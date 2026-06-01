«Дешевая» полка: как ценовое давление сетей превращается в проблему качества продуктов

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Российский потребитель давно привык к ценовым войнам торговых сетей. Баннеры с якобы «лучшими ценами», бесконечные акции, скидки и борьба за условные «минус три рубля» на полке стали почти фоновым шумом современной торговли.

Для покупателя это выглядит как естественная конкуренция за кошелек. Но за фасадом «дешевой» полки существует другая часть системы — отношения сетей с поставщиками. И именно там сегодня во многом формируется не только экономика продовольственного рынка, но и качество продуктов, которые оказываются на столе у потребителя.

Парадокс в том, что одна из крупнейших отраслей экономики остается одновременно и одной из самых непрозрачных. Договоры сетей с поставщиками традиционно относятся к числу наиболее непрозрачных документов в российской экономике. Условия сотрудничества зачастую индивидуальны, закрыты и асимметричны по переговорной силе. Особенно — для небольших производителей, которые заинтересованы в выходе на крупную розницу.

Формально речь идет о коммерческих переговорах. На деле — о системе, где поставщик часто оказывается в положении стороны, вынужденной принимать условия почти без возможности влиять на них. И один из главных параметров этих переговоров — цена.

Сеть требует у поставщиков удерживать закупочную стоимость товара в пределах крайне жесткого коридора. Причем зачастую независимо от того, как меняются себестоимость сырья, логистика, упаковка – в погоне за собственной прибылью ритейл это не интересует. Для производителя это создает почти математическую задачу: сохранить товар на полке и одновременно уложиться в экономику, которая все хуже сходится.

Решений у поставщика в такой ситуации немного. Первое — относительно безобидное и уже хорошо знакомое потребителю. Это уменьшение объема упаковки при сохранении цены. Так появляются пачки масла по 160 граммов вместо привычных 200, шоколад по 73 грамма, «незаметно» уменьшающиеся упаковки круп, молочной продукции и бытовых товаров. Потребитель ощущает это скорее как раздражение, чем как угрозу. Но сама тенденция показательна: рынок уже давно научился бороться за ценовую стабильность через изменение физического объема продукта.

Однако есть и второй сценарий. И он значительно опаснее. Когда возможности экономить на упаковке заканчиваются, часть производителей начинает экономить на самом продукте. Именно здесь появляется то, что регуляторы и депутаты все чаще называют системной проблемой продовольственного фальсификата.

Речь идет не о единичных нарушениях, а о модели, где удешевление достигается за счет замены качественных ингредиентов более дешевыми аналогами. В молочной продукции — растительными жирами вместо молочных. В ряде категорий — техническим говяжьим жиром и компонентами, происхождение и безопасность которых вызывают серьезные вопросы.

И проблема здесь уже не только в отдельных производителях. Как отмечают отраслевые эксперты, многие поставщики, регулярно попадающие в число нарушителей технических регламентов, продолжают работать с крупными торговыми сетями. Более того, сами сети осведомлены о проблемах с качеством продукции, но продолжают закупки, потому что именно такой товар позволяет удерживать низкую закупочную цену, а значит извлекать больше прибыли через колоссальные наценки.

Фактически возникает крайне опасная конструкция: давление на цену внизу цепочки постепенно начинает трансформироваться в давление на качество продукта. Именно поэтому тема фальсификата сегодня все чаще выходит из категории отраслевой дискуссии в политическую плоскость. По данным СМИ, в Госдуме поддерживают инициативы общественных организаций об ужесточении ответственности за производство и сбыт пищевого фальсификата, вплоть до введения уголовной ответственности за системные нарушения.

Помимо вопросов о привлечении к ответственности также возникают и иные вопросы – например, насколько прозрачны экономические условия, в которых поставщик вообще способен производить качественный продукт? Потому что фальсификат — это не только история о недобросовестных производителях, которые ищут способы сохранения собственной экономической модели в кабальных условиях ритейла. Это в первую очередь история о структуре стимулов внутри цепочки поставок. Если главным критерием выживания становится способность любым способом удержать минимальную закупочную цену, рынок неизбежно начинает искать способы удешевления. И как мы видим, эти способы оказываются далеко не безобидными, а подрывающими здоровье и жизнь потребителей.

Именно поэтому сегодня все активнее поднимается вопрос о необходимости большей прозрачности отношений торговых сетей с поставщиками. Речь идет не только о раскрытии принципов формирования наценки, но и о более глубоком пересмотре самой модели взаимодействия, где риски и давление практически полностью смещены в сторону производителя. Потому что в конечном счете дешевый фальсификат появляется не сам по себе. Он возникает там, где цена становится важнее качества, а непрозрачность — удобнее ответственности.