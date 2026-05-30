Валерия Гай-Германика с дочерью Октавией посетили вечеринку в столичном яхт-клубе. Фото: пиар Pinko

В самом сердце столицы, в Императорском яхт-клубе с видом на Москву-реку и памятник Петру I, состоялась грандиозная вечеринка с участием звезд. На один вечер итальянский бренд женской одежды и аксессуаров превратил центр Москвы в настоящий уголок dolce vita — с пляжной атмосферой и эстетикой беззаботного отдыха где-то на побережье Амальфи.

Концепция вечера, организованного брендом Pinko, была вдохновлена эстетикой 80-х и 90-х годов — эпохой свободного стиля, курортной романтики и итальянской элегантности. Гости будто перенеслись из шумной Москвы на летнюю ривьеру: хиты в исполнении кавер-группы, летние коктейли, игровые автоматы, средиземноморские закуски, и, конечно же, итальянское джелато.

Многие гости пришли в образах от итальянской марки. Так, Женя Малахова надела джинсовое платье мини со стразами, а Таня Терешина куртку из такого же денима и белый костюм.

Татьяна Терешина и Женя Малахова. Фото: пиар Pinko

42-летняя Валерия Гай-Германика появилась в компании своей старшей дочери, 18-летней Октавии, которая в прошлом году родила дочку. Режиссер и ее наследница предпочли total black образы.

Валерия Гай-Германика с дочкой Октавией. Фото: пиар Pinko

24-летняя Мария Михалкова пришла на вечеринку без мамы Любови Толкалиной, с которой они обычно вместе посещают подобные мероприятии. В то время Толкалина была на кинофестивале в Чите.

Мария Михалкова. Фото: пиар Pinko

Екатерина Волкова продемонстрировала эффектное полосатое платье в пол, которое 44-летняя актриса дополнила коричневым ремнем.

Екатерина Волкова. Фото: пиар Pinko

Анна Михайловская, в апреле объявившая о второй беременности, показала округлившийся живот. Судя по всему, актрисе скоро рожать. Об отце малыша ничего неизвестно. У Анны также есть 10-летний сын Мирослав от первого брака с актером Тимофеем Каратаевым.

Анна Михайловская. Фото: пиар Pinko

В этот вечер особое настроение создавали уличные художницы, которые прямо во время вечера писали портреты гостей, добавляя мероприятию еще больше курортного шарма. Кроме того, гостям предлагали поиграть в бочче — традиционную итальянскую игру с шарами, давно ставшую символом неспешных летних вечеров на Сардинии.

Мария Миногарова. Фото: пиар Pinko

Среди гостей также были замечены Мария Миногарова, Лиана Гриба, Аврора, Олеся Судзиловская, Юлия Зимина, Екатерина Гусева и многие другие.

Олеся Судзиловская. Фото: пиар Pinko

Дарья Мельникова. Фото: пиар Pinko

Юлия Зимина. Фото: пиар Pinko

Екатерина Гусева. Фото: пиар Pinko

Аврора. Фото: пиар Pinko

Александра Ревенко. Фото: пиар Pinko

Настя Крайнова. Фото: пиар Pinko

Лиана Гриба. Фото: пиар Pinko