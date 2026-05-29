В России разработали первую общедоступную программу обучения ИИ для школьников

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Программа «Урок ИИ» разработана Технопарком «Сколково» при участии экспертов Авито и ведущего китайского университета. Это первый в России сквозной курс обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Учебные материалы сможет использовать любая школа в любом регионе страны бесплатно в рамках собственных образовательных программ.

В Авито рассказали, как проходила работа над курсом. Методисты компании участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы платформы легли в основу заданий. На их примере школьникам рассказали, как технологии искусственного интеллекта работают внутри онлайн-платформы, ежедневно обеспечивая безопасность миллионов пользователей и ускоряя поиск нужных товаров и услуг. Такой подход помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе. В мае 2026 года эксперты платформы провели пилотные уроки для младших классов в Гимназии Сколково и инновационной школе «Сколка».

«Урок ИИ» включает такие темы для изучения: что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. В начальной школе акцент делается на культуре работы c ИИ. Сложность материала возрастает к средней и старшей школе, где появляются прикладные задачи и проектная работа. Они связаны с программированием и обучением моделей.

— Для нас было важно стать партнерами программы «Уроки ИИ» — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от того, в каком регионе он живет и в какой школе учится. В рамках партнерства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение, — прокомментировал управляющий директор по искусственному интеллекту платформы Андрей Рыбинцев.