для деловых туристов.

- Сейчас наша главная задача - активная подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму. Подготовка начинается задолго до летнего сезона: бронирование номеров стартует еще в конце предыдущего года, - отметила спикер. - Мы всегда ждем делегации и глав государств. Из года в год отель становится площадкой для эксклюзивных мероприятий в рамках культурной программы города для участников и гостей форума. Ежегодно мы принимаем у себя от двух до трех делегаций. В этом году отель полностью забронирован. Причем, бронирования шли гораздо активнее, чем в прошлом году. Для делегаций мы подготовили особые подарки и эксклюзивные позиции в меню, Украшаем отель к летнему сезону, добавляем легкие сезонные акценты, чтобы с первых минут пребывания создать атмосферу гостеприимства и праздника. Стараемся предугадывать желания гостей. Очень рады, что открывает свои двери наша красивая крытая терраса с прекрасным видом на Исаакиевский собор. Все, кто будет в Санкт-Петербурге, -заходите к нам в гости, особенно в хорошую погоду.

В заключение Юлия Пешкова поделилась информацией: каждый год в рамках ПМЭФ отель проводит мероприятия в ресторане The Lounge. В этом году 4 июня состоится гала-ужин. Это отличная возможность не только насладиться изысканным ужином, но и пообщаться с участниками форума в непринуждённой обстановке.

ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ ИХ ГЛАЗАМИ

Организатор и генеральный директор международной B2B-выставки въездного и внутреннего туризма Cone Connection Russia Вениамин Егоров отметил, что бренд «Cone Connection Russia» изначально создавался для иностранной аудитории.

- Организуя продвижение России, мы начали смотреть на себя со стороны: как нас видят, что от нас ждут, что у нас есть, - сказал он. – И сейчас наша главная задача - собрать в Санкт-Петербурге представителей российского туризма: отели, курорты, принимающие компании, музеи. Так как город выступает бенефициаром и удобной площадкой. Сюда приезжает вся география: от Крыма до Сахалина, от Мурманской области до Северного Кавказа. Поэтому мы приглашаем весь мир в лице иностранных туроператоров в Северную столицу, чтобы вернувшись, они стали послами мягкой силы. Так мы создаем благоприятный имидж России.

Вениамин Егоров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вениамин Егоров рассказал, что туристический бренд Санкт-Петербурга, согласно маркетинговым исследованиям, является самым сильным в восприятии России как направления.

ЗНАНИЯ И ЖЕЛАНИЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Основатель конференции «Территория возможностей» Сергей Коничихин рассказал о том, как родилась идея создания площадки для предпринимателей.

- В наше непростое время как никогда важно создавать пространства, где люди могут делиться опытом, обмениваться знаниями и помогать друг другу двигаться вперед, - отметил он. - Так возникла идея создать место, где люди, объединенные общим направлением предпринимательства, могли бы усиливать друг друга. Особенно это важно сейчас, когда происходят глобальные изменения на рынке: меняется налогообложение, покупательская способность, огромными темпами идет цифровизация. «Территория возможностей» - это пространство, которое два раза в год объединяет предпринимателей. В течение трех дней мы вместе делимся опытом и знаниями, становимся сильнее. Недавно мы провели юбилейный, 20-й форум в Санкт-Петербурге.

Сергей Коченихин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, Сергей Коничихин подчеркнул, что география форума - вся страна. Участники съезжаются из всех уголков. И основной продукт мероприятия не столько знания, сколько желание двигаться вперед.

- Наша задача - согреть их, создать обстановку, в которой они увидят вокруг себя мотивированных, заинтересованных в жизни и развитии людей, - добавил эксперт.

ЭКОЛОГИЯ КАК БРЕНД

В последние годы экологический туризм активно продвигается как отдельное направление. И Санкт-Петербург в этом смысле задает тренды. В этом уверена международный эксперт в сфере развития туризма Мария Куликова.

- Зеленый пояс вокруг города - настоящий прорыв. Пример, на который стоит обратить внимание всем городам, не только миллионникам. Это прекрасное развитие не только экологической обстановки, но и туристической привлекательности, - подчеркнула эксперт. - Наша страна стала территорией возможностей для всех туристов, особенно для внутреннего туризма. Практика показывает: истории со смыслами, такие как День сокола на ВЭФе, привлекают и въездной туризм. Гости с Ближнего Востока с огромным удовольствием прилетают во Владивосток.

Мария Куликова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер рассказала о новых необычных объектах на особо охраняемых природных территориях. Этим летом в Хакасии откроется Центр реинтродукции лошади Пржевальского - популяции, которая была утрачена, а теперь ее можно увидеть воочию. Там же в Хакасии построен облеточник, который тоже планируют открыть для публичного доступа.

- Любой регион развивается не только за счёт красоты или культурных точек, - отметила Мария Куликова. - Историко-культурное наследие, безусловно, важнейшая точка притяжения. Но когда у поездки появляется смысл, легенда, история, ради которой стоит ехать, в том числе с семьей, это совсем другой уровень.

ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

В 2015 году коренной петербуржец Алексей Казаков и его супруга создали бренд VLP.

- За десять лет мы с нуля научились делать товары в Петербурге: у нас офис и R&D-центр, вся разработка, дизайн, контент, - рассказал основатель и CEO бренда VLP в Питере. - В 2024 году мы решили, что хотим гордиться тем, где живем, и добавили префикс «Санкт-Петербург». Ситуация после 2022 года сплотила общество. Крупные ритейлеры, ранее ориентированные на западный бизнес, увидели, что в России есть классные бренды, и стали открыты к сотрудничеству. Благодаря этому, сейчас мы представлены во всех известных розничных сетях страны. В прошлом году мы обратились в студию Артемия Лебедева и создали продукт в стиле необрутализм, с отсылкой к архитектуре Петербурга. Презентация вызвала сенсацию на рынке и открыла новые возможности. В сотрудничестве с администрацией города мы выпустили два продукта, которые будут представлены на ПМЭФ на стенде Санкт-Петербурга. Совместно с «Росконгрессом» готовим 89 подарков для каждого губернатора России с нумерацией регионов. На ПМЭФ нашими станциями оснастят все губернаторские переговорные и даже зону пленарной сессии.

Алексей Казаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЕТЕРБУРГ БАННЫЙ

Это, безусловно, новый туристический продукт на стыке мифа, истории и впечатлений. Основатель ассоциации банного туризма Кристина Сенотрусова рассказала любопытные факты о петербургской бане.

- В русской культуре баня - не просто гигиена, а мифологическое пространство. Вспомним Бабу-Ягу: перед разговором с Иваном-царевичем она топила баню как порог очищения и перерождения. Для туриста из другой страны баня - живой вход в русскую культуру, не музейный, а телесный, - сравнила Кристина Сенотрусова. - Для российского путешественника - возвращение к корням. В ускоряющемся мире баня дает остановку и глубину.

Кристина Сенотрусова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге бани проектировали Трезини, Растрелли, Камерон. Воронинские бани получили золотую медаль в Вене. Городская баня - одновременно общественное место и очень личный опыт. Историческое здание плюс парная программа дают готовый туристический объект, которого больше нет нигде.

По словам спикера, сегодня в Петербурге и области работают три типа бань: общественные городские (с историей и колоритом), коммерческие комплексы (высокий сервис, спа) и ремесленные под индивидуальный запрос. Сильное банное сообщество («Внуки русского пара») обеспечивает высокое качество.

- Следующий шаг - создать открытую карту-навигатор для туроператоров, - говорит Кристина Сенотрусова. – Ведь современная баня - это не про «помыться», а про отдых, событие, впечатление. Для туроператора это возможность предложить не опцию, а полноценный продукт с высоким вовлечением. Конкретные шаги уже делаются. Проведен форум «Парфест» (более 5000 гостей), серия деловых завтраков «Пар.Про», банный квест. Готовится летний фестиваль, форум «Пар.Про 2026» войдёт в программу «Зима. Приезжай!». Ключевой проект - «Банный Петербург»: экскурсии по историческим баням с реальным посещением и парной.