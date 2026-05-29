Зюганов: без сложения потенциалов РФ и КНР не будет гарантированной безопасности

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Андреевич Зюганов - в эфире Радио «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Это помощник Зюганова — Гамов.

— Да, Саша, слушаю тебя.

— У меня такая информация, что вы общались с представительной китайской парламентской делегации, которая сейчас гостит у нас. Со дня официального визита Владимира Путина в Китай (19 — 20 мая) не прошло и двух недель, и вот — такая встреча.

— Не вижу ничего удивительного в этом. Скорее — это закономерность.

— Скажите, пожалуйста, какие вопросы обсуждались, и дарили ли вы гостям свою книгу, переведенную на китайский? С автографом в виде иероглифа. (Геннадий Андреевич обычно ставит иероглифы, которые означают: «Папа Зю».)

— Ну, это официальная делегация, которую возглавляет председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, то есть глава их парламента, Чжао Лэцзи.

— Вы же давно его знаете…

— Да, это мой старый знакомый, с которым мы в свое время готовили договор о взаимодействии наших партий, когда он еще был заведующим организационным отделом ЦК Компартии Китая. Человек с огромным опытом, очень авторитетный.

И вот тогда мы сделали серьезный прорыв в наших межпартийных отношениях, по сути, наметили стратегию на будущее.

А сейчас это была официальная встреча — мы принимали большую китайскую делегацию. Присутствовали спикер палаты Володин, лидеры думских фракций, руководители комитетов.

Выступили Володин, Чжао Лэцзи. И председатель Госдумы дал мне слово, заявив о том, что я стоял у истоков возобновления всех связей между Россией и КНР — после того, как в лихие 90-е они были прерваны.

— И это действительно так… Ведь в свое время именно вам, Геннадий Андреевич, в известной мере, пришлось восстанавливать — с целым рядом китайских руководителей — всю палитру лучших наших отношений.

— С Цзян Цзэминем мы проводили встречи здесь, в Москве, когда Путина впервые избрали президентом. И на встрече с ним я сказал: для нас принципиально важно повернуться на Восток. И всегда помнить, что без сложения потенциалов России и Китая у нас не будет гарантированной безопасности…

Да, тогда Путин с первым своим визитом отправился в Китай.

— Я был в числе журналистов, которые освещали тот визит.

— А я Цзян Цзэминя потом принимал. (Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) (1989–2002), председатель КНР (1993–2003) — А.Г.) Вместе с Василием Стародубцевым Ясную Поляну ему показывали, потому что он очень любил Толстого. Ну, у нас учился в Энергетическом институте, прекрасно знал русский язык.

— Геннадий Андреевич, и в Москве, и в Пекине майский визит Путина в Китай и его встречи с Си Цзиньпином называют историческим. Почему?

— Впервые подписано 40 важнейших соглашений по разным направлениям — во имя будущего. Плюс — совместная декларация, своего рода — мировая дорожная карта, которая определяет всеобщую судьбу человечества.

Это принципиально важно, потому что предусматривает развития всех стран, независимо от численности населения, величины и экономического потенциала… С полным учетом принципов равенства, суверенитета, уважения к языку, культуре, традициям.

И мы не только поддерживаем, но считаем это исключительно важным.

Вот сейчас наш Всемирный антифашистский форум, который мы проводили в Москве, собрал представителей около сотни стран, 185 делегаций, все подписали обращение — народы мира против нацизма, фашизма и бандеровщины. Я во время выступления перед китайскими товарищами как раз это особо подчеркнул… Они с огромным интересом меня слушали, и заявили о своей поддержке. Для всех нас это сейчас важнейшее направление борьбы за мир и будущее всего человечества.

Так что я очень рад, что китайская делегация плодотворно работает в Москве. И мы развиваем отношения и по межгосударственной, и межпарламентской, и, что для нас принципиально важно, — по межпартийной линии.

Горжусь, что у истоков этой политики стояла и стоит наша команда.

— Товарищ Генеральный секретарь, я надеюсь, что вы книги свои, которые переведены на китайский, гостям вручили?

— Вообще, на китайский язык переведены все мои основные работы — и «Глобализация и судьба человечества», и «Россия под прицелом глобализма» и другие, где обобщен опыт нашей партийной работы.

— И к 100-летию Дэн Сяопина ваша работа была очень высоко оценена.

— Обращаясь к гостям, я сказал: у вас гигантские достижения, прежде всего, в трех сферах. Первая — научно-технический прогресс. Вы стали лидерами, если говорить о прогрессе и современных новейших технологиях.

Второе (может быть, это и первое) — борьба с бедностью. Более 700 миллионов вывели из полной нищеты.

И третье — Китай демонстрирует, что в центре политики стоит человек, и во имя человека должна работать вся государственная машина.

А свои книги, Саша, я дарил китайским товарищам еще раньше.

— Спасибо вам огромное, Геннадий Андреевич.

— Давай.

— До встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

— Да. Пока.