Стало известно отношение россиян к работе школьников с 12 лет

Каждый третий участник опроса выступил против снижения возраста трудоустройства детей. Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Лето только началось, а родители уже думают, чем занять ребенка на каникулах. Многие подростки тоже не хотят сидеть без дела и задумываются о подработке. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила разрешить школьникам официально трудоустраиваться уже с 12 лет. Такую идею поддержало большая часть россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, 61% участников опроса считают, что это хорошая идея, а ранний труд полезен. Многие вспоминают собственное детство и уверены, что работа учит ответственности, а также ценить деньги.

«Я считаю это не допустимым, а обязательным. Ребенок как можно раньше должен приучаться к труду и знать цену деньгам. В СССР эту функцию выполняла школа, а сейчас никто», – пишет один из участников.

Другие рассказывают, как сами в 12-13 лет работали на сенокосе, мыли полы на фабрике или помогали по хозяйству. Многие уверены, что пусть лучше ребенок подметает, поливает клумбы или разносит рекламу, чем целыми днями сидит в телефоне.

«Если хочет, знает, чем займется, что за это получит, то почему бы и нет? Проконтролировать только, что не облапошат, не заставят делать что-то незаконное», – подчеркнула участница опроса.

Однако каждый третий (37% участников опроса) выступил категорически против. Главный аргумент – в 12 лет у детей должны быть другие обязанности.

«Нет! И еще раз нет! В 12 лет ребенок должен учиться и отдыхать! А не работать! Дичь», – эмоционально отметила одна из участниц.

«С 12 лет слишком рано, с 14 лет еще можно!», – добавила другая.

«Однозначно нет. Всему свое время. Другое дело – родителям надо приучать делать по дому что-то в соответствии возраста», – написал третий.

Оставшиеся 2% участников выбрали вариант «Другое». Они отметили, что все зависит от самого ребенка, его желания и конкретных условий.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,14 тысячи человек.