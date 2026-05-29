В России начнут выдавать целевые автокредиты на покупку машин у частных продавцов

Фото: Garun .Prdt/Shutterstock/Fotodom.

За первый квартал текущего года авторынок прибавил 5% — с начала 2026-го продано уже 1,9 миллиона автомобилей. И тенденция к росту продаж, по сравнению с прошлым годом, не отступает. Параллельно отмечается и рост кредитования в этом сегменте — более чем на 20% выросло число выданных займов. В деньгах это — чуть меньше 62 млрд рублей. При этом на сегмент вторичных авто приходится лишь малая часть этих средств.

Сегодня благодаря различным платформам объявлений, пользователи закрыли часть базовых сценариев, которые возникают при покупке машины. Те помогают проверить транспорт и продавца, убедиться в адекватности цены, докупить запчасти. Пробел в сценарии потребителя оставался по сути один — где взять деньги?

— Мы стали изучать, как пользователи решают эту проблему. Большинство пытаются занять у друзей и родственников, взять потребительский кредит в банке или продать старую машину, подкопить и приобрести замену, — рассказал старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

Респонденты не ответили, что «возьмут автокредит». Потому что оформить его на покупку машину у частного продавца было нельзя.

— Поэтому мы спросили у пользователей, стали бы они пользоваться кредитованием именно для покупки машины у частного продавца. По результатам нашего исследования, 71% респондентов уже готовы к этом и 50% продавцов заинтересованы в таком формате продажи, — поделился Кирилл Вотяков.

В качестве ответа на запрос участников авторынка, платформа разработала целевое кредитование на покупку машины у частного продавца. Работает система так: кредит оформляется под конкретную машину из объявления от собственника и не привязан к одному банку. Покупатель сравнивает предложения нескольких банков-партнеров и выбирает подходящее. До сделки проверяются все участники и автомобиль, а при завершении сделки продавец получает деньги на свою банковскую карту. Процедуру сопровождает менеджер-партнер платформы.

— На рынке авто с пробегом долго не хватало понятного кредитного решения для сделок между частными пользователями. Вместе с банками-партнерами мы фактически формируем новый рынок — целевой автокредит при покупке у частного продавца. Для банков это доступ к клиентам с уже сформированной потребностью, а для пользователя — возможность получить финансирование без отдельного похода в банк. Так кредит становится частью реальной покупки, — считает директор по финансовым сервисам Авито Татьяна Жаркова.

Целевые займы на покупку авто через платформу сейчас выдает один банк и еще один — готовится к подключению. До конца года добавят еще четыре финучреждения.

Для кредиторов подобный формат также интересен. Для банков сделка с выдачей потребительских кредитов на покупку машины несет много рисков, даже если автомобиль оформляется под залог. Например, заемщик может заложить свой автомобиль, а представить его в качестве покупаемого. Или отдать под залог неликвидный транспорт. В ситуации сделок через платформу, банк видит и продавца, и покупателя. Как и частные стороны сделки, финучреждение знает историю и состояние машины.

Татьяна Жаркова считает, что новый формат не совсем корректно называть просто « банковским продуктом». Скорее, речь о создании нового рынка. В подтверждении тезиса спикер привела цифры за прошлый год.

Дилеры провели 1,3 млн сделок с новыми авто и 900 тысяч с авто с пробегом. Автокредиты в них составили 55% и 30% доли рынка соответственно. Частные продавцы же за прошлый год провели 4,6 млн сделок. Автокредита в классическом понимании в этом сегменте не было. Лишь 10-15% составляют классические потребкредиты и под залог авто. На горизонте ближайших пяти лет представители платформы ожидают, что автокредиты на частном авторынке достигнут доли в 25-30% от общего числа сделок.

Заместитель Председателя Правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес рассказал, что концепт автокредитов на рынке частных продавцов существовал давно. Но воплотить его ранее не удавалось.

— У нас средняя сумма кредитов наличным 570 тысяч рублей. Мы считаем, что 30% таких займов берут на покупку машины, — рассказал Станислав Тывес.

По словам спикера, в классических кредитах ставка выше на 5-7%, а сумма займов — меньше, чем в автокредитах. Поэтому предложение будет потенциально интересно физлицам.

— Такой продукт невозможно было ранее сделать без классифайдов (платформ с объявлениями — прим.ред.), — отметил топ-менеджер.

Согласен с этим и руководитель розничного кредитования «МТС Банк» Иван Барсов:

— Автокредит — более безопасная сделка для банка (чем потребительский кредит — прим.ред.). Можно снизить ставку, а сумму займа — увелисчить. Но чтобы на рынке частных продавцов выдать целевой автокредит, нужно, чтобы сложился очень большой пазл. Необходимо уметь оценивать заемщика и объект залога автокредита, сделать безопасную сделку и обеспечить целевую выдачу кредита. Все желательно провести полностью цифровом пространстве. Сейчас этот пазл сложился.