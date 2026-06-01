Фальшивый электрик вышел из себя, когда в нем распознали мошенника: этот тарантиновский диалог надо слышать

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В России все больше людей участвуют во фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». В этом киберотряде состоят уже около 60 тысяч человек. Революционный проект на основе ИИ разработали спецы Т-Банка, чтобы противостоять аферистам.

Работает система так. Умный алгоритм вычисляет вызов телефонного афериста и «забирает» его у абонента, которому звонит злоумышленник. Звонок переадресуется участнику фрод-рулетки: подготовленному, знающему, что в трубке — обман. Задача — удержать мошенника на линии как можно дольше, чтобы отнять у «разводилы» силы и время.

С недавних пор — раньше проект был «закрытым» — участниками фрод-рулетки могут стать все желающие. «Под ружье» встал и ведущий Радио «Комсомольская правда» Юрий Кораблев. Он уже поговорил с лже-юристом и лже-трейдером. И оба остались не в восторге.

На этот раз Юре попался фейковый представитель «Энергосбыта»...

В ЧЕМ СУТЬ СХЕМЫ

Максим — так звали звонившего — разорвал своим радостным голосом глубокую тишину студии. Его «Здравствуйте!» звучало как приглашение на ярмарку. Собеседник озвучил свою легенду: звонит предупредить, что скоро поверка счетчика электричества, нужно назначить вызов мастера.

Для придания веса своей истории фейковый электрик (запоминайте как шпаргалку по признакам обмана):

- сыпал терминами (например, PLC-модуль — эта деталь позволяет передавать показания счетчика автоматически);

- называл номер постановления правительства, по которому проходит программа поверки и замены (к слову, оно реальное);

- оперировал тяжеловесными оборотами («федеральная государственная программа модернизации»);

- нарочито подчеркивал, что все бесплатно.

Подобная схема — не новость «на рынке мошенничества». У нее много вариантов развития. Например, аферисты могут заставить назвать пароль и код для доступа к порталу «Госуслуги», прикрываясь тем, что нужно подтвердить данные о жилье.

Опытные манипуляторы делают все, чтобы расположить к себе жертву. Например, присылают сообщение с «номером очереди на поверку счетчика» и просят его продиктовать. Этот код аферисты сами выдумывают и сами же отправляют. Диктуя его, человек видит, что ничего плохого не случилось, и психологически расслабляется, настраивается называть и другие коды, что идут следом. Вот только они могут быть уже от онлайн-банков или портала «Госуслуги».

«У МЕНЯ РЫБКИ ПОГИБНУТ»

Собеседник Юрия Кораблева был крайне любезен. Предлагал выбрать любую удобную дату и время визита мастера. Не хочется понапрасну «колоть» наших коммунальщиков, но они явно менее клиентоориентированные.

— Что будет, если я не пройду поверку? — спросил Юрий у звонившего.

— У вас нет варианта не пройти поверку, — грозно ответил собеседник, — но вы не волнуйтесь! Мы подберем удобные день и время, я для этого и звоню.

— Поймите, у меня… рыбки! Если вы отключите электричество, они погибнут.

Злоумышленник хотел, чтобы Юрий назвал ему присланный в сообщении код. Важно: участникам фрод-рулетки никакие сообщения аферистов не доходят. Более того, мошенникам неизвестен настоящий номера человека, с которым они говорят, — это мера безопасности. Однако аферисты ведь этого не знают. Юрий выкрутился, сказал, что у него кнопочный телефон: а значит, чтобы прочитать и назвать код, нужно закончить разговор. Мошенник подгонял:

— Я сейчас положу трубку, а вы откроете эсэмэску, посмотрите код, и я вам сразу перезвоню.

Допустить этого Юрий не мог, ведь второй раз фрод-рулетка не смогла бы соединить его с тем же звонившим. Опять же, мера безопасности! Поэтому наш ведущий пошел ва-банк:

— Максим, почему людей обманываешь?

— Я обманываю? Аргументируйте, чем я обманываю?

Дальше советуем посмотреть видео. Точно понравится почитателям диалогов в фильмах Квентина Тарантино: никакого смысла и много экспрессии.

Всего по итогам трех своих экспериментов Юрий забрал у мошенников 35 минут времени! Не так уж и мало — особенно если представить, что в это самое время они могли «прорываться» к кому-то из нас или наших близких. К тому же, ведущий Радио «Комсомольская правда» — далеко не единственный волонтер фрод-рулетки: их уже более 60 тысяч! Вместе они отнимают у аферистов уже не минуты и часы, а целые годы — и сохраняют нам миллионы рублей.

Фальшивый электрик вышел из себя, когда в нем распознали мошенника: этот тарантиновский диалог надо слышать

НА ЗАМЕТКУ

Как вступить в команду тех, кто противостоит мошенникам

Найти в сети адрес фрод-рулетки и зарегистрироваться — сделать это могут абоненты любых мобильных операторов. После этого можно заказывать себе через бота по три звонка в день и разводить мошенников. Давайте вместе похищать у аферистов время, чтобы они не успевали похитить наши деньги.