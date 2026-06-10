Пластиковые игрушки и посуда: выбираем безопасные товары для детей

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Почти все детские товары сегодня делаются из пластика: погремушки, посуда, соски, манежи, ланч-боксы и кроватки. При этом не каждый пластик сертифицирован для использования детьми. Рассказываем, на что обращать внимание при покупке утвари для ребенка и как выбрать безопасную вещь.

Преимущества пластика для детских товаров

Перед прочими материалами у пластика ряд практических преимуществ. Он легкий, ему можно задать нужную форму (в т.ч. эргономичную). Пластик долговечный и травмобезопасный материал.

Инертность. Не впитывает слюну и пот, его легко дезинфицировать. На новом пластике нет пор, в которых бактерии могут образовывать колонии и размножаться. Из-за такой структуры он также лучше поддается мытью.

Прочность. Пластик – весьма прочный материал для бытового применения. Пластиковые вещи, как правило, без последствий переживают падения с высоты человеческого роста. Если изделие все же разбивается, оно не рассыпается на части, как стекло.

Гладкость поверхности. Пластик для детских товаров идеально гладкий, что исключает риск заноз и микротравм.

Однако для детских товаров используют не все существующие виды полимеров. На пластик наносят маркировку, расшифровав которую можно узнать, из чего сделана вещь и какие у нее свойства.

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Какой пластик предназначен для детских вещей

«Золотым» стандартом для выпуска детских товаров часто называют следующие четыре вида пластика.

Маркировка и расшифровка Где встречается Преимущества Маркировка 5

PP/ПП/полипропилен Соски, бутылочки, посуда Среди прочих пищевых пластиков предназначен для безопасного подогрева в СВЧ Маркировка 2

HDPE/полиэтилен высокой плотности Игрушки средней и высокой жесткости, упаковки детской косметики Прочный и инертный материал Маркировка 4

LDPE/полиэтилен низкой плотности Прорезыватели для зубов, игрушки из мягкого пластика, элементы мягких игрушек Гибкий, мягкий, но прочный материал, инертен Силикон

FDA или LFGB маркировки соответствия международным стандартам безопасности Товары для кормления, грызунки, игрушки Термостойкость, гипоаллергенность, инертен

Игрушки часто делают также из ABS-пластика. Такую маркировку можно встретить на большинстве конструкторов. Он безвреден, однако его не следует нагревать. Поэтому из него не делают детскую посуду.

Для детей старше 3 лет часто делают игрушки с прозрачными и полупрозрачными пластиковыми элементами. Это полистирол (маркировка «6», PS). Материал твердый, но при этом относительно хрупкий — может трескаться при ударах. Поэтому его и используют в игрушках для уже подросших детей.

Среди детских товаров можно встретить и изделия с маркировкой «3». Это ПВХ — поливинилхлорид, который чаще называют винил. Материал средней жесткости, из него делают надувные круги для плавания, игрушки, напоминающие текстурой резину (например, уточки для ванны). При производстве изделий из ПВХ зачастую используют пластификаторы – это специальные добавки, которые делают материал более мягким и пластичным. Сегодня все большее распространение получают пластификаторы нового поколения, которые не содержат фталаты и считаются полностью безопасными для детей. О такой особенности обычно говорит специальная маркировка Phthalate-free.

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В продаже можно встретить посуду (преимущественно бутылочки для смесей и воды) и иные детские изделия с маркировкой «7». Ей обозначают весь пластик, который не подпадает под существующие маркировки. Поэтому иногда вместо семерки пишут англ. OTHER («другой»). Такой маркировкой также обозначают изделия, составленные из несколько видов пластика или слоев.

Если у вас тара с маркировкой «7», убедитесь, что на упаковке есть пометка BPA-free. Под англ. аббревиатурой BPA понимается бисфенол-А — это добавка для придания изделию прочности и прозрачности. Однако ученые отмечают риски, связанные с его использованием для пищевой тары.

Вреден ли пластик для здоровья

Научных доказательств вреда пластика для здоровья человека при его правильном применении нет: не случайно именно пластик повсеместно применяется в медицине. Например, доктор медицинских наук, профессор Олег Митрохин высказывался так: «Ни одного научного доказательства вредного влияния пластика на организм человека сегодня нет».

В сегменте детских товаров действуют наиболее строгие регуляторные нормы. Любые изделия, предназначенные для контакта с продуктами питания, использования детьми, проходят через обязательную сертификацию федерального или международного уровня. Только после проверок товары попадают на полку магазина.

Как убедиться, что детская вещь из пластика безопасна

На законодательном уровне безопасность детских изделий — ответственность изготовителей и продавцов, а не потребителя.

В России действует техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). Среди прочего он регламентирует и состав безопасного пластика для детских забав.

Другой регламент — «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Охватывает посуду, коляски, велосипеды, одежду, обувь и средства ухода.

Вчитываться в документы и заказывать лабораторный анализ изделия потребителю не нужно. Это задача производителей. Если вещь продается в детском отделе и позиционируется как детская, на нее должен быть сертификат соответствия вышеуказанным регламентам. Его наличие также подтверждается маркировкой EAC на упаковке.

Сертификаты можно найти на сайтах производителя, запросить напрямую или потребовать в магазине или у интернет-продавца. Вы можете быстро проверить подлинность документа. На сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) выберите раздел «Декларации и сертификаты». Введите номер документа, который предоставили на товар. Если он есть в реестре — значит вещь проверена и безопасна.

Опасно ли малышам грызть специальные игрушки

Если на детское изделие есть сертификат соответствия регламенту Таможенного союза и маркировки 0+ или 3+ — не опасно. Они подтверждают, что материал безопасен для ребенка, а изделие не содержит мелких деталей, которые можно проглотить.

Пластик признается безопасным при соблюдении ряда рекомендаций:

- не нагревать пластик, который для этого не предназначен (т.е. греть можно изделия с маркировкой «5», иногда «7» — если об этом указано в инструкции производителя);

- менять ребенку пластиковые игрушки, посуду, на которых появились повреждения от зубов, ударов, столовых приборов — в подобных «нишах» развиваются бактерии.

Опасно ли попадание микропластика в организм ребенка, когда он грызет игрушки

Ученые сейчас выясняют, влияет ли микропластик на организм и каким образом. Есть только гипотезы и исследования «в пробирке» о возможности накопления пластика в организме человека. Достоверных доказательств негативного воздействия микропластика на здоровье на сегодняшний день нет. Об этом прямо говорят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и, например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

Как выбрать товар из пластика в соответствии с возрастом ребенка

Для младенцев игрушки и аксессуары должны быть без мелких компонентов, которые можно проглотить. Изделия для самых маленьких делают со скругленными краями и поверхностями — в целях безопасности. Крепления элементов между собой должны быть прочными.

На товарах проставляют возрастную маркировку.

0+ — безопасно для новорожденных.

3+ — нет мелких деталей, которые можно проглотить.

6+ — говорит больше о механике самой игрушки — для нее нужны базовые навыки чтения или счета; при этом материал также признается безопасным.

12+ — тот же принцип, что и для 6+, но требуется определенная степень развития для взаимодействия с вещью.

На что обращать внимание при выборе конкретных детских товаров

Прорезыватели и грызунки. Гладкий пластик без мелких элементов. Подходит силикон.

Погремушки. Прочная конструкция, отсутствие острых краев.

Пустышки. Силиконовые гипоаллергенны и долговечны, размер соответствует возрасту ребенка.

Посуда для кормления. Удобно использовать силиконовые ложки с мягким кончиком, тарелки на присоске, нагрудники из силикона — их легко чистить. Смотрите маркировку: температурные режимы, допустимость разогрева в микроволновке.

Игрушки. Кубики, мягкие блоки, сортеры, пирамидки из безопасного пластика. Убедитесь, что все детали достаточно крупные, чтобы их нельзя было проглотить.

Кроме наличия сертификации стоит убедиться в отсутствии неприятного запаха от изделия — он свидетельствует о наличии компонентов в составе, которые точно не подходят для сервировки еды и напитков. В игрушках наличие сильного запаха пластика, резины также тревожный знак.

Главные вопросы и ответы о пластике в детских товарах

Опасно ли попадание в детский организм микропластика при питье и еде из пластиковой посуды?

Прямых доказательств опасности этого нет. Кроме того, пластик, который используется для хранения и употребления продуктов, инертный. То есть его частицы не вступают в реакции с другими веществами, тканями организмов.

Как по маркировке понять, что изделие сертифицировано и безопасно для ребенка?

Все детские товары, которые продают в России, должны отвечать регламентам о безопасности Таможенного союза и иметь маркировку EAC. Это знак, что изделие состоит из безопасных материалов.

Должен ли настораживать запах пластика у игрушек и детских вещей?

Да, об этом прямо говорит Роспотребнадзор и призывает не стесняться принюхиваться к вещам в магазине.

Где посмотреть сертификаты безопасности на детские товары?

Сертификат можно попросить у продавца — в том числе при покупке в интернет-магазине — и проверить его подлинность в реестре Росаккредитации.

Фото: Kyryk Ivan/Shutterstock/Fotodom

Важно запомнить

Пластиковые игрушки и товары для детей, которые имеют сертификат соответствия правилам Таможенного союза, безопасны для здоровья. При выборе посуды, стоит обращать внимание на наличие маркировки «бокала и вилки», а при покупке игрушки, мебели или аксессуара для ребенка — на возрастную маркировку.

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